দিল্লির আস্থায় 'সবচেয়ে এগিয়ে' শুভেন্দু ! মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে কেন পিছিয়ে পড়ছেন বাকিরা ?
জল্পনায় স্বপন, অগ্নিমিত্রা, শমীক-সহ একাধিক নাম, তবু বঙ্গ বিজেপির অন্দরে বাড়ছে শুভেন্দু-জল্পনা
Published : May 8, 2026 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 8 মে: বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর বাংলায় সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু করেছে বিজেপি । কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে ? রাজনৈতিক মহলে একাধিক নাম ঘুরপাক খেলেও, শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির দৌড়ে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছেন প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশ ।
বিজেপির তরফে এখনও সরকারিভাবে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু বঙ্গ বিজেপির অন্দরের সমীকরণ বলছে, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দানে পরীক্ষিত মুখ হিসেবেই শুভেন্দুর পাল্লা সবচেয়ে ভারী ।
মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জল্পনায় উঠে এসেছে একাধিক নাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত, অগ্নিমিত্রা পাল, এক সন্ন্যাসী মুখ এবং বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।
স্বপন দাশগুপ্ত জাতীয় স্তরে পরিচিত মুখ হলেও, বাংলার মাটিতে তাঁর প্রত্যক্ষ নির্বাচনী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে । অন্যদিকে অগ্নিমিত্রা পাল জনপ্রিয় মুখ হলেও, মুখ্যমন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে দলের একাংশের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে ।
জল্পনায় থাকা সন্ন্যাসী মুখকে ঘিরে আরএসএস শিবিরে উৎসাহ থাকলেও, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত সম্মতি মিলবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে । আবার শমীক ভট্টাচার্যের সাংগঠনিক ভূমিকা নিয়ে দিল্লি অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলেই খবর । ভোট-পরবর্তী অশান্তির আবহে যেভাবে তিনি কড়া হাতে সংগঠন সামলাচ্ছেন, তাতে তাঁকে রাজ্য সভাপতির পদেই রেখে দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
এই পরিস্থিতিতেই অন্যদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী । নন্দীগ্রামে 2021 সালের নির্বাচনে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জয়লাভ তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল । তারপর থেকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁর ধারাবাহিক আক্রমণাত্মক ভূমিকা বিজেপির নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে আলাদা উদ্দীপনা তৈরি করেছে । বাড়তি হিসেবে যোগ হয়েছে, নিজের খাসতালুক নন্দীগ্রামে 10 হাজার ভোটে জয়ের পাশাপাশি ভবানীপুরের মতো খাস কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছেন 15 হাজারেরও বেশি ভোটে ৷
শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসে থাকার সময় রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি । পাশাপাশি মেদিনীপুর, জঙ্গলমহল-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর শক্তিশালী সাংগঠনিক প্রভাব বিজেপির কাছে বড় সম্পদ হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । সেই ঘটনাকেও অনেকেই দিল্লির আস্থার বার্তা হিসেবেই দেখছেন ।
তবে বিজেপির রাজনীতিতে শেষ মুহূর্তের চমক নতুন কিছু নয়। অতীতেও একাধিক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে । তাই বাংলার ক্ষেত্রেও শেষ কথা বলবে দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্বই । বিশেষ করে অমিত শাহ এবং বিজেপি জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সমীকরণ বিচার করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
তবে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা বলছে, বাংলার মসনদে বসার দৌড়ে আপাতত সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । এখন শুধু সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা ।
আরও পড়ুন: