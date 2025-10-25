‘একলা চলো’ নীতি কংগ্রেসের! ছাব্বিশে চতুর্মুখী লড়াইয়ে শূন্যের গেরো কি কাটবে বামেদের

‘একলা চলো’ নীতি কংগ্রেসের! ছাব্বিশে চতুর্মুখী লড়াইয়ে শূন্যের গেরো কি কাটবে বামেদের
কয়েকমাস পরই বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে এখনও জোট নিয়ে দ্বিধায় বামেরা৷ শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের জোট হবে কি না, সেটাই এখনও স্পষ্ট নয়৷
কলকাতা, 25 অক্টোবর: 2011 সালে ঘাসফুলের ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল বামফ্রন্ট৷ পশ্চিমবঙ্গ 34 বছর পর রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী হয়েছিল৷ তার পর কেটে গিয়েছে 14 বছর৷ একে একে নিভেছে সিপিএম-সহ বামদলগুলির সব দেউটি৷ এখন বিধানসভায় বামেদের অস্তিত্ব নেই৷ লোকসভাতেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেই কোনও বাম সাংসদ৷ মাস কয়েক পরে আরও একটি নির্বাচন৷ বামেদের কাছে অগ্নিপরীক্ষা৷ পারবে কি তারা ঘুরে দাঁড়াতে?
কাকাবাবুর দল এবং তার শরিকরা যে মরিয়া চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য! কিন্তু পারবে কি? সেটাই এখন বাংলার রাজনীতির অন্যতম বড় প্রশ্ন৷ বিশেষ করে তৃণমূলের আমলে কোনও বিধানসভা ভোটে এবার হয়তো তাদের কংগ্রেসকে ছাড়াই লড়াই করতে হবে৷ সেক্ষেত্রে চতুর্মুখী যুদ্ধের মুখে পড়তে হতে পারে আলিমুদ্দিনের নেতাদের৷ তখন রাজনীতির এই কঠিন অঙ্ক কীভাবে কষা হবে, তা নিয়ে কিছুটা হলেও দ্বিধাগ্রস্ত বামেরা৷
ভোটের ময়দানে বিধি-বাম!
2011 সালে যখন ক্ষমতাচ্যুত হয় বামফ্রন্ট, সেই সময় তারা 62টি আসনে জিতেছিল৷ পাঁচবছর পরের বিধানসভা ভোটে তারা আর একা লড়াই করেনি৷ বরং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়াইয়ে নেমেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে৷ 2021-এ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট জারি রাখে বামেরা৷ তবে সেই জোটে যুক্ত হয় আইএসএফ৷ ফল প্রকাশের পর দেখা যায় বাম ও কংগ্রেস-কে শূন্য দিয়েছেন বাংলার ভোটাররা৷ একটি আসনে জিতে জোটের মুখরক্ষা করে আইএসএফ৷
2014 সালের পর থেকে সময় যত এগিয়েছে, বাংলায় ততই সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বিজেপির৷ ভোট শতাংশ বেড়েছে৷ আসনও বেড়েছে৷ 2021 সালে তারাই প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠে বিধানসভায়৷ কিন্তু 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে ঊনিশের নিরিখে আসন কমেছে বিজেপির৷ তৃণমূল বারবার দাবি করছে, ছাব্বিশে বিজেপির অবস্থা আরও খারাপ হবে৷ প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদাও থাকবে না বিজেপির৷
সেক্ষেত্রে গত এক দশকে যে বিজেপি ভোটের ময়দানে বারবার বামেদের ধরাশায়ী করেছে, তাদের ভোটব্যাংক ছিনিয়ে এনে ফের শূন্যের গেরো কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে মহম্মদ সেলিমদের কাছে৷ কিন্তু কংগ্রেসকে ছাড়াই যদি তাদের লড়তে হয়, তাহলে কি সেই গেরো কাটাতে পারবে বামেরা? নাকি এবারও ভোটের ময়দানে তাদের বিধি-বামই থাকবে!
