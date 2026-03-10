ETV Bharat / politics

বিজেপি নেতারা যে হোটেলে ওঠেন, সেখানেই কেন জ্ঞানেশ কুমাররা ? প্রশ্ন তুললেন অভিষেক

60 লক্ষের মধ্যে 80 শতাংশ ম্যাপড ভোটার হওয়া সত্ত্বেও কেন 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায়, কমিশনকে প্রশ্ন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

Mamata Banerjee Dharna
তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (ফাইল ছবি ৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 10, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 10 মার্চ: এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন তথা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রশ্ন, কলকাতায় পাঁচ হাজার হোটেল থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সদস্যরা কেন নিউটাউনের সেই হোটেলে উঠলেন, যেখানে দিল্লি থেকে আসা বিজেপি নেতারা থাকেন ? মেট্রো চ্যানেলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা মঞ্চ থেকে কমিশনের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক ৷

অভিষেকের দাবি, গোটা কলকাতায় ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার হোটেল রয়েছে ৷ সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ ঘর রয়েছে ৷ কিন্তু কাকতালীয়ভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বা বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কলকাতায় এসে যে হোটেলে ওঠেন, জাতীয় নির্বাচন কমিশনারও সেই একই হোটেলে উঠেছেন ৷ তাঁর মতে, "এটা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না ৷ যেসব অঙ্গুলিহেলনে এঁরা বাঙালির উপর ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার করেছে, তাঁদের হোটেলেই কেন উঠবেন কমিশনার ?"

জাতীয় নির্বাচন কমিশন বর্তমানে বিজেপির সহকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করছে বলে মঞ্চ থেকে তোপ দাগেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ ৷ তাঁর অভিযোগ, "শুধুমাত্র বিজেপির নির্দেশেই বাংলার প্রায় 60 লক্ষ 7 হাজার ভোটারের নাম জোরজবরদস্তি 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' করে রাখা হয়েছে ৷ যাতে আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না-পারেন ৷ আমি প্রথম দিনেই বলেছিলাম, এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয় ৷ এঁরা দেশের গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করেছে ৷ তাদের বিরুদ্ধে 10 কোটি বঙ্গবাসীকে জোট বাঁধতে হবে ৷"

অভিষেক দাবি করেন, যে 60 লক্ষ ভোটারের নাম সংশয়ে তালিকায় রাখা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে 80 শতাংশের বেশি মানুষ 'ম্যাপড' (Mapped) ৷ অর্থাৎ, 2002 সালের তথ্য অনুযায়ী এঁদের বাবা, মা বা দাদু-দিদার অস্তিত্ব ও নাগরিকত্ব ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ৷ তাঁর প্রশ্ন, "যাঁদের নাগরিকত্ব ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, ভারতের সংবিধানের কোন ধারায় কমিশন জোরজবরদস্তি তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে ?"

তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর না-মিললে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, তৃণমূলের চাপে পড়েই নাকি কমিশন এসআইআর শুনানির কেন্দ্র বৃদ্ধি, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ এবং বিএলএ-টু অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছে ৷

এর পাশাপাশি একটি ভয়াবহ চক্রান্তের অভিযোগও করেছেন তৃণমূলের দু-নম্বর ৷ তিনি দাবি করেন, "দিল্লির এক উচ্চপদস্থ আমলা আমাকে সতর্ক করেছেন ৷ গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা আত্মসাৎ করার এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্র চলছে ৷ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর, সাধারণ মানুষ যখন ব্যাঙ্কে কেওয়াইসি (KYC) আপডেট করতে যাবেন, তখন তাঁদের কাছে ভোটার কার্ড চাওয়া হবে ৷ তা দেখাতে না-পারলে মোদি সরকার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে টাকা আত্মসাৎ করতে পারে ৷"

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক ৷ শাহের 'ভাইপো' ও 'পরিবারতন্ত্র' খোঁচার পালটা জয় শাহের বিসিসিআই ও আইসিসি-র মাথায় বসা নিয়ে সওয়াল করেন তিনি ৷ তিনি বলেন, "আমি 2014, 2019 এবং পরবর্তীতে বিপুল ভোটে জিতেছি ৷ আপনার ছেলে কোন অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে বিসিসিআই-এর সচিব এবং আইসিসি-র চেয়ারম্যান হয়েছেন, তা মানুষকে একটু বুঝিয়ে বলুন ৷"

অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেক বলেন, "সংসদে এমন কোনও বিল আনুন, যেখানে লেখা থাকবে এক পরিবার থেকে একজনই রাজনীতি করতে পারবেন, তবে আমি সেই বিলে ভোট দিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেব ৷"

