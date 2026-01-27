নেতাজি-মূর্তিকে জায়গা দিয়ে পান-দোকানের পাশে পড়ে বিশ্ব বাংলা লোগো, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলে

নেতাজি-মূর্তিকে জায়গা দিয়ে পান-দোকানের পাশে পড়ে বিশ্ব বাংলা লোগো, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলে
পুরাতন মালদার ঘটনা৷ তৃণমূলের পুর-বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন শাসক-নেতা৷ নেতাজির মূর্তি নিয়ে তাঁর আপত্তি নেই৷ তবে প্রশ্ন, কেন অবহেলা করা হল বিশ্ব বাংলা লোগো-র?
Published : January 27, 2026 at 7:10 PM IST
মালদা, 27 জানুয়ারি: বিশ্ব বাংলার লোগো নিয়েও এবার দ্বন্দ্ব তৃণমূলে৷ এই নিয়ে শাসকদল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুর-বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন দলেরই কাউন্সিলর৷ শুধু তাই নয়, তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরেও আনতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন৷ ভোটের মুখে এমন ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে বিজেপি-তৃণমূলের তরজাও৷
এতদিন পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় বসানো ছিল বিশ্ব বাংলার লোগো৷ সম্প্রতি পুর-বোর্ড সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে৷ সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 23 জানুয়ারি ওই জায়গায় নেতাজির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়৷ বিশ্ব বাংলা লোগোটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাছেই একটি পানের দোকানের পাশে রাখা হয়েছে৷
এই ঘটনা নিয়েই পুরাতন মালদার তৃণমূল শিবির দ্বিধাবিভক্ত৷ বিশ্ব বাংলা লোগোটি যেখানে রাখা হয়েছে, তা মেনে নিতে পারছে না দলের একটি অংশ৷ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর বশিষ্ঠ ত্রিবেদী৷
বশিষ্ঠ ত্রিবেদী বলেন, “চৌরঙ্গী মোড়ে নেতাজির মূর্তি বসেছে৷ এতে খুব ভালো হয়েছে৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্ব বাংলা লোগো গোটা দেশে তাঁর একটি পরিচয়৷ রাজ্যকে গোটা বিশ্বে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তিনি এই লোগোর নাম বিশ্ব বাংলা দিয়েছেন৷ পুরসভার প্রশাসক থাকাকালীন আমিই এই লোগোটি চৌরঙ্গী মোড়ে বসিয়েছিলাম৷ এই লোগো দেখার পর অনেক পুরসভা বিষয়টি নিয়ে আমার কাছে খোঁজখবর নেয়৷ অনেক পুর এলাকাতেও এই লোগো স্থাপন করা হয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওই লোগো সরিয়ে নেতাজির মূর্তি বসানো নিয়ে আমার কিছু বলার নেই৷ কিন্তু যেভাবে পানের দোকানের পাশে বিশ্ব বাংলা লোগোটিকে ফেলে রাখা হয়েছে, সেটা নিয়েই আমার আপত্তি৷ ওই লোগো এভাবে ফেলে না রেখে অন্য কোথাও বসিয়ে দেওয়া যেত৷ এই লোগোকে অপমান করা মানে আমাদের দল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আমাদেরও অপমান করা৷ কে এই কাজ করেছে আমি জানি না৷ যে-ই এই কাজ করুক, বিশ্ব বাংলা লোগোকে অপমান আমি বরদাস্ত করব না৷ আমি বিষয়টি দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানাব৷”
পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলছেন, “বিশ্ব বাংলা লোগো আমরা ভেঙে ফেলেছি কি ফেলিনি, সেটা কাউন্সিলর এসে দেখে যেতে পারেন৷ যখন সেটি আবার বসানো হবে, তখন কাউন্সিলর কিংবা অন্য কারও যদি ভুল ধারণা থাকে, তবে সেই ধারণা দূর হবে৷ যে জায়গায় সেটি বসানো হবে, তা দেখার পর তাঁরাই বলবেন, এবার লোগোটি সঠিক জায়গায় বসানো হল৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন আমিই নেতাজির মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম৷ কিন্তু মূর্তিটি এতদিন এক পাশে ছিল৷ এবার মূর্তিটিকে মোড়ের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসা হয়েছে৷ এই সিদ্ধান্ত নাগরিকরাও সমর্থন করেছেন৷ আশা করছি, 15 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিশ্ব বাংলা লোগোটিও সম্মানের সঙ্গে যথাস্থানে বসানো হবে৷”
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের দ্বন্দ্ব উপভোগ করছে বিজেপি৷ এমনকি কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি তারা৷ দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির কথায়, “পুরাতন মালদা পুরসভার নয়া বোর্ড সঠিক কাজই করেছে৷ ওই লোগো সরিয়ে নেতাজির মূর্তি বসিয়েছে৷ সাধারণ মানুষও ওই লোগোর জায়গায় নেতাজি কিংবা অন্য কোনও মনীষীর মূর্তিকে স্থান দেবে৷ তৃণমূল এখন পুলিশ, প্রশাসন, দুর্বৃত্ত, মস্তানদের দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মনীষীদের মূর্তি সরিয়ে এই লোগো বসাচ্ছে৷ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এতে ক্ষুব্ধ৷ তৃণমূলের একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে৷ এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব৷ এদের কোনও ভিত্তি নেই, ভারসাম্যও নেই৷”
তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর দাবি, “বিশ্ব বাংলা লোগোটি যেখানে বসানো হয়েছিল, সেই জায়গাটিকে পরিষ্কার করে আরও ভালোভাবে তৈরি করা হচ্ছে৷ জায়গাটির সৌন্দর্যায়ন করে এই লোগো বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পুরাতন মালদা পুরসভা৷ এই নিয়ে আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই৷ বিজেপি এখন শুধু অভিযোগ পার্টি৷ অভিযোগ করা ছাড়া ওদের কোনও কাজ নেই৷ বিজেপি নিজেরাই গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত৷ এই পুরাতন মালদার দলীয় বিধায়ককেই গুলি করেছিল তাদের এক নেতা৷ আগে তাঁরা নিজেদের শুদ্ধিকরণ করুন৷ তারপর বড় বড় কথা বলুন৷”