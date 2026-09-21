রেজিনগরে 6 ভাগে বিভক্ত বিরোধী ভোট ! লাভ বিজেপির না হুমায়ুনের 'গড়' রক্ষা

রেজিনগরে 6 ভাগে বিভক্ত বিরোধী ভোট ! লাভ বিজেপির না হুমায়ুনের 'গড়' রক্ষা
Rejinagar Bye-Election: আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রামের সঙ্গেই রেজিনগরে উপ-নির্বাচন ৷ ফল ঘোষণা আগামী 9 অক্টোবর ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : September 21, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: আগামী মাসের 6 তারিখ রাজ্য়ের দুই আসনে উপ-নির্বাচন ৷ ভোট হবে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে ৷ সেই 2011 থেকে প্রতিটি ভোটে নজরে নন্দীগ্রাম থাকলেও এবার ওই আসনের উপ-নির্বাচন নিয়ে রাজ্য় রাজনীতিতে আলোচনা অন্যবারের তুলনায় কম ৷ বরং আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে রেজিনগর ৷ কারণ, ওই আসনের লড়াই এবার বেশ আকর্ষণীয় ৷ সেখানে বিজেপির বিপক্ষে ছয়ভাগে বিভাজিত হয়ে লড়ছে বিরোধীরা ৷ প্রশ্ন উঠছে, বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ অবস্থা কি রেজিনগরে প্রথমবার পদ্মফুল ফুটতে সাহায্য করবে ? নাকি এবারও বিরোধীদের মধ্য়েই কেউ ওই আসনে জিতবে ?
পশ্চিমবঙ্গে উপ-নির্বাচন
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু’টিতেই জয়ের নজির গড়েছিলেন দু’জন ৷ একজন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর ৷ আরেকজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী ৷ নিয়ম অনুযায়ী, একটি আসন ছেড়ে দিতে হয় জয়ী প্রার্থীকে ৷ সেই নিয়ম মেনেই হুমায়ুন ও শুভেন্দু একটি করে আসন থেকে ইস্তফা দেন ৷ হুমায়ুন ছাড়েন রেজিনগর ৷ আর শুভেন্দু ছাড়েন নন্দীগ্রাম ৷ ওই দু’টি আসনে এবার উপ-নির্বাচন ৷ আগামী 6 নভেম্বর ওই দু’টি আসনে উপ-নির্বাচন হবে ৷ ফলাফল বের হবে আগামী 9 নভেম্বর ৷
রেজিনগরে সপ্তমুখী লড়াই
মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা আসনে ভোটের লড়াইয়ে রয়েছেন 15 জন প্রার্থী ৷ এঁদের মধ্যে ছ’জন নির্দল প্রার্থী ৷ বাকি ন’জন বিভিন্ন দলের প্রার্থী ৷ তবে মূল লড়াই সাতজনের মধ্যে - বিজেপি, কংগ্রেস, মমতা তৃণমূল, গণতান্ত্রিক তৃণমূল, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, সিপিএম ও আরএসপি ৷
একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন দলের কে প্রার্থী -
- বিজেপি - শাখারভ সরকার
- কংগ্রেস - আফুল্লাহিল কাফি
- মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস - রবিউল আলম চৌধুরি
- গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস - শেখ সফিউদ্দিন
- আম জনতা উন্নয়ন পার্টি - গোলাম নবি আজাদ (রবীন)
- সিপিএম - সাঈদ আসাদ আলি
- আরএসপি- বিকাশ চন্দ্র মিশ্র
আপাতভাবে লড়াই সপ্তমুখী মনে হলেও আসলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে ছয় বিরোধী ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, বিরোধী ভোটের বিভাজন কি বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধা এনে দিতে পারে ? কারণ, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই কেন্দ্রে গত দু’দশকে ধারাবাহিকভাবে ভোট শতাংশ বৃদ্ধি করেছে বিজেপি । এবারের উপ-নির্বাচনে বিজেপি এবং আরএসপি-র প্রার্থী ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু, আর বাকি পাঁচজন প্রার্থী মুসলমান । এই পরিস্থিতিতে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোটের বিভাজনের সম্ভাবনা থাকছে কি ?
