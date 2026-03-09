ETV Bharat / politics

ডাল মে কুছ কালা হ্যায়! বাংলার রাজ্যপাল কেন বদল? কারণ খুঁজে বের করবই: মমতা

মমতার অভিযোগ, কিছু অফিসারকে পোস্টিং ও টাকার টোপ দেওয়া হচ্ছে। আর যাঁরা কথা শুনছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থা লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ।

Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 9, 2026 at 8:11 PM IST

কলকাতা, 9 মার্চ: বিধানসভা ভোটের আনুষ্ঠানিক নির্ঘণ্ট এখনও ঘোষণা হয়নি । কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ ইতিমধ্যেই তুঙ্গে । এসআইআর ইস্যুতে কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসার পরই জোর জল্পনা—শীঘ্রই ভোট ঘোষণা হতে পারে । এমন আবহে বাংলায় নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ নিয়ে সরাসরি কেন্দ্রের দিকে আঙুল তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর দাবি, ভোটের ঠিক আগে তড়িঘড়ি রাজ্যপাল বদলের নেপথ্যে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত ।

সোমবার মেট্রো চ্যানেলের ধর্নামঞ্চ থেকে বিষয়টি নিয়ে চরম বিস্ময় ও সন্দেহ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এই রাজ্যপালকে হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক কাহিনি আছে । ডাল মে কুছ কালা হ্যায় ! আর আমি সেই কারণ খুঁজে বার করবই ।"

মমতার অভিযোগ, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের বাসভবনকে কার্যত বিজেপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, "লোকভবনটা এখন বিজেপি ভবন হবে । সেখান থেকেই নির্বাচনকে সামনে রেখে বেআইনি টাকার লেনদেন চালানো হবে ।"

ভোটের আগে টাকা ছড়িয়ে জনমত প্রভাবিত করার অভিযোগও তোলেন তৃণমূল নেত্রী । বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁর কাছে খবর আসছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, বিজেপির সাংসদ ও মন্ত্রীরা এখন থেকেই বিভিন্ন জেলায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন । হুগলির উদাহরণ টেনে মমতার অভিযোগ, "যত খালি বাড়ি আছে সব ভাড়া নিয়ে বসে আছে বিজেপির এমপি-মন্ত্রীরা । সেখান থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা দিচ্ছে ।"

তবে সাধারণ মানুষকে এই টাকার প্রলোভনে পা না দেওয়ার আবেদনও জানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "টাকা তো আপনারই টাকা । নিলেই যে ভোট দিতে হবে এমন নয় । একজন গরিব মানুষ হয়তো 500 টাকা পেলে আজকের দিনটা চালাবে, কিন্তু তাকে ভাবতে হবে 365 দিনের ভবিষ্যৎ ।"

এদিন প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভয় দেখানোর অভিযোগও তোলেন মমতা । তাঁর দাবি, অফিসারদের ডেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে—মে মাসের পর কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । সেই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন এবং দিল্লির কর্তাদের উদ্দেশে তাঁর পাল্টা বার্তা, "মে মাসের পরে আপনারা থাকবেন তো চেয়ারে ? আগে সেটা ঠিক করুন, তারপর বাংলার অফিসারদের থ্রেট করবেন ।"

নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকেও কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "ও ভ্যানিশ কুমার হয়ে গিয়েছেন ।" তাঁর দাবি, ভোটের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ওপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ তৈরি হওয়ায় প্রায় 190 জনেরও বেশি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে ।

কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহারের অভিযোগও ফের একবার তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । ইডি, সিবিআই ও আয়কর দফতরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, "যতই এজেন্সি দেখাও, ছাব্বিশের ভোট করবে বাই বাই ।"

মমতার অভিযোগ, কিছু অফিসারকে পোস্টিং ও টাকার টোপ দেওয়া হচ্ছে। আর যারা কথা শুনছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থা লেলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে । এখানেই না থেমে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " সারা দেশে দাপট দেখালেও বাংলাকে এখনও কবজা করতে পারেনি । তাই বাংলার জন্য হয়েছে হ্যাংলা, রাজনৈতিক হ্যাংলা ।" তাঁর দাবি, টাকা, ভয় দেখানো বা রাজনৈতিক চক্রান্ত—কোনও কিছুকেই গুরুত্ব দেবে না বাংলার মানুষ । আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও তারা তৃণমূলের হাতই শক্ত করবে ।

