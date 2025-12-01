মায়ানমার সীমান্ত অরুণাচল-মণিপুরে কেন SIR নয়? অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রকে প্রশ্ন অভিষেকের

মায়ানমার সীমান্ত অরুণাচল-মণিপুরে কেন SIR নয়? অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রকে প্রশ্ন অভিষেকের
এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্যে 40 জনের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে 'ড্রামা' বলতে পারেন, এই প্রশ্নও তুলেছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ।
Published : December 1, 2025 at 2:44 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে চলমান ভোটার তালিকা সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়া এবং সংসদে প্রধানমন্ত্রীর 'ড্রামা' মন্তব্য - এই দুই ইস্যুতে এবার কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
সোমবার নিজের সংসদীয় কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারে 'সেবাশ্রয় 2' কর্মসূচির উদ্বোধনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি অনুপ্রবেশ ঠেকানোই কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন বেছে বেছে কেবল পশ্চিমবঙ্গেই এসআইআর করা হচ্ছে ? একইসঙ্গে, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্যে 40 জনের মৃত্যুকে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে 'ড্রামা' বলতে পারেন, তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ।
বিজেপি নেতাদের দাবি, রাজ্যে এক কোটি রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশকারী ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়েছে । এই অভিযোগের পালটা যুক্তি দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমান্ত সুরক্ষার প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা যদি রোহিঙ্গাদের দোহাই দিয়ে বাংলায় এসআইআর চাপিয়ে দিতে চান, তবে তাঁদের ভূগোল জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । অভিষেকের যুক্তি, মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের যে রাজ্যগুলি সীমানা ভাগ করে নেয়, সেখানে কেন এই প্রক্রিয়া হচ্ছে না ?
এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বলেন, "বিজেপি নেতারা বলছে এক কোটি রোহিঙ্গা । রোহিঙ্গা যদি বাংলায় আসে, তাহলে হয় অরুণাচলে আসতে হবে । মায়ানমারের সঙ্গে তো বেঙ্গল বর্ডার শেয়ার করে না । মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর । এই চারটে রাজ্যের মধ্যে একটা রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে না বলে বাংলায় হচ্ছে কেন ? আপনার ইন্টেনশন কী ? আপনার ইন্টেনশন যদি ইনফিল্ট্রেশন আটকানোই হতো, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণ করে তাদের চিহ্নিত করে রিপোর্ট করাই হতো, তাহলে আগে তো যেখান দিয়ে ঢুকছে আপনারা সেখানে ঢুকবেন ।"
শুধুমাত্র মায়ানমার সীমান্ত নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য রাজ্যের প্রসঙ্গও টানেন তিনি। অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, "আপনি বলছেন বাংলাদেশ থেকে লোক এসেছে, তাই বাংলায় এসআইআর হচ্ছে । তাহলে ত্রিপুরায় এসআইআর হবে না কেন ? ত্রিপুরা তো বাংলার বর্ডার, ত্রিপুরা তো বাংলাদেশের বর্ডার । মেঘালয় তো বাংলাদেশের বর্ডার, মিজোরাম তো বাংলাদেশের বর্ডার ।" তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশ আটকানো বিজেপির আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক স্বার্থে বেছে বেছে 'বাঙালিদের টার্গেট' করা এবং বাংলাজুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করা ।
অন্যদিকে, সংসদে বিরোধীদের হইহট্টগোল ও দাবিদাওয়াকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'ড্রামা' বা নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন । এদিন সেই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দেন অভিষেক । অপরিকল্পিত এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে রাজ্যে বিএলও (BLO) এবং সাধারণ নাগরিক মিলিয়ে যে প্রায় 40 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ, সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ।
তৃণমূল সাংসদ ক্ষোভের সুরে বলেন, "আজকে এই যে 40 জন মারা গিয়েছে, যাঁরা তাঁদের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদেরকে বলছেন ড্রামা । মানুষের মৃত্যুকে তো ড্রামা বলছে বেসিক্যালি । 40 জন মানুষ মারা গেল অপরিকল্পিত এসআইআর-এর কারণে, তার দায়বদ্ধতা কোথায় ?" তিনি আরও বলেন, বিরোধীদের কাজ হল সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং জবাবদিহিতা চাওয়া । পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা বা দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি নাটক ? রাজ্যের বকেয়া টাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা কি নাটক ?"
অভিষেকের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন এখন আর নিরপেক্ষ নেই, তারা বিজেপি সরকারের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে । কমিশন নিয়োগকৃত বিএলও-রা যখন অতিরিক্ত কাজের চাপে নিজেদের শেষ করছেন এবং নোটে কমিশনের দিকে আঙুল তুলছেন, তখন সরকার দায় এড়াতে পারে না ।
তিনি বলেন, "সরকার জবাব দিতে চায় না । এরা চায় কোনও জবাবদিহিতা ছাড়াই ক্ষমতা ভোগ করতে । কিন্তু মানুষ সব দেখছে । মায়ানমার বা বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যদি কেউ ঢুকে থাকে, তবে তার দায় বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের । নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এখন সাধারণ ভোটারদের হয়রানি করা হচ্ছে ।"
সবমিলিয়ে, এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধিকে তৃণমূল তাদের নৈতিক জয় হিসেবে দেখলেও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই 'দ্বিমুখী' আচরণ এবং সীমান্ত রাজ্য হিসেবে বাংলাকে আলাদা করে টার্গেট করার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই জারি থাকবে ।