বামফ্রন্টের দুই প্রার্থী
রেজিনগরে দুই বাম শরিক সিপিএম ও আরএসপি প্রার্থী দিয়েছে ৷ ফলে এ রাজ্যে বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে যে ঐক্যের রাজনৈতিক বার্তা দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া হয়, তার বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । বাম ভোটের একটি অংশ বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো ৷ সেই বিভাজন আটকাতে সিপিএমের তরফে আরএসপি-র কাছে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের বার্তা দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু আরএসপি প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেনি । রাজনৈতিক মহল বলছে, এই বিভাজনের পরিমাণ কতটা হবে, তা নির্ভর করবে স্থানীয় সংগঠন, প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ভোটারদের সিদ্ধান্তের ওপর ।
তৃণমূলের দুই পক্ষ এবং হুমায়ুন
মমতা তৃণমূলের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের প্রার্থী শেখ সফিউদ্দিন ৷ তৃণমূল ভেঙে তৈরি হওয়া হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী করেছে গোলাম নবি আজাদ (রবীন)-কে ৷ তিনি হুমায়ুনের ছেলে ৷ রবিউল আলম চৌধুরি আগে কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন এবং বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত । তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় প্রভাব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
একই সঙ্গে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হয়ে রবীন প্রার্থী হলেও আসল লড়াইয়ে রয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তিনি 50 শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হন ৷ স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই ভোটেও আগের থেকে মার্জিন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবেন ৷
লড়াইয়ে রয়েছে কংগ্রেসও
রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ । একদিকে দলের পুরনো সাংগঠনিক ভিত্তি, অন্যদিকে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের রাজনৈতিক প্রবণতা, এই দুই বিষয় নির্বাচনী সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে । তবে রেজিনগরে কংগ্রেসের সম্ভাব্য ভোটের পরিমাণ নির্ধারণ করতে জটিলতা বাড়ছে । কারণ, বামেদের মতো এখানেও কংগ্রেসের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় ।
জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ
রেজিনগর উপ-নির্বাচনে সাতজন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক সমীকরণকে জটিল করেছে । তৃণমূলের একাধিক শিবির, সিপিএম–আরএসপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কংগ্রেসের উপস্থিতি বিরোধী ভোটের সম্ভাব্য বিভাজন নিয়ে আলোচনা বাড়িয়েছে । রেজিনগরের উপ-নির্বাচন তাই শুধু একটি আসনের লড়াই নয় ৷ এটি রাজ্যের বিরোধী রাজনীতিতে ঐক্য, বিভাজন এবং নির্বাচনী কৌশলের কার্যকারিতা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷
বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী ভোট একত্রিত করার ধারণা রাজ্যের রাজনীতিতে বহুবার আলোচিত হয়েছে । কিন্তু রেজিনগরে একাধিক বিরোধী প্রার্থী থাকায় সেই কৌশল বাস্তবায়িত হয়নি । বিরোধী দলগুলি যদি একক প্রার্থীকে সমর্থন করত, তাহলে কি ভোটের বিভাজন কমানো সম্ভব হত ? নাকি স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এবং দলীয় স্বার্থের কারণে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী বাছাই করা কঠিন হয়ে পড়েছিল ?
সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও তথা বর্ষীয়ান নেতা রামচন্দ্র ডোম মনে করেন যে বিজেপি এবং হুমায়ুনকে আটকাতে বাকি শক্তি (কংগ্রেস, লেফট) যদি একত্রিত হত, তাহলে আসনটি উদ্ধার করা সম্ভব হত । বামেদের পক্ষ থেকে ওপেন কল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সবাই সমানভাবে তা গ্রহণ করে না । তবে, তিনি বিশ্বাস করেন যে বিজেপি জয়ী হওয়ার সুযোগ পাবে না ।
যদিও পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে এখন আলোচনা করাটাই উচিত নয় বলে মনে করছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, ‘‘এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই । ফলে আলোচনা করার বা এই বিষয়ে বলার কোনও মানে হয় না ।’’ কিন্তু নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলেই তিনি আত্মবিশ্বাসী । জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপিও ৷ রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র আইনজীবী দেবজিৎ সরকার বলেন, ‘‘রেজিনগরে আমরা জিতছি । রেজিনগরে আমাদের জয় নিশ্চিত ।’’
