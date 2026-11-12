বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অন্তরালে তৃণমূলের দাপুটে নেতা, প্রশ্ন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে

বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অন্তরালে তৃণমূলের দাপুটে নেতা, প্রশ্ন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে
Abdur Rahim Boxi: তৃণমূল আমলে মালদার রাজনীতির দাপুটে নেতা মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি বিজেপির জমানায় অন্তরালে ৷ তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ৷
Published : November 12, 2026 at 5:47 PM IST
মালদা, 12 নভেম্বর: বাম আমলে তিনি ছিলেন উত্তর মালদার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ৷ বিশেষ করে রতুয়া ও চাঁচলের রাজনীতি তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হত৷ তৃণমূল জমানায় তাঁর ক্ষমতা আরও বাড়ে ৷ তাঁকে দলের জেলা সভাপতির পদে বসিয়েছিলেন তাঁর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এলাকার মানুষজন বলেন, তৃণমূল জমানায় তাঁর হুঙ্কারে নাকি ‘বাঘে-গরুতে’ এক ঘাটে জল খেত ৷ কথায় কথায় তিনি বিরোধীদের হাত-পা ভেঙে দাওয়া, দাঁত উপড়ে নেওয়া কিংবা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার হুমকি দিতেন ৷
কিন্তু রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই আবদুর রহিম বকসি যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন ৷ আগের মতো তাঁকে আর সেভাবে প্রকাশ্যে দেখা যায় না ৷ এমনকি এবার মালতিপুরের বিখ্যাত কালী দৌড়েও তাঁকে অল্প কিছুক্ষণের জন্যই দেখা গিয়েছে ৷ রহিম বকসির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী ? এটাই এখন বড় প্রশ্ন জেলার রাজনৈতিক মহলের ৷
আবদুর রহিম বকসির রাজনৈতিক ইতিহাস
63 বছর বয়সি আবদুর রহিম বকসি আগে ছিলেন আরএসপি নেতা ৷ আরএসপি-র যুবনেতা হিসাবে রাজনীতিতে প্রবেশ ঘটে তাঁর ৷ রতুয়া এলাকায় বাম সংগঠন তৈরিতেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ৷ 2011 সালে রাজ্যজুড়ে ঘাসফুলের ঝড় উঠলেও তিনি সেবারের নির্বাচনে মালতিপুর কেন্দ্রে কোদাল-বেলচা প্রতীকেই জয়লাভ করেন ৷ ষোলোর নির্বাচনে অবশ্য কংগ্রেস প্রার্থী আলবেরুনি জুলকারনাইনের কাছে হেরে যান ৷
এরপর 2019 সালে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন ৷ 2021 সালে জোড়াফুল চিহ্নে ফের জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও তিনি ঘাসফুল প্রতীকে জয় পান ৷ একুশের নির্বাচনের কিছুদিন পরেই তৎকালীন দলের জেলা সভানেত্রী মৌসম নুরকে সরিয়ে সেই জায়গায় রহিম সাহেবকে বসান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তৃণমূলের বিপর্যয়ের পর রহিম বকসির অবস্থান
বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর তৃণমূল বিপর্যস্ত৷ দলের বেশিরভাগ বিধায়কই এখন ঋতব্রত শিবিরে ৷ এই জেলার ছয় তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে তিনজন এখন ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসে ৷ আপাতত শিক্ষক হিসাবে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন মোথাবাড়ির বিধায়ক নজরুল ইসলাম ৷ তিনিও ঋতব্রত শিবিরের দিকেই ঝুঁকে বলে খবর ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক মতিবুর রহমান ঘোষণা করে দিয়েছেন, যাই হোক না কেন, তিনি দিদির সঙ্গ ছাড়ছেন না ৷ কিন্তু রহিম সাহেবের অবস্থান কী ? সেটা কিন্তু এখনও কেউ জানতে পারেনি ৷
বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ইটিভি ভারতকে রহিম সাহেব বলেন, ‘‘আমি দিদির সঙ্গেই আছি ৷ দিদির হাত ধরে তৃণমূলে এসেছিলাম ৷ এখন দলের খারাপ সময় ৷ তাঁকে ছেড়ে যাব কীভাবে ? এলাকার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছি ৷ দলের কাজ করে যাচ্ছি ৷ তবে এখন রতুয়ায় বেশিরভাগ সময় থাকি ৷ বাইরে তেমন যাই না ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখন একটাই লক্ষ্য, ঘুরে আমাদের দাঁড়াতেই হবে ৷ তার জন্য পরিকল্পনা চলছে ৷ সঠিক সময়ে সবাই সব জানতে পারবেন ৷ অনেকে বলছেন, এবার মালতিপুরের কালী দৌড়ে আমাকে দেখা যায়নি ৷ কিন্তু আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে সেখানে গিয়েছিলাম ৷ বক্তব্যও রেখেছি ৷ সেখানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ রাজনীতিতে রহিম বকসি এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছে ৷’’
কী বলছে আরএসপি ?
আরএসপির জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পাণ্ডের বক্তব্য, ‘‘তৃণমূলে থাকাকালীন রহিম বকসি চেয়ারের ক্ষমতায় অনেক বেআইনি কাজ করেছেন ৷ তিনি সরকারের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন৷ সেচ দফতরের জমিতে নিজের স্কুল বানিয়েছেন ৷ এলাকার দেবোত্তর সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করেছেন ৷ ওয়াকফ বোর্ডের একাধিক সম্পত্তি বিক্রির অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এসব কারণে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছি ৷ সেই মামলা এখনও বিচারাধীন ৷ শুধু আমরা নই, রতুয়ার আরও অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ৷ তৃণমূলের ভবিষ্যৎ বলে যেমন কিছু নেই, তেমনই আবদুর রহিম বকসিরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই ৷’’
রতুয়ার তৃণমূল বিধায়কের বক্তব্য
রতুয়ার বর্ষীয়ান তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় বলছেন, ‘‘মালতিপুর কেন্দ্রের রাজনীতিতে আবদুর রহিম বকসি একটি পরিচিত নাম ৷ একসময় বাম রাজনীতি করেছেন ৷ পরে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কী পদক্ষেপ করেছেন, আমার জানা নেই ৷ তবে আশা করব, ভবিষ্যতেও তিনি আগের মতোই রাজনীতির আঙিনায় নিজের উপস্থিতির জানান দেবেন ৷’’
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