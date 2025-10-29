কেন 2021 পর্যন্ত ভোটার তালিকা দেখা হচ্ছে না ? SIR নিয়ে একসুর তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের

কেন 2021 পর্যন্ত ভোটার তালিকা দেখা হচ্ছে না ? SIR নিয়ে একসুর তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের
সর্বদলীয় বৈঠক থেকে অসন্তোষ নিয়ে বেরোল বিজেপি বাদে রাজ্যের সবক'টি দলই ৷ সিপিএম-কে তৃণমূলের বি-টিম বলে কটাক্ষ বিজেপির ৷
Published : October 29, 2025 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর ঘোষণা হওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সর্বদলীয় বৈঠকে মিলিত হল রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলি ৷ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের ডাকে মোট আটটি দলকে ডাকা হয় বৈঠকে । বৈঠকে একসুরে ভোটার তালিকায় বিশেষ পরিমার্জন নিয়ে নিজেদের অসন্তোষ তুলে ধরল তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেস ৷
মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাজির ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মন্ত্রী রথীন ঘোষ । অন্যদিকে, সিপিএমের পক্ষ থেকে ছিলেন সুজন চক্রবর্তী, পলাশ দাস, কল্লোল মজুমদার এবং শমিক লাহিড়ী । আর বিজেপির পক্ষ থেকে যান শিশির বাজোরিয়া ও অরিজিৎ বক্সি । কংগ্রেসের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ বসু এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি রাজেশ গুপ্তা ছিলেন ।
সর্বদলীয় বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝরে পড়েছে নেতাদের গলায় ৷ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "সাধারণ মানুষের উদ্বেগ নিয়ে সিইও দফতর অবগত নয় । জাতীয় নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্বের অধিকার বিচার করার কে ?" তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর সিইও-ও দিতে পারেননি বলে দাবি করেন সুজন ৷
এছাড়াও সর্বদলীয় বৈঠকে একটি প্রশ্ন উঠে আসে বিভিন্ন দলের তরফ থেকে ৷ তা হল, কেন শুধুমাত্র 2002 থেকে 2004-এর ভোটার তালিকা এসআইআর-এর জন্য বৈধ ধরা হচ্ছে । সুজন বলেন, "কোনও বৈধ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না ৷ বাংলার মানুষকে নিয়ে অনেক অবিচার হয়েছে । দিল্লি থেকে আরএসএসের প্রকল্প আমরা মানব না ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন যে, "বৈঠকে শুরুতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্ন তোলে যে, SIR আসলে ঘুরপথে এনআরসি ৷ তা না-হলে একজন ব্যক্তির নাম প্রদীপ কর, তিনি আজ আত্মহত্যা করেছেন এবং তিনি লিখে গিয়েছেন যে, তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে ।"
তিনি আরও বলেন, "কেন আপনারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছেন ! কোন রাজনৈতিক দলের ইঙ্গিতে আপনারা এই কাজ করছেন ! এই প্রশ্ন তুলেছি । আমরা বলেছি, কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনী আধিকারিকদের মা-বাবার বিবরণ দিতে হবে । নাগরিকের সার্টিফিকেট নির্বাচন কমিশন দিতে পারে না । এটা সুপরিকল্পিতভাবে করছে । প্রচুর CAA ক্যাম্প করা হয়েছে । এই চক্রের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নামব ।"
অন্যদিকে, ফিরহাদ হাকিম বলেন, "চক্রান্ত করে একজন ভোটারকেও SIR করে বাদ দিলে আমরা প্রতিবাদ করব । আমরা আইনি পথেও যাব, সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে । কেন CAA ক্যাম্প করা হচ্ছে । ইলেকশন কমিশন ও বিজেপি ভাই ভাই, আর একসঙ্গে চলতে চাই । পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম কাটার আমরা প্রতিবাদ করেছি । তারা বলেছেন যে, তাঁদের পরিবারের যে কেউ একজন সই করে দিলে আমরা মেনে নেব ।"
অরূপ বিশ্বাস বলেন, "আমরা বলেছি, মানুষের গণতন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না । কারও কথায় চলবেন না । মানুষের অধিকার রক্ষা করুন । মানুষের সম্মান রাখুন, গণতন্ত্রের সম্মান রাখুন । যাঁরা বৈধ ভোটার, সেরকম একজন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায় । আমরা সেটাই জানিয়েছি । যতক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় থাকবেন, ততক্ষণ বিজেপির বাপের ক্ষমতা নেই, এই রাজ্যে NRC করতে পারে ।"
কংগ্রেসের আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এদিন বলেন, "আমরা জেনে এসেছিলাম যে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছিল । এটা মিটিং না ইটিং আমরা বুঝতে পারছি না । আমরা বলেছিলাম, সর্বদলীয় বৈঠকে এসআইআর হওয়ার আগে ডাকবেন । আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কী করে 2002 সালে তালিকাকে সামনে রেখে SIR করা হচ্ছে ! অনেকের বন্যায় বাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে । 2021 পর্যন্ত ভোটার তালিকাকে দেখা হচ্ছে না কেন ?"
অন্যদিকে, বিজেপির শিশির বজোরিয়া বলেন, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই শাসকদলের সুর বদলে গিয়েছে । তাঁর কথায়, "আমরা অভিযোগ করছি যে, একজন আত্মহত্যা করছে । তৃণমূল এসআইআর-কে দায়ী করছে । এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল দায়ী । তারা মানুষকে NRC নিয়ে ভয় দেখিয়েছেন ।" কমিশনের প্রশান্ত কিশোরের দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম থাকার বিষয়টিও তুলে ধরে বিজেপি ৷ বাজোরিয়ার অভিযোগ, "আজকে তৃণমূল বলছে, বিএলএ-দের নিরাপত্তা দিন । ইতিমধ্যে হুমকি শুরু হয়ে গিয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর কী দেব ! 2026-এ সরকার পাল্টালে তাদের কী হবে ! যখন এক কোটি ভোটার বাদ যাবে, তখন কী হবে ! সিপিএম তৃণমূলের বি টিম হিসাবে আজ ব্যাটিং করেছে । আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছি । যদি 24 জুন SIR ঘোষণা হয়ে থাকে, তাহলে নিয়োগ বেআইনি বলে আমরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি ।"