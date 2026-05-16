ফলতায় ফুল বদল কি সময়ের অপেক্ষা ! ভোট শতাংশ বৃদ্ধিতে নজর সিপিএমের

আগামী 21 মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন৷ সেখানে জিততে সচেষ্ট বিজেপি৷ জয় না এলেও ভোট শতাংশ বৃদ্ধিতে নজর দিয়েছে সিপিএম৷ সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 6:09 PM IST

কলকাতা, 16 মে: পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে এসে ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির শেখের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের অজয় পাল শর্মার ডুয়েল নজর কেড়েছিল রাজ্য রাজনীতির৷ সিংহম বলে পরিচিত অজয় পাল শর্মাকে পালটা হুঁশিয়ারি দিতে নিজেকে পুষ্পা বলে উল্লেখ করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের ‘দোর্দণ্ডপ্রতাপ’ তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান৷ গত 29 এপ্রিল জাহাঙ্গিরের ‘দাপট’ও দেখা গিয়েছিল বুথে বুথে৷ ইভিএমে সেলোটেপ লাগিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে৷ যার জেরে ফলতার ভোটই বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন৷ ঘোষণা করা হয় পুনর্নির্বাচনের৷

কিন্তু সেই ভোট ঘিরে এক নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজনীতির অঙ্গনে৷ কারণ, ইতিমধ্য়ে রাজ্যের বাকি 293টি আসনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে৷ সেই ফলাফলের নিরিখে 207টি আসনে জিতে বাংলায় প্রথমবার সরকার গড়েছে বিজেপি৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ আর এই রাজনৈতিক পালাবদলের আবহেই আগামী 21 মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন৷ রাজ্যে পতন হলেও মানুষের মনে এখনও তৃণমূলের জন্য সমর্থন আছে, সেটা বোঝানোর সুযোগ রয়েছে তৃণমূলের কাছে৷

কিন্তু ফলতায় জিতে তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক পুঁততে চায় বিজেপি৷ ইতিমধ্যে প্রচার শুরু হয়েছে৷ শনিবার ফলতায় গিয়ে কর্মিসভা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ জোড়াফুল ও পদ্মফুলের লড়াইয়ের মাঝে আপাতত ভোট শতাংশ বৃদ্ধির কৌশল নিয়েছে সিপিএম৷

ফলতা ও তৃণমূল

দক্ষিণ 24 পরগনা গত দেড় দশকে তৃণমূলের গড় হিসেবেই পরিচিত৷ তবে এর মধ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভাগুলি 2014 সালের পর থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তঘাঁটি বলে বেশি পরিচিত হয়েছে৷ এখানকার দাপুটে তৃণমূল নেতাদের অনেকেই অভিষেকের ঘনিষ্ঠ বলেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিত৷ সেই দাপুটে নেতাদের মধ্যে অন্যতম জাহাঙ্গির খান৷ একদিকে তিনি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও অন্যদিকে ফলতার বিধায়ক৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাত লাখ ভোটে জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন এই জাহাঙ্গির৷

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে বারবার একাধিক অভিযোগ উঠেছে৷ তাঁর দাপটে স্থানীয় এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়া যেত না বলে অভিযোগ ছিল৷ ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়ানোর অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে৷ তাছাড়া হুমকি দেওয়া, হেনস্তা করার মতো অভিযোগ তো ছিলই৷ এহেন জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গত এপ্রিলে দ্বিতীয় দফার ভোটের কয়েকদিন আগে হাজির হন পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা৷ তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিলে ফল ভালো হবে না৷ পালটা জাহাঙ্গির জানান যে অজয় পাল শর্মা সিংহম হলে তিনি পুষ্পা৷ ঝোঁকার পাত্র তিনি নন৷