অন্যদিকে মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বিজেপিকে যদি হারাতে হয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে ৷ কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের বিজেপির অপশাসন সাধারণ মানুষ অনুভব করতে পারছেন ৷ একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে বিজেপি ভয় পায় ৷ তাই বিজেপিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র হারাতে পারেন ৷ বাকি প্রার্থীদের নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে ৷ কারণ, এর মাধ্যমে ভোট ভাগ করতে চায় বিজেপি ৷
অতীতের ভোট চিত্র
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, 2011 সালের পালাবদলের পর রেজিনগরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ হিসাব করলে আরও চমৎকার বিষয় উঠে আসে । একদা বামগড় রেজিনগরে ধরাশায়ী হয়েছে লাল শিবির । 2011 সালে তৎকালীন কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীর প্রায় 50 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন । কিন্তু দু’বছরের মাথায় তিনি কংগ্রেসের হাত ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ।
2013-তে উপনির্বাচন হয় । হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন । প্রায় 24 শতাংশ ভোট পান তিনি । অন্যদিকে তৎকালীন কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি 39 শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন । আর 2011 সালের দ্বিতীয় স্থানে থাকা 44 শতাংশ ভোট পাওয়া আরএসপি প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল 2013-র উপ-নির্বাচনের 32.23 শতাংশ ভোট পান । অর্থাৎ প্রায় 11.89 শতাংশ ভোট কমে বাম শরিকদের ।
তিন বছর পর 2016-র বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরি আবার চার শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করে মোট 43.12 শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেসের হাত প্রতীকে জয়লাভ করেন । সেবার হুমায়ুন কবীর নির্দল হিসেবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । হুমায়ুন কবীর প্রায় 40.12 শতাংশ ভোট পান । এর পাঁচ বছর বাদে দু’বারের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরি আবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন । সেবার ঘাসফুল প্রতীকে প্রায় 56.31 শতাংশ ভোট পান রবিউল আলম চৌধুরি ।
ছাব্বিশে ফের শক্তি বৃদ্ধি করেন হুমায়ুন কবীর। আম জনতা উন্নয়ন পার্টি নামে নতুন দল খুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তিন নম্বরে পাঠিয়ে 51.62 শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন । বিজেপি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে । বিজেপি প্রার্থী বাপান ঘোষ প্রায় 27.02 শতাংশ ভোট পান । কংগ্রেসের প্রায় 16 শতাংশ ভোট কমে যায় ৷ ফলে হাত প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয় । বামফ্রন্টের তরফে এখানে কোনও প্রার্থী না থাকায় তারা অন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে সমর্থন জানায় । ফলে বামেদের একদা শক্তঘাঁটি রেজিনগরে নিজস্ব ভোট ব্যাংক হারিয়ে যায় ।
রেজিনগরের বর্তমান ছবি
হুমায়ুন কবীরের ছেড়ে আসা আসনে ছ’মাসের মধ্যে বামেদের পক্ষে প্রার্থী জেতানো তো দূর, হারানো ভোট ব্যাংক ফিরে পাওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে । কারণ, বামফ্রন্টের অন্দরের মতানৈক্যের কারণে রেজিনগরে এবার প্রার্থী দিয়েছে সিপিএম । প্রার্থী দিয়েছে আরএসপি-ও ।
এদিকে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে হামলা আক্রমণ থেকে শুরু করে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগ তুলে প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর । কিন্তু, নিজের ছেড়ে যাওয়া আসনে নিজের ছেলে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী গোলাম নবি আজাদকে জেতাতে বদ্ধপরিকর তিনি । এতে যদি খুনখুনিও হয় তাতেও তিনি পিছপা হবেন না বলে প্রকাশ্যে বার্তা দিয়েছেন ।
ভোট ঘোষণার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সংখ্যালঘুদের কাছে বড় পরীক্ষার বার্তা দিয়েছেন । 2011-র পর থেকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভায় বিজেপির ধারাবাহিক ভোট ব্যাংক বৃদ্ধিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । সেই ভোট শতাংশ উপ-নির্বাচনে বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে নানাভাবে বিভক্ত বা বিব্রত করার মাধ্যমে বিজেপি তথা শাসক দল নিজেদের প্রার্থীকে জেতাতে কোনোরকম কসুর করবে না তা বলাই চলে । শেষপর্যন্ত বিরোধীদের ভোট ভাগ হয়ে গেলে বিজেপির লাভ হয় নাকি রেজিনগরে হুমায়ুনের দাপট বজায় থাকবে, সেটাই এখন দেখার !
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