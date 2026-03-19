'গণ-আন্দোলনই গুরুত্বপূর্ণ !' কেন অনিকেত নয়, সুশ্রীতাকে প্রার্থী করল এসইউসিআই
ছাব্বিশের নির্বাচনে 230 আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে । মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা নিয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেই প্রার্থী তালিকা বাড়ানোর যুক্তি দিয়েছেন তারা ।
Published : March 19, 2026 at 5:18 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: গত কয়েকটি নির্বাচনে একজন প্রার্থীও জয়লাভ করতে পারেনি । অথচ, ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে নিজেদের দলের প্রার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে এসইউসিআই(সি)। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 294 আসনের মধ্যে 184 আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তারা । যদিও কোনও প্রার্থী আশানুরূপ ফল করতে পারেননি । তারপরেও ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে 230 আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে । মানুষের জীবন জীবিকার সমস্যা নিয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেই প্রার্থী তালিকা বাড়ানোর যুক্তি দিয়েছেন তারা ।
অথচ, দীর্ঘ প্রার্থী তালিকায় আরজি কর গণ-আন্দোলনে পরিচিতি পাওয়া চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে প্রার্থী করা হয়নি । অন্যদিকে, 2025-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে 'পুলিশি নির্যাতনের শিকার' আদিবাসী ছাত্রীকে প্রার্থী করা হয়েছে ।
এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "যদি একটা গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সত্যি সত্যিই একটি চরিত্র সেখানে এসে দাঁড়ায়, আমরা সেই গণ-চরিত্রকে দলের পতাকার দ্বারা নষ্ট করার কথা ভাবতে পারি না । অনিকেত মাহাতো এসেছেন গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে । গণ-আন্দোলনে আরও অনেকর ভূমিকার সঙ্গে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল । যে গণ-আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, সেই আন্দোলনে নির্যাতিতার পরিবারের দাবি আজও পূরণ হয়নি । সেই আন্দোলনকে আরও তীব্র ও শক্তিশালী করতে অনিকেত মাহাতোর আরও বড় ভূমিকা থাকবে । তাই, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগের থেকে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ।"
এদিকে, AIDSO নেত্রী সুশ্রীতা সোরেনকে মেদিনীপুর বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে । মেদিনীপুর মহিলা থানায় পুলিশি হেফাজতে তাঁর গায়ে গরম মোম ঢেলে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছিল । 2025 সালের মার্চ মাসের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট সিট গঠনের নির্দেশ দেন । অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে FIR-এর নির্দেশ দেওয়া হয় । সেই মামলায় আজও ন্যায়বিচার চেয়ে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি । তবে, পরিকল্পনা মতো উচ্চশিক্ষা গবেষণার কাজে এখনও যুক্ত হতে পারেননি ।
সুশ্রীতা সোরেন ইটিভি ভারতকে বলেন, "গবেষণার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছিলাম । কিন্তু, 2025 সালের মার্চের ঘটনার পর আর প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি । এই মুহূর্তে পার্টির কাজেই আছি ।" তিনি জানান, পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব সামলান স্কুল শিক্ষক বাবা । তিন বোনের মধ্যে সুশ্রীতা বড়, মেজ বোন কলেজ ছাত্রী আর ছোট বোন স্কুল ছাত্রী । বহুদিন ধরেই তাদের পরিবার এসইউসিআইসি-র সঙ্গে যুক্ত । সেই সূত্র ধরেই ছাত্র সংগঠন AIDSO-র সঙ্গে যুক্ত তিনি । রাজনীতি করা ছাড়াও পড়াশোনায় ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ব্যস্ত সুশ্রীতা । পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের ছাত্রী সাঁওতালি ভাষায় বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন । সর্বভারতীয় পরীক্ষা নেট কোয়ালিফায়েড সুশ্রীতা সোরেন এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী ।
এর আগে তাঁর পরিবারের কেউ বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হননি । স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও চাপ রয়েছেন ৷ তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের একাধিক জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন তিনি । প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরপরই নিয়ম করে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে বের হচ্ছেন । পরিবারের লোক ছাড়া দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি করছেন । যেখানে বেকারত্ব, দুর্নীতি থেকে শুরু করে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও সাধারণ মানুষের কথা উল্লেখ রয়েছে । আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের 'বেহাল দশা'রও উল্লেখ রয়েছে লিফলেটে ।
সুশ্রীতা সোরেন বলেন, "কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের একাধিক জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মানুষের কন্ঠ হয়ে বিধানসভায় পৌঁছাতে চাই । আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমিনের অধিকার সুরক্ষিত করতে চাই।"
এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "গণ-আন্দোলন থেকে পরিচিতি পাওয়াদের মধ্যে একমাত্র সুশ্রীতা সোরেনকে প্রার্থী করা হয়েছে । মেদিনীপুরের ছাত্রী । যাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন নেমে এসেছিল । পুলিশ অত্যাচার চালিয়েছিল । তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল । আমরা এভাবেই নতুনদের আরও বেশি রাজনৈতিক অভিজ্ঞ করার ও সংগঠনিক দিক থেকে প্রস্তুত করার মাধ্যমেই প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে ।"