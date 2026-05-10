মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার একদিন পরেও কেন অধরা চন্দ্রনাথের খুনিরা ? শুভেন্দুকে প্রশ্ন কল্যাণের

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার একদিন পরেও কেন অধরা চন্দ্রনাথের খুনিরা ? শুভেন্দুকে প্রশ্ন কল্যাণের
2013 সাল থেকে শুভেন্দু একাধিক নিকট সঙ্গীর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন তিনি৷
Published : May 10, 2026 at 8:46 PM IST
শ্রীরামপুর, 10 মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে কেন এখনও গ্রেফতার হল না অভিযুক্তরা ? প্রশ্ন তুললেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ প্রশ্ন তুললেন, শুভেন্দু ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন তাঁর আপ্ত সহায়ক এবং নিরাপত্তারক্ষীদের মৃত্যু হয় ৷ এমনকি ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরেরদিন মধ্যমগ্রামে কী করছিলেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ ৷ রবিবার শ্রীরামপুরে নিজের অফিসে বসে এমনই নানান অভিযোগ করেন কল্যাণ ৷
পাশাপাশি, ঘটনার পর পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও কেন চন্দ্রনাথ রথের খুনের কিনারা করতে পারল না পুলিশ প্রশাসন, তা নিয়েও বিজেপিকে নিশানা করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আপ্ত সহায়ক সাধারণত শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে থাকার কথা ৷ তিনি কলকাতায় থাকবেন কিংবা কাঁথিতে থাকবেন ৷ নিজাম প্যালেস বা বেহালার বাড়িতে গেলেন না-কেন ! আপনারা কেউ জানতেন চন্দ্রনাথ মধ্যমগ্রামে থাকে ৷ আসল দোষীরা শাস্তি পাক এটা আমরাও চাই ৷ এটা তো ব্যর্থতা ৷ শুভেন্দু অধিকারী 24 ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াচ্ছিলেন ৷ কেন কিছু হল না এখনও ?"
পুলিশের ব্যর্থতা নিয়েও সওয়াল করেছেন কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "পুলিশ সাড়ে তিন মাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নেই ৷ ওদের ডিজি, সিপি ছিল, আজ পর্যন্ত খুনিদের পুলিশ কেন ধরতে পারল না ? শুভেন্দু অধিকারী যখন ক্ষমতায় থাকেন তখনই তাঁর আপ্ত সহায়ক মারা যায় ৷"
এনিয়ে একাধিক ঘটনার কথা তুলে ধরেন তিনি ৷ কল্যাণ বলেন, "2013 সালে প্রদীপ ঝাঁ-র মৃত্যু হল ৷ শুভেন্দু তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাস লোক ৷ 2018 সাল, শুভেন্দুর নিরাপত্তারক্ষী মারা গেলেন ৷ ওঁর স্ত্রী প্রথমে ভয়ে অভিযোগ করেননি ৷ পরে অভিযোগ হয়েছে ৷ 2019 সাল, করোনা সময় তখন ক্ষমতায় আছে, তখন আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ 2021 থেকে 2026 পর্যন্ত উনি ক্ষমতায় ছিলেন না ৷ 4 মে ক্ষমতায় আসার পরেই কেন তাঁর আপ্ত সহায়ক খুন হলেন ? শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় যখনই থাকছেন, তখনই একজন করে আপ্ত সহায়ক মারা যাচ্ছেন ৷"
তৃণমূলের বিপর্যয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তৃণমূল সাংসদ বলেন, "মানুষ আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ৷ সম্পূর্ণভাবে আমাদের দলকে বর্জিত করেছে সেটা নয় ৷ চার শতাংশ ভোট কম পেয়েছি আমরা ৷ জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, করে হিন্দুরা বেশি ভোট দিয়েছে বিজেপিকে ৷ মানুষ এরপরে বুঝে নিক কী হয়েছে ৷ গত পাঁচদিন ধরে বিজেপি অত্যাচার করে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় ৷ এটা কি কোন রাম রাজ্যের কথা ! 2009 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত বালি থেকে চাঁপদানি পর্যন্ত ক্রিমিনাল রাজ শেষ করেছি ৷ কিন্তু, আজকে শ্রীরামপুরের বুকে ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না ৷ বিজেপি সমস্ত শেষ করে দিয়েছে ৷ শ্রীরামপুরে রাজ্যধরপুরের একটা পার্টি অফিস বিজেপি দখল করে নিয়েছে ৷ এটাই কী কালচার বিজেপি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ?"
কল্যাণ অভিযোগ করেছেন, "বিজেপি যেভাবে হিংসা ছড়াচ্ছে, মহিলাদের হাত ধরে টানছে, বাইক মিছিল করছে, উত্তরপ্রদেশের লোকজন এসে, এটা কি সনাতনী হিন্দুদের লক্ষ্মণ ? রাজ করছে উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকে আসা লোকজন ৷ তারা বাঙালিদের উপর অত্যাচার করছে ৷"