যদিও 4 মে-র পর থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে৷ তৃণমূলকে হারিয়ে বিজেপির সরকার চলে আসার স্বয়ং জাহাঙ্গিরই নাকি ঘরছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন৷ পরে পুলিশি নিরাপত্তায় তিনি ফিরে আসেন বাড়িতে৷ তাছাড়া একাধিক তৃণমূল অফিসে বিজেপির পতাকাধারীরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আরও অভিযোগ, তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস দখল হয়ে গিয়েছে। এমনকি, ফলতার বেলসিংহে জাহাঙ্গিরের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পার্টি অফিসেও হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে।

রাজনৈতিক মহল বলছে, তার পরও প্রচারে সেভাবে সক্রিয়তা চোখে পড়ছে না তৃণমূলের৷ ভোটে হেরে সারা রাজ্যে তৃণমূলের সংগঠনে যে হতাশা চোখে পড়ছে, ফলতাতেও সেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে৷ যদিও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব৷

ফলতায় বিজেপি কি এগিয়ে?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে সারা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের সমর্থন যে বিজেপির পক্ষে, তার প্রমাণ ভোটের ফলেই মিলেছে৷ সেই স্রোতেই ফলতার ভোটাররাও হয়তো সামিল হতে চাইবেন৷ বিশেষ করে যাঁরা এতদিন ভোট দেওয়ার সুযোগ পেতেন না বলে অভিযোগ, তাঁরাও ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাবেন৷ সেক্ষেত্রে বিজেপির পক্ষে এগিয়ে থাকাই স্বাভাবিক৷

সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই কার্যত নতুন করে প্রচারে ঝাঁপিয়েছে বিজেপি৷ শনিবার সেখানে কর্মিসভা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘পুষ্পা কোথায়? এখানে শুধু বিজেপির প্রার্থীকে জেতালেই হবে না। এক লক্ষর বেশি ভোটের প্রয়োজন। শমীক ভট্টাচার্য এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার সব ক’টা পাবেন। এখানে স্পেশাল প্যাকেজ দেওয়া হবে।’’

এখানেই শেষ নয়, আগামী 19 মে সেখানে একটি রোড শো করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর৷ পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডা স্থানীয় সুন্দরিকা, খান্দালিয়া, কলাতলাহাট, হলদিঘি, মল্লিকপুর, নপুকুরিয়া, হরিণডাঙা, ফতেপুর-সহ গোটা বিধানসভা এলাকা কেন্দ্র চষে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। তৃণমূলের ধমকানি, চমকানি অতীত হয়ে গিয়েছে বলেও দাবি করছেন।

ফলতায় সিপিএমের কী অবস্থা?

দুই লাখের বেশি ভোটার রয়েছে ফলতা বিধানসভায়। সুযোগ বুঝে সেই ভোটে এবার ভাগ বসানোর চেষ্টা করছে সিপিএম। যে কারণে 2014 সালে তৃণমূলের অত্যাচারে ঘরছাড়া শম্ভুনাথ কুর্মীকে প্রার্থী করেছে সিপিএম। তিনি মল্লিকপুর, থানার মোড়, হরিণডাঙা-সহ একাধিক জায়গায় প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, শমীক লাহিড়ীরা এরিয়া কমিটির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন। তৃণমূলের একটা বড় অংশের সমর্থক সিপিএমের প্রচারে অংশ নিচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। যাঁদের সংখ্যা বাড়াতে শেষ প্রচারের আগে ফলতায় বড় জমায়েতের টার্গেট নেওয়া হচ্ছে বলেও আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের দাবি।

তবে, সিপিএম দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন বাগচী বলেন, ‘‘বহু তৃণমূল সমর্থক, যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তারা আমাদের বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশ নিচ্ছেন। ভোটের প্রচারে থাকছেন। কারণ, সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে, ভুল ভেঙেছে যে, তৃণমূলকে দিয়ে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। তবে, তৃণমূলের নির্বাচিত কোনও জন প্রতিনিধিকে দলে নেওয়া হয়নি। যাঁরা মনে করবে বিজেপিকে রুখতে হবে, বামপন্থীদের হাত শক্ত করা প্রয়োজন, তাঁদের কাছে অনুরোধ একত্রিত হোন। সম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ভোট দিন। সোচ্চার হন।’’

