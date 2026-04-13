সেনাবাহিনীতে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' নেই কেন? মোদি-শাহকে প্রশ্ন মমতার
Published : April 13, 2026 at 4:05 PM IST
সিউড়ি, 13 এপ্রিল: বীরভূমের লালমাটিতে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে । একই দিনে অল্প দূরত্বে সভা করে শক্তি প্রদর্শনে নামল তৃণমূল ও বিজেপি । সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশানা করে একের পর এক তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্যে উঠে এল 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট', নারী সংরক্ষণ বিল, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ-সবই ।
সোমবার সিউড়ির ইরিগেশন কলোনির মাঠে সভা করেন মমতা । উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েকদিন আগেই একই মাঠে সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । আবার এদিন প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । ফলে রাজনৈতিক লড়াই যেন সরাসরি মুখোমুখি অবস্থানেই পৌঁছে গিয়েছে ।
সভামঞ্চ থেকে মমতার অন্যতম বড় আক্রমণ ছিল 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' ইস্যুতে । তিনি বলেন, "সোনার বাংলা গড়ার কথা বলে সারা দেশটাকে শেষ করে দিয়েছেন । আজ পর্যন্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈরি করতে পারেননি । আমরা ক্ষমতায় এলে এবং বিজেপিকে দেশ থেকে সরালে সেই রেজিমেন্ট গড়ব ।"
নারী সংরক্ষণ বিল নিয়েও কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর দাবি, "বাংলায় বহু আগেই পঞ্চায়েত ও পুরসভায় 50 শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ চালু করেছি । সংসদে আমাদের মহিলা প্রতিনিধিত্ব 37 শতাংশ, যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক ।" এই প্রসঙ্গে তিনি বোঝাতে চান, নারী ক্ষমতায়নে কেন্দ্রের আগে পথ দেখিয়েছে বাংলা ।
এছাড়াও নিজের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় 'হেনস্থা'র অভিযোগ তোলেন মমতা । তাঁর কথায়, "চার ঘণ্টা ধরে স্ক্রুটিনির নামে আমাকে জ্বালানো হয়েছে । 12 বছর ধরে নানা ভাবে অত্যাচার চলছে । আমি কি ছাড়ব ?"
বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেও সরব হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । তবে এ প্রসঙ্গে কারও নাম না করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে বলেন, "কয়লা থেকে হলদিয়া, সব জায়গা থেকে টাকা তোলা হচ্ছে । দিল্লিতে কত যাচ্ছে, তা সবাই জানে । ওরা ত্যাগী নয়, ভোগী !"
এদিনই বীরভূমের বোলপুরের সভা থেকে অমিত শাহ দাবি করেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূমের 11টির 11টিই পাবে বিজেপি । তার পালটা জবাবে মমতা ঘোষণা করেন, 2026 এর নির্বাচনে 226টি আসন জিতবে তৃণমূল ।
এই দিন বীরভূমে মোট তিনটি বড় জনসভা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল চরমে । তৃণমূলের সভায় উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল-সহ একাধিক প্রার্থী- কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিংহ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ ।
সব মিলিয়ে, বাংলা ও বাঙালির আবেগকে সামনে রেখে দুই শিবিরের আক্রমণ-পালটা আক্রমণে সরগরম সিউড়ি । ভোট যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে, এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, আবেগ ও অস্তিত্বের লড়াই হিসেবেও তুলে ধরতে চাইছে উভয় পক্ষই ।
