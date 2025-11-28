ETV Bharat / politics

বিধানসভা নির্বাচন 2026: SIR পর্ব শেষ হলেই কি সিএএ নিয়ে প্রচারে ঝাঁপাবে বিজেপি

কয়েকমাসের মধ্য়েই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ নিয়ে জোরদার প্রচার করতে পারে বিজেপি৷

BJP
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 28 নভেম্বর: সিএএ, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন)৷ প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের সংখ্যালঘু, যাঁরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে ভারতের শরণার্থী হয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করে এই আইন৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই আইনকে প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷

পশ্চিমবঙ্গে এখন ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) চলছে৷ আগামী 4 ডিসেম্বর সেই প্রক্রিয়া শেষ হবে৷ তার পরই এই নিয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে বিজেপি৷ বিষয়টি নিয়ে বিজেপির নেতারা সেভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না৷

বিজেপির প্রচার কৌশল নিয়ে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তবে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর, এই নিয়ে বেশ কয়েকবার দলের সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনা হয়েছে৷ বৃহস্পতিবার রাতে শিল্পশহর দুর্গাপুরে রাঢ়বঙ্গে বিজেপির চারটি সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন দলের পর্যবেক্ষক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব৷ সেখানেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর৷

রাঢ়বঙ্গে বিজেপির আটটি সাংগঠনিক জেলা রয়েছে৷ তার মধ্যে চারটি জেলা - কাটোয়া, বর্ধমান, বোলপুর ও বীরভূমকে নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই বৈঠক হয়৷ দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের বি-জোন 31 নম্বর বিদ্যাসাগর রোডে বিজেপির দফতরে এই বৈঠক হয়৷ সেখানে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন৷

বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে লক্ষ্মণ ঘোড়ুই সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘অত্যন্ত গোপনীয় একটি সাংগঠনিক বৈঠক। রাঢ়বঙ্গের বিজেপির মোট আটটি সংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে বৈঠক করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। তিনি কী বলবেন, কী কী হোমওয়ার্ক হবে, এই সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানেন না। 2026-এ নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বৈঠক শুধু এটুকুই আমরা বলতে পারি।’’

পরে লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইটিভি ভারত-এর তরফে৷ তখন তিনি বলেন, ‘‘সিএএ নিয়ে আমাদের ক্যাম্প শুরু হয়ে গিয়েছে অনেকদিন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দুর্গাপুরের 54 ফুট, শ্যামপুর, দুর্গাপুর নগর নিগমের 43 নম্বর ওয়ার্ড ও আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় সিটিজেনশিপ আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে কাজ চলছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে যে হিন্দু শরণার্থীরা আমাদের এখানে এসেছেন, তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। আগামী নির্বাচনে সিএএ অবশ্যই নির্বাচনী ইস্যু হতে চলেছে।’’

Citizenship Amendment Act
দুর্গাপুরে বিজেপির বৈঠকে যোগ দিতে হাজির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব৷ (নিজস্ব ছবি)

2019 সালে নাগরিকত্ব আইনকে সংশোধন করে সংসদে পাশ করানো হয়৷ প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের সংখ্যালঘুদের ভারতে নাগরিকত্ব দেওয়ার নিয়ম ওই সংশোধনের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয় নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে৷ তবে আইন কার্যকর হয় 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের কিছু আগে৷ পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷ তার কারণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া রাজ্য৷ দেশভাগের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমানের বাংলাদেশ থেকেই বহু মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন৷ তাঁদের জন্য এই আইনের গুরুত্ব অপরিসীম৷

এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় সামিল হতে অনেককেই সিএএ ক্যাম্পে হাজির হতে দেখা যাচ্ছে৷ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সিএএ সংক্রান্ত শিবির করে শরণার্থীদের সাহায্য করতে দেখা যাচ্ছে বিজেপিকে৷ এই পরিস্থিতিতে তারা যে এই ভোটব্যাংককে নিজেদের দিকে টানতে সচেষ্ট হবে, সেটাই স্বাভাবিক৷ সম্ভবত সেই কারণেই সিএএ নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ঝাঁপাতে চাইছে বিজেপি৷ এসআইআর পর্ব শেষ হলেই সেই প্রচার শুরু হবে বলে গেরুয়া শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে৷

বিজেপির আসানসোল জেলার সহ-সভাপতি অভিজিৎ দত্ত বলেন, ‘‘সিএএ নিয়ে আপাতত আমরা কিছু বলছি না৷ যা বলার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হবে। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দলগুলি যখন তাদের দলীয় কোন্দল মেটাতে ব্যস্ত, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা তখন একেবারে মাঠে নেমে পড়েছেন শুধুমাত্র 2026-এ বাংলা বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে। সেই লক্ষ্যই আমরা সবাই এগিয়ে চলেছি।’’ বৃহস্পতিবার বিজেপি কার্যালয়ে প্রবেশের সময় একাধিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় ভূপেন্দ্র যাদবের উদ্দেশ্যে৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য না করেই বৈঠকে যোগ দিতে বিজেপির কার্যালয়ে ঢুকে যান৷

রাঢ়বঙ্গে বিজেপির আরও চারটি সাংগঠনিক জেলা আসানসোল, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়ার নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক হবে শুক্রবার৷ আসানসোলে ওই বৈঠক হবে৷ সেখানেও উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব৷ এখন দেখার সেই বৈঠকেও সিএএ চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে কি না!

যদিও রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের নেতারা বলছেন, ‘‘মানুষকে বিভ্রান্ত আর মানুষকে সারা বছর কষ্টে রাখাটাই ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম প্রধান কাজ। তবে বাংলা বিজয় ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে স্বপ্নই থেকে যাবে। কারণ, বাংলার মানুষ অত্যন্ত সুশিক্ষিত। এখানে তাই জাতপাতের রাজনীতি দিয়ে বিজেপি খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবে না।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

CAA
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BJP
সিএএ
CITIZENSHIP AMENDMENT ACT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.