গায়ে রক্ত থাকতে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না: মিঠুন

বিজেপি কর্মীকে মারধরের তীব্র নিন্দা করেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ পাশাপাশি তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগানকে কটাক্ষ করেন তিনি ৷

Mithun Chakraborty
বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 21, 2026 at 2:12 PM IST

ভাতার, 21 জানুয়ারি: গায়ে রক্ত থাকতে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেব না ৷ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারে পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ।

মঙ্গলবার বিকেলে ভাতারে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'য় যোগ দিতে আসেন মিঠুন চক্রবর্তী । তাঁকে দেখার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ সেখানে ভিড় জমান । মিঠুন চক্রবর্তী এলেন, পরিচিত স্টাইলে ডায়লগ বললেন ৷ তাতে খুশি সভায় আসা বিজেপি কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ । পাশাপাশি এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথম থেকেই তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি ।

গায়ে রক্ত থাকতে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না, হুঁশিয়ারি মিঠুনের (ইটিভি ভারত)

সভামঞ্চ থেকে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে কেউ পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে পারবে না । পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে সকলকে একজোট হয়ে বর্তমান সরকারকে সরাতে হবে ।"

আইপ্যাক দফতরে ইডির হানা প্রসঙ্গে মিঠুনের অভিযোগ, "ইডি বা সিবিআই বিজেপির অঙ্গসংস্থা নয় । ওরা স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা । ইডি রেড করে চোরেদের বাড়িতেই । ফাইলে কী ছিল, সেটা নিয়েই ভয় ।" তিনি দাবি করেন, ওই ফাইলে রাজ্যকে 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানানোর পরিকল্পনা ছিল ৷

Mithun Chakraborty
ভাতারে 'পরিবর্তন সংকল্প সভা'য় মিঠুন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগানকে কটাক্ষ করে মিঠুন বলেন, "এবার আর একা খেলবেন না । আমরাও খেলব । পেনাল্টিতে দেখিয়ে দেব কীভাবে গোল করতে হয় ।" রাজ্য সরকারের জনকল্যাণ প্রকল্প নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মিঠুন । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গে বলেন, "লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হাজার টাকায় বেকারত্ব দূর হবে না । আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না ।"

একইসঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূলের 'সেটিং' গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "কোনও জোট নেই । বিজেপি একাই সমস্ত দলের বিরুদ্ধে লড়ছে । বিজেপি ছাড়া কোনও বিকল্প নেই ।" বিজেপির ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করে এই অভিযোগ যখন তৃণমূল কংগ্রেস তুলছে, তখন সেই ধর্মীয় বিভাজনের প্রসঙ্গ তুলে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "আমরা ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নই । যারা এদেশে থেকে দেশবিরোধিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই ।"

Mithun Chakraborty
তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ মিঠুনের (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান প্রশাসন আসার পর থেকেই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বেড়েছে এবং রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে । কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে রাজ্য সরকারের জমি না-দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মিঠুন বলেন, "ওপার থেকে এসে এখানে শক্তি বাড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার ।"

বেলডাঙার অশান্তি ও প্রশাসনিক দফতরে হামলার জন্যও রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেন মিঠুন চক্রবর্তী । পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বিজেপির কর্মীরা এসডিও অফিসে অফিসে ফর্ম-7 জমা দিচ্ছে, সেখানে তৃণমূলের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, নিজের ঘরে নিজে আগুন লাগাচ্ছেন, তা আমরা কী করব ? আপনি এসডিও অফিসে আগুন জ্বালান, প্রিয় লোককে জ্বালিয়ে দেবেন ? আপনার ঘরে আপনি আগুন লাগাচ্ছেন । আরও জ্বালান । বাস-পাস যা আছে সব জ্বালিয়ে দিন । নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বালান । আমরা কিন্তু এর মধ্যে পড়ব না ।"

বারাসতে জয় শ্রীরাম বলায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "এসব করা উচিত নয় । এইগুলোই উস্কানি দিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করা । এর জবাব আমি পরে দেব । অন্যদিকে আরএসএস করায় বিজেপি কর্মীকে পার্টি অফিসে নিয়ে ধমকি দেওয়া হচ্ছে, এটা শুনে খুব দুঃখ লাগল । এই হচ্ছে এখানকার রাজ্য । কিছু করলেই তাকে ধমকানো হচ্ছে । আমরা সংবিধানে মানি, আমরা সেই হিসেবে কাজ করেছি ।"

