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নারী সুরক্ষায় বর্তমান আইনগুলি কার্যকর না-করে UCC কেন? প্রশ্ন সিপিআইএম মহিলা সংগঠনের

বর্তমানে থাকা গার্হস্থ্য হিংসা, পণপ্রথা বিরোধী আইন, বাল্যবিবাহ-সহ একাধিক আইন বলবৎ করার দাবি ৷ আন্তঃধর্মীয় বিবাহ বন্ধ করার চক্রান্ত বলে অভিযোগ বামেদের ৷

Uniform Civil Code
নারী সুরক্ষায় বর্তমান আইনগুলি না-করে UCC কেন, প্রশ্ন সিপিআইএম মহিলা সংগঠনের ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 2:41 PM IST

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কলকাতা, 17 জুলাই: নারী সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষায় থাকা সব আইনগুলি রাজ্যে সঠিকভাবে বলবৎ হলে, নতুন করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি লাগু করার প্রয়োজন পড়বে না ৷ এমনটাই মনে করছে সিপিআইএম-এর মহিলা সংগঠন 'সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' ৷ সংগঠনের রাজ্য দফতরে ইউসিসি নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় এমনটাই দাবি করা হয়েছে ৷

'সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'র রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পর প্রশানসিক ক্ষেত্রে একাধিক বদল এসেছে ৷ নতুন নতুন আইন পাশ হচ্ছে ৷ সেই তালিকায় 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' লাগু করার তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য সরকার ৷ যা নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে ইউসিসি’কে বিশ্লেষণ করতে ৷ সিপিআইএম-এর মহিলা সংগঠনের মতে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার শুরু করেছে বিজেপি ৷ সরকার প্রচার চালাচ্ছে, ইউসিসি বলবৎ হলে রাজ্যে নারীদের প্রগতি, সমতা, মুসলিমদের বহুবিবাহ রদ ও অধিকার রক্ষা হবে ৷

কিন্তু, সরকারের এই যুক্তি মানতে নারাজ 'সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' ৷ তাঁদের পালটা যুক্তি, বর্তমানে নারী সুরক্ষা ও অধিকার সংক্রান্ত যে আইনগুলি আছে, তা সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না ৷ বর্তমান আইনগুলি প্রয়োগ হলে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তা থাকবে কি না, সে বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা ৷ কারণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতীয় মহিলাদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যে আইনগুলি রয়েছে, সেই সমস্ত আইনকে যথাযথভাবে রূপায়ণের পরিকাঠামোই গড়ে তোলা হয়নি ৷ তাই, বর্তমানের আইন কার্যকর না-করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কেন, প্রশ্ন সংগঠনের নেতৃত্বের ৷

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী মোনালিসা সিনহা বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ বিল অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে আগামী 20 জুলাই দুপুর 12টায় শিয়ালদা থেকে এন্টালি পর্যন্ত মিছিল ও প্রতিবাদ সভা কর্মসূচি পালন করব আমরা ৷ রাজ্যপালের কাছে আমরা সময় চেয়েছি, সময় মিললে ওইদিন তাঁর কাছেও এই দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হবে ৷ রাজ্যে যেভাবে ধর্ষণ ও নারী নিগ্রহের ঘটনা বাড়ছে, তা উদ্বেগজনক ৷ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত দু’মাসে প্রায় 40টা ধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে ৷ এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আগামী 30 জুলাই গণ কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ৷"

মোনালিসাদের অভিযোগ, "গার্হস্থ্য হিংসা, পণপ্রথা বিরোধী আইন, বাল্যবিবাহ-সহ একাধিক আইনের অস্তিত্ব থাকতেও, সরকার সেগুলি সঠিকভাবে কার্যকর করছে না ৷ ঘরে বাইরে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাপাতে উঠে পড়ে লেগেছে কেন ?"

বৃহস্পতিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য দফতরে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সক্রান্ত এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে আইনজীবী শামীম আহমেদ, নারী আন্দোলনের নেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য-সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন ৷ আইনজীবীরা UCC সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ৷ সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উপস্থিত কর্মী ও সমর্থকদের প্রশ্নের জবাব দেন তাঁরা ৷ এমনকি বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে জবাব দিতে, কীভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ৷

সূত্রের দাবি আইনজীবীরা জনিয়েছেন, দেওয়ানি বিধি বহু ধর্ম ও জাতির মানুষের মধ্যেই প্রচলিত আছে ৷ কিন্তু, সংখ্যালঘু বিদ্বেষ জাগাতে কেবলমাত্র মুসলিমদের সম্পর্কেই অপপ্রচার করা হচ্ছে ৷ অর্থনৈতিক সমবণ্টন প্রক্রিয়া কার্যকর না-হলে, সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত না-হলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারতের মতো দেশে অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয় বলে দাবি করা হয়েছে ৷ কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে নয়, ভারতের আদিবাসী-সহ হিন্দু ধর্মের প্রান্তিক পরিবারের বহু মহিলা, স্বামী-পরিত্যক্তা কিংবা স্বামীর বহুবিবাহের কারণে বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছেন বলে অভিযোগ করেন আইনজীবীরা ৷ তাঁদের নিরাপত্তা, অধিকার রক্ষা এবং অর্থনৈতিকভাবে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলার বিষয়ে সরকার তৎপরতা দেখাচ্ছে না-কেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷

অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য বলেন, "মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, আদিবাসী-সহ হিন্দু ধর্মের মহিলারাও স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে সন্তানদের নিয়ে অথৈ জলে পড়েন ৷ আমাদের সরকারের কাছে এই প্রশ্ন তোলা উচিত, যে গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন, পণপ্রথা বিরোধী আইন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আইন-সহ একাধিক আইনের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলি সঠিকভাবে কার্যকর না-করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে তৎপরতা কেন ? আন্তঃধর্মীয় বিবাহ ধীরে-ধীরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই কি সরকারের এই আইন নিয়ে এত মাথাব্যাথা ?"

TAGGED:

UCC
CPIM
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি
BJP
UNIFORM CIVIL CODE

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