কংগ্রেসের একলা চলো নীতি
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিত করতে তৈরি হয় ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক৷ সেই জোটে কংগ্রেসের সঙ্গে যেমন বামেরাও আছে, তেমনই তৃণমূলও আছে৷ তবে রাজ্যের অন্দরের রাজনীতিতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের অবস্থান বিপরীত মেরুতে৷ আসন্ন বিধানসভা ভোটেও যে সেই অবস্থান জারি থাকবে, সেটা বলাই বাহুল্য৷ কিন্তু কংগ্রেসের অন্দরের জল্পনা যে তারা এবার কোনও জোটে থাকবে না৷ একাই লড়াই করবে৷ যেমনটা তারা করেছিল মাস কয়েক আগে দিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’র শরিক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে৷
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে অধীররঞ্জন চৌধুরীর পর শুভঙ্কর সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিধানভবনে এককভাবে ভোটে লড়া নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে খবর৷ যদিও এখনই কেউ এই বিষয়টি খোলসা করছেন না৷ শুভঙ্কর সরকার নিজেই বলছেন, "রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী করাটাই আমাদের এখন মূল লক্ষ্য। কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব সেই নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচন যখন হবে, তখন দিল্লি যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সেই মতোই এগোবো।"
জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিধায় বামেরা
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সরাসরি না-বললেও তাঁর ইঙ্গিত যে একক লড়াইয়ের দিকে, তা বলাই বাহুল্য৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে হাইকমান্ড যদি জোটে রাজি হয়, তাহলে তারা তা মেনেও নেবে৷ আর এখানেই দ্বিধায় পড়েছে বামেরা৷ তারা কি একা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবে, নাকি জোটের কথা বলে এগোবে, সেই নিয়েই ধোঁয়াশায় তারা৷ বিশেষ করে বিহারে ভোট ঘোষণা হওয়ার পর জোট কার্যত ভেঙে গিয়েছে৷ বাংলায় যাতে সেই পরিস্থিতি না-হয় সেদিকটাই মাথায় রাখছেন বাম নেতৃত্ব৷
বামেদের একটি সূত্রের দাবি, তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী শক্তিকে এক জায়গায় করতে গেলে নমনীয় হতে হবে সকলকেই৷ এতদিন বাম শরিকদের যে দল যে আসনগুলিকে লড়েছে, সেই নিয়ে এখন আর জেদাজেদি করলে চলবে না৷ সিপিএম ও সিপিআই এই বিষয়টিতে রাজি৷ নমনীয়তা বজায় রেখে কে কোন আসনে লড়তে চায়, তা নিয়ে শরিকদের কাছে একটি তালিকা চেয়েছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু৷ সেই তালিকা এখনও সকলের কাছ থেকে আসেনি৷
ফলে কংগ্রেস বা অন্য কোনও দলকে জোটে নেওয়া হলে যে আসন ভাগাভাগি-তে জটিলতা এড়ানো যাবে, তা নিশ্চিত করে এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না বামেদের পক্ষে৷ তাই তৃণমূল ও বিজেপি এই মুহূর্তে যতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভোটে জেতার কথা বলতে পারছে, ততটা আত্মবিশ্বাস কিন্তু সিপিএম-সহ অন্য বামদলগুলির গলায় শোনা যাচ্ছে না৷
যদিও বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিকের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল এবং বিজেপি বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করাটাই মূল লক্ষ্য। তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিতে নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ কিংবা সিপিআইএম লিবারেশন-কেও সঙ্গে নিতে রাজি বামফ্রন্ট। যে কারণে মাস কয়েক আগে রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে এ বিষয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়।
SIR ও বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি
এরকম একটা পরিস্থিতিতে বঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা বা SIR-এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বামফ্রন্টের তরফে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে জেলায় জেলায় বিএলএ ঠিক করতে। যাতে সাধারণ ভোটার থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কোনোরকম সমস্যায় পড়তে না হয় এসআইআর চলাকালীন।
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী 29 অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সামনে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। সিপিএম, সিপিআই, লিবারেশন, এসইউসিআই-সহ 10টি বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করা হবে। যে স্মারকলিপিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির দাবি জানানো হবে। SIR-এর নামে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে বার্তা দেওয়া হবে।
একই ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে কংগ্রেসও৷ রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কংগ্রেস যদি জোটে থাকার কথা ভাবত, তাহলে বামেদের সঙ্গেই এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নিত৷ এতে ভোটের অনেক আগে থেকেই ভোটারদের কাছে জোটবার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়৷ ফলে কংগ্রেস যদি শেষ পর্যন্ত জোটে না-থাকে, তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্মুখী লড়াই আসন্ন৷
বিধানসভা ভোটে চতুর্মুখী লড়াই!
সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এক নেতা বলেন, "অধীর চাইছেন বঙ্গে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হোক। শুভঙ্করবাবু আবার চাইছেন না। তিনি বলছেন দিল্লির নেতারা নাকি বলেছেন একা চলার কথা। তাই যদি হয়, তাহলে বামফ্রন্টকে একা এগোতে হবে। শুধু বামফ্রন্ট নয়, তৃণমূল বিজেপি-বিরোধী সমস্ত শক্তিকে আমরা এক জায়গায় করতে চাইছি। আইএসএফকে সঙ্গে নেওয়ার কথা আমাদের হয়েছে।"
শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস না-থাকলে চতুর্মুখী লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে৷ তখন আদতে সুবিধা হবে শাসক দল তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির৷ এই প্রসঙ্গে সিপিএমের ওই নেতা স্পষ্ট বলেন, "তাতে তো আর আমাদের কিছু করার নেই। আমরা তো চাইছি কংগ্রেস আসুক। কংগ্রেসও কিন্তু বিহারে নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বিহারের নির্বাচনে কী হয়, দেখা যাক। তারপরে বিষয়গুলো আরও পরিষ্কার হবে।"
এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণেই অর্থাৎ কখনও বিহারের নির্বাচন, কখনও কংগ্রেস কী বলছে, সেই অপেক্ষায় থাকার কারণে বামেদের নির্বাচনী ভরাডুবি বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাম শরিকরাও কংগ্রেসকে জোটে চাইছে৷ তবে নিচুতলায় কিন্তু চাপা অসন্তোষ আছে৷ আর সেটা দু’পক্ষের মধ্যেই আছে৷
রাজনৈতিক মহল মনে করছে এর যথেষ্ট কারণ আছে৷ কী সেই কারণ? রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এখন যেসব জায়গায় সিপিএমের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আগের চেয়ে ভিড় বাড়ছে, সেখানে ভোটের সময় যদি আসন কংগ্রেসকে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার প্রভাব ভোটে পড়বেই৷ বিষয়টি কংগ্রেসের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য৷ তাই জোটের অনেকে মনে করছেন জোটের বিষয়টি এখনই চূড়ান্ত হোক, না-হলে একা লড়াইয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে বলে দেওয়া হোক৷
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক নেতা বলেন, "সিপিএম যে সমস্যাটার কথা বলছে, সেটা আমাদের কিছুটা হলেও আছে। মানছি আমাদের সংগঠন নেই। কিন্তু যেখানে কিছু জায়গায় তো রয়েছে৷ সেখানে তো হবে এই সমস্যা। কারণ তারা তো জানে যে কংগ্রেসের কিছুই নেই। কিছু হারানোর নেই। যেখানে কিছু হারানোর নেই, সেখানে প্রার্থী দিয়ে আরও দু-চারজন সদস্য সংখ্যা, কর্মী সংখ্যা বাড়ানোটাই ভালো আমাদের সঙ্গে না গিয়ে।"
এদিকে মাসখানেক আগে জাতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতা কেসি বেণুগোপাল কলকাতায় এসে কংগ্রেসের একলা চলো নীতির বিষয়ে বলে যান। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম অবশ্য বলেছিলেন, "আমরাও চাই কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি ঘটুক। এই চাওয়াতে কোনও অন্যায় নেই। তারা তাদের মতো করে শক্তি বৃদ্ধি করুক।"
বাম শরিকদের অবস্থান কী?
ফলে এটা স্পষ্ট যে চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনার কথা জেনেও জোটের দরজা কংগ্রেসের জন্য খোলা রাখছে সিপিএম-সহ বামেরা৷ সিপিআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের নেতা প্রবীর দেব বলেন, "তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তিতে লিবারেশন কংগ্রেস আইএসএফ আসুক। আমরা এটা বামফ্রন্টের বৈঠকে বারবার বলেছি। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ অন্যান্য নেতারা সহমত পোষণ করেছেন। এবার যদি কংগ্রেস না-আসে তাহলে তাদের সম্পূর্ণ তাদের ব্যাপার। আমরা বৃহত্তর বাম ঐক্যের দিকে এগোবো।"
রাজ্যে বৃহত্তর বাম ঐক্য চাইছেন সিপিআইএম লিবারেশনের নেতারাও। যে কারণে আগামী 18-20 নভেম্বর নৈহাটিতে তাদের রাজ্য সম্মেলনের স্লোগান রাখা হয়েছে, ‘বাংলায় চাই বামপন্থার পুনর্জাগরণ’। যে নৈহাটিতে উপনির্বাচনে লিবারেশন প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছিল সিপিএম। লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নেতা পার্থ ঘোষ বলেন, "বামপন্থার পুনর্জাগরণ বঙ্গে আমরা চাইছি তো বটেই। একইভাবে তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি কংগ্রেস, এসইউসিআইকেও আমরা চাইছি। যদিও 26-এর নির্বাচন নিয়ে এই মুহূর্তে বামফ্রন্টের সঙ্গে আমাদের কোনও কথা হয়নি। 29 তারিখ এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে সমাবেশে আমরা সকলেই একসঙ্গে থাকবো। আমাদের রাজ্য সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হবে।"
কিন্তু এই বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তি গঠনের ক্ষেত্রে বাম ঐক্য ছাড়া কংগ্রেস কিম্বা আইএসএফ থাকলে আবার এসইউসিআই নির্বাচনী সমঝোতায় থাকবে না। তারা বিহারের মতো একলা চলো নীতিতে এগোবে। এসইউসিআই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যর স্পষ্ট বক্তব্য, "দলের ঘোষিত নীতি বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না। যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা লড়াই করেছে। তাদের সঙ্গে আমরা কী করে একসঙ্গে পথ চলতে পারি।"
এসইউসিআইকে নিয়ে বৃহত্তর বামৈক্য গড়তেই হবে, এ বিষয়ে আবার একমত নন অনেক সিপিআইএম নেতা। কারণ, তারা এসইউসিআইকে 'বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী' বলে মনে করেন না। যদিও সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গত কয়েক মাসের শহর কলকাতার বিভিন্ন মিটিং মিছিলে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং এসইউসিআই রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে।
ফলে এই জোটের অঙ্ক, সেখানে কোন দল থাকবে, তার উপর আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম-সহ বামেদের শূন্যের গেরো কাটানোর সম্ভাবনার বিষয়টি নির্ভর করছে৷