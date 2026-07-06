রাজ্যসভার উপনির্বাচনে বিজেপি কি তৃণমূলের কোন্দলের ফায়দা তুলবে
জটিল পরিস্থিতিতে আদি তৃণমূল তথা মমতাপন্থী শিবিরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা প্রবীণ রাজনীতিক আবদুল মান্নান ।
Published : July 6, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 6 জুলাই: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে ৷ আর তার পর থেকেই পূর্বতন শাসকদল বিরোধী শিবিরে পরিণত হলেও তাদের অন্দরমহলে কোন্দল তুঙ্গে ৷ কে আসল আর কে নকল, সেই নিয়ে জোর লড়াই চলছে ৷ রাজ্যসভার আসন্ন উপনির্বাচনে বিজেপি কি সেই লড়াইয়ের ফায়দা তুলবে ? এই প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে রাজনৈতির মহলে ৷
বিধানসভা নির্বাচনে হেরে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা আগেই হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের । কিন্তু দলের বিপর্যয় সেখানেই থেমে থাকেনি । বরং যত সময় গড়িয়েছে, দলের অন্দরের পারস্পরিক কোন্দল ততই প্রকট হয়েছে । পরিস্থিতি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই মুহূর্তে গোটা দল কার্যত আড়াআড়ি ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত । একদিকে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর নেতৃত্বে বিধানসভার অন্দরে বিদ্রোহী তৃণমূল শিবির নিজেদের সংঘবদ্ধ করেছে ।
অন্যদিকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীঘাটের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামীরা এখনও এককাট্টা । দুই শিবিরই নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে জোর গলায় দাবি করছে । দলের রাশ শেষ পর্যন্ত কার হাতে থাকবে, দলের নির্বাচনী প্রতীক কে পাবে বা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পার্টি অফিসগুলি কার দখলে থাকবে - এই সব কিছুর অধিকার নিয়েই শুরু হয়েছে প্রবল দড়ি টানাটানি । এই রাজনৈতিক লড়াই এখন আর শুধু দলের অন্দরে বা রাস্তায় সীমাবদ্ধ নেই । দুই শিবিরই নিজেদের আইনি অধিকার বুঝে নিতে সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে । একইসঙ্গে এই লড়াইয়ের জল গড়িয়েছে আদালতেও ।
বিধানসভা ভোটে তৃণমূল পর্যুদস্ত হওয়ার পর থেকেই এই ভাঙন ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল । প্রথমে বিধানসভার পরিষদীয় দল ভেঙেছে । এরপর লোকসভাতেও সংসদীয় দল ভেঙে যায় । লোকসভার 'বিদ্রোহী' সাংসদরা ইতিমধ্যেই নতুন দলে যোগ দিয়েছেন । দলের এই চরম ডামাডোলের মধ্যেই রাজ্যসভাতেও বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে তারা । দলের তিন 'বিদ্রোহী' নেতা - সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বরাইক সম্প্রতি রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন । শুধু সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়াই নয়, তাঁরা দলও ছেড়ে দিয়েছেন ।
এই তিন শূন্য আসনে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন । নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী সাত জুলাই এই উপনির্বাচনের সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হবে । ওই দিন থেকেই শুরু হবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ । আগামী 14 জুলাই পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন । 15 জুলাই হবে মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি । নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে 17 জুলাই । এরপর আগামী 24 জুলাই ওই তিনটি আসনে একযোগে ভোটগ্রহণ ও ভোট গণনা সম্পন্ন হবে ।
কিন্তু রাজনৈতিক মহলে সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, দলের বর্তমান এই টালমাটাল অবস্থায় রাজ্যসভার এই তিনটি আসনে প্রার্থী দেবে কারা ? আর যদি প্রার্থী দেয়ও, তবে জয়ের সমীকরণ ঠিক কী হবে ? এই জটিল পরিস্থিতিতে আদি তৃণমূল তথা মমতাপন্থী শিবিরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা প্রবীণ রাজনীতিক আবদুল মান্নান । তাঁর মতে, বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে আদি তৃণমূল আদৌ কোনও প্রার্থীর নাম অনুমোদন করতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ।
রাজ্যসভা নির্বাচনের কঠোর নিয়মের কথা তুলে ধরে আবদুল মান্নান বলেন, "রাজ্যসভার ভোটে কোনও প্রার্থীর নাম অনুমোদন করতে গেলে প্রোপোজাল লেটারে কমপক্ষে 10 জন বিধায়কের স্বাক্ষর থাকতে হয় । 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে তারা আশিটি আসন পেলেও এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে 10 জন বিধায়ক আছে কি !" তাঁর স্পষ্ট দাবি, এই জটিল পরিস্থিতিতে বিজেপির তরফ থেকে সমর্থন না-পেলে কালীঘাট শিবিরের পক্ষে কোনও প্রার্থীর নাম রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার ।
অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবির নিয়েও প্রায় একই মত পোষণ করেছেন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক রবীন দেব । তাঁর মতে, এককভাবে ঋতব্রত শিবিরের পক্ষেও রাজ্যসভায় কোনও প্রার্থী দেওয়া বেশ কঠিন কাজ । বিধানসভার বর্তমান অঙ্কের কথা মাথায় রেখে রবীন দেব বলেন, "রাজ্যসভা নির্বাচনের অঙ্ক বলছে, একজন প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে ন্যূনতম 73টি ভোট পেতে হবে । কারণ জয়ের সংখ্যা (292 ভাগ 4) এই মুহূর্তে তাদের হাতেও নেই ।" রবীন দেবের এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে, বিদ্রোহী শিবিরের হাতেও প্রয়োজনীয় বিধায়ক সংখ্যা নেই ।
ফলে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রাজ্যসভার এই নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে গেলে ঋতব্রত শিবিরকেও সেই বিজেপির সমর্থনের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে । রবীন দেব মনে করছেন, আদি আর বিদ্রোহী শিবিরের এই প্রবল লড়াইয়ে আখেরে এই তিন আসন খুব সহজেই বিজেপির ঘরে ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে । তৃণমূলের এই পারস্পরিক লড়াইয়ের কারণে আসন্ন উপনির্বাচনে শেষ পর্যন্ত বিধানসভায় নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয় কি না, সেটাই দেখার । কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত শিবির - এই দুই যুযুধান পক্ষের লড়াইয়ে শেষ হাসি কারা হাসে, এখন সেদিকেই কৌতূহলী নজর আটকে রয়েছে গোটা রাজ্য রাজনীতির ।