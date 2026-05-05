'কেন পদত্যাগ করব? আমরা হারিনি, জোর করে হারানো হয়েছে !' পথে নামার হুঁশিয়ারি মমতার

ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করে ফের রাস্তায় নেমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ।​

পথে নামার হুঁশিয়ারি মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 5:02 PM IST

কলকাতা, 5 মে: সরকারের পতন ঘটার পর কখন লোকভবনে গিয়ে ইস্তফা দেবেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ! এই নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা চলছে, তখনই এই নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন তৃণমূল নেত্রী ৷ রাজ্যের সদ্য সমাপ্ত হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি পদত্যাগ করছেন না ৷

ভোটগণনা কেন্দ্র দখল, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাঁর দল এই নির্বাচনে হারেনি, বরং জোর করে তাঁদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে । এই আবহেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়ার জল্পনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । একইসঙ্গে, ক্ষমতার মায়া ত্যাগ করে ফের রাস্তায় নেমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লড়াই করার কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ।​

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্তফা দেওয়ার প্রসঙ্গটি চরম ক্ষোভের সঙ্গে খারিজ করে দেন । তিনি সরাসরি বলেন, "আমরা তো হারিনি যে ইস্তফা দিতে যাব । হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম, তাহলে আমি রেজিগনেশনটা (পদত্যাগ) করতাম । এখন তো সেই প্রশ্নই ওঠে না ।"

এই নির্বাচনী ফলাফলকে জনতার স্বাভাবিক রায় বলে মানতে তিনি একেবারেই নারাজ । এই গোটা বিষয়টিকে একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "জোর করে দখল করে... যদি কেউ মনে করে আমাকে গিয়ে রেজিগনেশন দিতে হবে, না, সেটা নয় । আমি এখনও বলছি যে আমরা নির্বাচনে হারিনি । এটা জোর করে আমাদের হারিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা মাত্র ।"

​এই গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং ভোটগণনাকে তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন, বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি যৌথ ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের আসল জনাদেশকে সম্পূর্ণভাবে হাইজ্যাক করা হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব আগেই অভিযোগ তুলেছিল যে, ভোটগণনা কেন্দ্রে দলের কাউন্টিং এজেন্টদের জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং রির্টানিং অফিসারদের ভয় দেখানো হয়েছে । সেই সূত্র ধরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট মেশিনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, তারা সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে এবং সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, শুধু তৃণমূল নয়, অন্যান্য বিরোধী দলের এজেন্টদেরও মারধর করে গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল ।

​মুখ্যমন্ত্রীর পদ বা ক্ষমতার প্রতি তাঁর যে কোনও মোহ নেই বলে এদিন দাবি করেন তিনি ৷ তিনি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ এবং 'মুক্ত পাখি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন । দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের স্মৃতি উসকে দিয়ে তিনি বলেন, "আগে আমি চেয়ারে ছিলাম, তাই বিজেপির সমস্ত অত্যাচার হজম করেছি । কিন্তু এখন আমি মুক্ত পাখি । আমি যে কোনও জায়গায় যেতে পারি, যে কোনও জায়গায় লড়াই করতে পারি ।"

পথে নেমেই যে তিনি আগামী দিনের এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মোকাবিলা করবেন, তা জানিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকব, আমি রাস্তার লোক । চেয়ারের প্রতি আমার কোনও মোহ নেই । আমি একজন কম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসেবেই লড়াই চালিয়ে যেতে চাই ।"

