মহারাষ্ট্রের ছায়ায় এবার কি বঙ্গের জোড়াফুল দখলে কমিশনের দ্বারস্থ হবে বিক্ষুব্ধরা

মহারাষ্ট্রের ছায়ায় এবার কি বঙ্গের জোড়াফুল দখলে কমিশনের দ্বারস্থ হবে বিক্ষুব্ধরা
রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই নজিরবিহীন পরিস্থিতিকে 'নকল তৃণমূল' বনাম 'আসল তৃণমূল' লড়াই হিসেবেই আখ্যা দিচ্ছেন ।
Published : June 9, 2026 at 1:09 PM IST
কলকাতা, 9 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে এখন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এক অভূতপূর্ব ভাঙনের শব্দ । একদিকে বিধানসভা এবং অন্যদিকে লোকসভা - দুই কক্ষেই তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইতিমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিক্ষুব্ধ শিবির । রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই নজিরবিহীন পরিস্থিতিকে 'নকল তৃণমূল' বনাম 'আসল তৃণমূল' লড়াই হিসেবেই আখ্যা দিচ্ছেন ।
রাজ্য বিধানসভায় ইতিমধ্যেই একটি বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে গিয়েছে । সেখানে বিক্ষুব্ধ শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার জাতীয় স্তরেও অবিকল একই চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হতে চলেছে বলে খবর । জানা গিয়েছে, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছেও এবার নিজেদের ব্লকের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দাবি করতে চলেছেন লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।
বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের মতো কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বাধীন লোকসভার এই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীরও মূল লক্ষ্য হল সর্বসমক্ষে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা । এই প্রসঙ্গে বিক্ষুব্ধ শিবিরের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সিংহভাগই যখন আমাদের দিকে, তখন গণতান্ত্রিক ও আইনি - উভয় দিক থেকে আমরাই আসল তৃণমূল কংগ্রেস । স্পিকারের অনুমোদন পেলেই লোকসভায় আমরা এনডিএ জোটের পক্ষে অবস্থান করব ।"
স্বভাবতই, এই জোড়া বিদ্রোহের পর বাংলার রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই কৌতূহল ঘুরপাক খাচ্ছে, আগামী দিনে এই বিদ্রোহের জল ঠিক কোন দিকে গড়াবে এবং বিক্ষুব্ধ শিবিরের পরবর্তী রাজনৈতিক চাল কী হতে চলেছে ? সোমবার প্রকাশ্যে নেতারা এখনই সব তাস খুলে না-ধরলেও, রাজনৈতিক অন্দরমহলে কান পাতলে তাদের সুনির্দিষ্ট আইনি ও রণকৌশলগত ব্লু-প্রিন্ট বেশ স্পষ্টভাবেই উঠে আসছে ।
সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এই দুই বিক্ষুব্ধ শিবিরের প্রাথমিক এবং প্রধান লক্ষ্য হল, স্পিকারের মাধ্যমে আইনি বৈধতা আদায় করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মূল দলটিকে খাতায়-কলমে 'নকল' প্রমাণ করা । রাজ্য বিধানসভার স্পিকার ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের গোষ্ঠীকে মান্যতা দিয়েছেন । এখন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা যদি কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পাঠানো চিঠিতে সিলমোহর দেন, তবে সংসদীয় এবং পরিষদীয় - উভয় ক্ষেত্রেই মমতা-অভিষেকের একাধিপত্যের আইনি অবসান ঘটবে । আর লোকসভা থেকে এই সবুজ সঙ্কেত মিললেই বিক্ষুব্ধ শিবিরের পরবর্তী গন্তব্য হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । সেখানে গিয়ে দলের নাম এবং ঐতিহ্যবাহী 'জোড়াফুল' প্রতীকের উপর সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করবেন তাঁরা ।
কমিশনের কাছে নিজেদের দাবিকে জোরালো করতে বিক্ষুব্ধরা যে কেবল হাওয়ায় ভাসানো কথার উপর নির্ভর করছেন না, তার প্রমাণ লুকিয়ে রয়েছে দলের বর্তমান অভ্যন্তরীণ সমীকরণে । পরিসংখ্যান বলছে, তৃণমূলের মোট আশি জন নির্বাচিত বিধায়কের মধ্যে এই মুহূর্তে 60 জনেরও বেশি বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লিখিয়েছেন । অন্যদিকে, লোকসভার 28 জন নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদের মধ্যে 20 জনেরও বেশি রয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ব্লকে । এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিসংখ্যানকেই প্রধান হাতিয়ার করে নির্বাচন কমিশনের দরবারে তাঁরা জোরালো দাবি জানাবেন যে, দলের নাম, প্রতীক এবং সংগঠন পরিচালনার সম্পূর্ণ আইনি অধিকার যেন তাদের হাতেই অর্পণ করা হয় ।
এই গোটা প্রক্রিয়ার নেপথ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির একটি সুপরিকল্পিত কৌশল রয়েছে বলেও মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এ রাজ্যে বিজেপির পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের দিল্লির বাসভবনে একটি দীর্ঘ রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই গোটা রোডম্যাপটি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়েছে । সেখানে অবধারিতভাবেই উঠে এসেছে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা ভাঙন এবং একনাথ শিন্ডের উত্থানের প্রসঙ্গ ।
এই আইনি কৌশল প্রসঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত বিজেপির এক শীর্ষ সূত্রের মন্তব্য, "মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল, সেটাই আমাদের প্রধান আইনি ঢাল হতে চলেছে । শীর্ষ আদালত সেদিন স্পষ্ট জানিয়েছিল, যে শিবিরের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ এবং বিধায়কের সমর্থন থাকবে, আইনি প্রক্রিয়ায় মূল দলের প্রতীক পাওয়ার অধিকারী তারাই । বাংলার ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই মডেল অনুসরণ করছি ।"
তবে, এই রাজনৈতিক দাবাখেলায় যে রাতারাতি কোনও ম্যাজিক ঘটবে না, তা বিক্ষুব্ধ নেতা থেকে শুরু করে বিজেপির থিঙ্ক-ট্যাংক - সকলেই খুব ভালো করে অনুধাবন করছেন । নির্বাচন কমিশনে আবেদন করলেই যে সঙ্গে সঙ্গে জোড়াফুল প্রতীক তাদের হাতে চলে আসবে, এমনটা বাস্তবানুগ নয় । নিজেদের দলের নাম এবং প্রতীক হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হলে কালীঘাট বা ক্যামাক স্ট্রিটের নেতৃত্বও যে বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না, তা নিশ্চিত ।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু হওয়া এই বাঁচা-মরার আইনি লড়াই দেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়াবে । ফলে, দলের প্রতীক এবং সংগঠনের চূড়ান্ত মালিকানা কার হাতে থাকবে, সেই আইনি ফয়সালা হয়ে গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ থিতু হতে এখনও অন্তত চার থেকে পাঁচ মাস সময় লেগে যেতে পারে । ততদিন পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে এই নজিরবিহীন টানাপোড়েন অব্যাহত থাকবে ।