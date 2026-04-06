পাকিস্তান ইস্যুতে মোদি চুপ কেন? প্রশ্ন মমতার, বঙ্গে বিজেপিকে শূন্য করার ডাক
ইভিএম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে মমতা বলেন, মেশিন খারাপ হলে ভোট হতে দেবেন না । মেশিন সারানোর নামে ওরা চিপ ঢুকিয়ে দিতে পারে ।
Published : April 6, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:03 PM IST
পূর্বস্থলী, 6 এপ্রিল: ভোটের ময়দানে সরাসরি লড়াইয়ের ডাক ! শুধু পূর্ব বর্ধমান নয়, গোটা রাজ্য থেকেই বিজেপিকে শূন্য করার আহ্বান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার পূর্বস্থলীর সমুদ্রগড় হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে জনসভা থেকে তিনি বলেন, "যারা আধার থেকে গ্যাস- মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করেছে, এবার ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর জবাব দেবে মানুষ ।"
এদিনের সভায় পূর্বস্থলী দক্ষিণের স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তরের বসুন্ধরা গোস্বামী এবং নবদ্বীপের পুন্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে প্রচারে নামেন তৃণমূল সুপ্রিমো । পাশাপাশি জেলার অন্যান্য কেন্দ্রেও দলীয় প্রার্থীদের জেতানোর আহ্বান জানান তিনি । পাশাপাশি শৃঙ্খলার প্রশ্নে দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, "দলে থেকে কাজও করব না, আবার প্রার্থী হব, এটা হবে না । দলে থাকতে গেলে শৃঙ্খলা মেনে চলতেই হবে ।"
সভা মঞ্চ থেকেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশানা করেন তিনি । পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ এর সাম্প্রতিক মন্তব্য টেনে এনে প্রশ্ন তোলেন, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুপ কেন ? মমতার কথায়, "পাকিস্তান যখন বলে কলকাতায় হামলা করবে, তখন মোদি চুপ কেন ? কঠোর পদক্ষেপের কথা বললেন না কেন ? আমরা এর তদন্ত চাই ।"
অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও সরব হন তৃণমূল নেত্রী । কটাক্ষের সুরে বলেন, "বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী ? যদি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে থাকে, তার দায় আপনাদেরই ।" বাংলায় এসে টেলিপ্রম্পটার দেখে 'সোনার বাংলা' বলছেন বলেও মোদিকে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ এখানেই না থেমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষিদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ করে মমতা বলেন, "আজ দিল্লি, বিহার, উত্তর প্রদেশে বাংলা বললেই সমস্যা তৈরি হচ্ছে !"
পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি । পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর, কালনা, কাটোয়া, মেমারি, বর্ধমানের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ধানচাষি থেকে আলুচাষি-কারও চিন্তার কারণ নেই । সরকার পাশে আছে ।" লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন ।
ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও কর্মীদের সতর্ক করেন তৃণমূল সুপ্রিমো । ইভিএম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "কোনও মেশিন খারাপ হলে সেখানে ভোট হতে দেবেন না । না হলে মেশিন সারানোর নামে চিপ ঢুকিয়ে দেওয়া হতে পারে ।" পাশাপাশি গণনার দিন শেষ পর্যন্ত থাকার নির্দেশ দেন কর্মীদের, এমনকি বাইরে খাবার না খাওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি ।
