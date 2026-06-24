নবান্নে ফাইল আটকে 7 বছর, মৃত সরকারি কর্মী স্বামীর চাকরি পেতে 'জনতার দরবারে' মীনাক্ষী
নিজের হাতে আঁকা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি নিয়ে 'জনতার দরবারে' দশম শ্রেণির ছাত্রী ৷ মুখ্যমন্ত্রীকে ছবি উপহার ৷
Published : June 24, 2026 at 8:06 PM IST
বিধাননগর, 24 জুন: বিগত সাত বছর ধরে স্বরাষ্ট্র দফতরে আটকে ফাইল ৷ তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীর একটি মাত্র সইয়ের জন্য ৷ আর তাহলেই ক্যানসারে মৃত বিধাননগর কমিশনারেটের গ্রুপ-ডি’র কর্মী স্বামী অয়ন দাসের চাকরিটা পেয়ে যাবেন মীনাক্ষী দাস ৷ অভিযোগ, বিগত সাত বছর ধরে নবান্নে ঘুরে ঘুরেও নিজের দাবি আদায় করতে পারেননি মৃত পুলিশ কর্মীর বিধবা স্ত্রী ৷ তাই এবার সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'-এ পৌঁছে গেলেন তিনি ৷
নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা মীনাক্ষী দাস জানাচ্ছেন, তাঁর স্বামী অয়ন দাস সাত বছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৷ তিনি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গ্রুপ-ডি’র কর্মী ছিলেন ৷ মাত্র আট বছর চাকরি করার পরেই মারা যান তিনি ৷ সেই সময় মীনাক্ষী স্বামীর চাকরিটি পাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে ৷ সেই মতো সমস্ত নথিপত্র তিনি জমা দিয়েছেন ৷
মীনাক্ষী বলেন, "আমি সব কাগজপত্র জমা দিয়েছি ৷ সেই ফাইল নবান্নে হোম ডিপার্টমেন্টে আটকে আছে গত সাত বছর ধরে ৷ যতবার আমি নবান্নে গিয়েছি, আমার চাকরির ব্যাপারে খোঁজ নিতে, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ৷ আমার দাবি ন্যায্য ৷ আমার স্বামী মাত্র 8 বছর সার্ভিস করেছেন গ্রুপ-ডি কর্মী হিসাবে ৷ সেই চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে ৷ কিন্তু, বিগত সরকারের সময় আমাকে তা দেওয়া হয়নি ৷"
এরপরেই মীনাক্ষী দাস বিস্ফোরক অভিযোগটি করেন ৷ তিনি বলেন, "আমার ফাইলটা নবান্নে হোম ডিপার্টমেন্টে আটকে রেখেছে ৷ আগের সরকারের সময় আমাকে বলা হয়েছিল, ম্যাডাম মানে সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রীর একটা সইয়ের জন্য আমার ফাইল আটকে আছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী সই করলেই আমার চাকরি হয়ে যাবে ৷ কিন্তু, সেই সই আর হয়নি সাত বছর ধরে ৷"
তবে, সরকার বদলের পর শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলে মীনাক্ষী দাস ফের নবান্নে গিয়েছিলেন নিজের চাকরির অবস্থান জানতে ৷ অভিযোগ সেই সময় তাঁকে বলা হয়, আরও তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে ৷ আর সেটা শোনার পরেই ভেঙে পড়েন তিনি ৷ তবে, মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি আমজনতার অভাব অভিযোগ শুনতে 'জনতার দরবার' খোলায়, নতুন করে আশার আলো দেখছেন মীনাক্ষী ৷
তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'জনতার দরবার' চালু করেছেন ৷ তাই এখানে সরাসরি আমার দরবার জানাতে এসেছি ৷ আশা করছি উনি আমার অভিযোগ শুনে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন ৷ আর আমি চাকরিটা পাব ৷ আমার একটা 23 বছরের মেয়ে আছে ৷ ওকে আমি ঠিক মতো পড়াশোনা করাতে পারছি না ৷ খুব কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছি ৷ আমার স্বামীর ক্যানসারের চিকিৎসায় অনেক টাকা চলে গেছে ৷ সঞ্চয় নেই সেভাবে ৷"
একদিকে যেমন মীনাক্ষী দাসের করুণ কাহিনি ৷ অন্যদিকে, দেখা গেল দশম শ্রেণির ছাত্রী সুইটি মণ্ডলকে ৷ সে নিজের মা, দিদি এবং জামাইবাবুর সঙ্গে 'জনতার দরবার'-এর ক্যাম্পে এসেছিল ৷ আর সঙ্গে এনেছিল নিজের হাতে আঁকা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি ৷ সেই ছবি মুখ্যমন্ত্রী হাতে তুলে দেয় দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া ৷ ছবি নেওয়ার পাশাপাশি, সুইটি মণ্ডলের সঙ্গে ছবি তুলে তাকে আশির্বাদও করেন শুভেন্দু ৷