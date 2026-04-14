বিজেপির সরকার হলে কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী? গঙ্গারামপুরের সভায় জানিয়ে দিলেন শাহ

রোড শোতেও ছিল উপচে পড়া ভিড় । সেই উচ্ছ্বাসকেই পুঁজি করে শাহের কটাক্ষ, এবার দিদির গুন্ডাদের ভয় পাবেন না । রুখে দাঁড়ান ।

অমিত শাহ (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 14, 2026 at 5:43 PM IST

গঙ্গারামপুর, 14 এপ্রিল: ভোটের উত্তাপে উত্তর দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে জনসভা যেন রীতিমতো শক্তিপ্রদর্শনের মঞ্চ । তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করে একের পর এক রাজনৈতিক বার্তা ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । 'বহিরাগত' ইস্যুতে জোরালো সওয়াল করে এও জানিয়ে দিলেন, বিজেপির সরকার হলে কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর ঘোষণা, "এই বাংলার মাটিতেই জন্ম, বাংলায় কথা বলা, বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করা বিজেপি নেতাই হবে আগামী মুখ্যমন্ত্রী ।"

সভা শুরুর আগে রোড শোতেও ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড় । সেই উচ্ছ্বাসকেই পুঁজি করে শাহের কটাক্ষ, "প্রতিবার দিদির গুন্ডারা মানুষকে ভয় দেখায় । কিন্তু এ বার ভয় পাবেন না । রুখে দাঁড়ান । সময় বদলাচ্ছে ।" তাঁর দাবি, এ বার নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে । একই সঙ্গে তৃণমূলের কর্মীদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি, ভোটের পর আইন আইনের পথেই চলবে, 'গুন্ডামির' জবাব মিলবে কঠোরভাবে ।

জাতীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যও তুলে ধরেন শাহ । 370 অনুচ্ছেদ বিলোপ, সার্জিকাল স্ট্রাইক, এয়ারস্ট্রাইকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, "দেশ এখন নিরাপদ হাতে । সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে মোদি সরকার ।" পাশাপাশি কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একসুরে আক্রমণ করে তাঁর প্রশ্ন, "ওরা কি দেশকে নিরাপত্তা দিতে পারবে ?"

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খোলেন শাহ । দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত মহাসড়ক, উত্তরবঙ্গে AIIMS, 600 শয্যার ক্যানসার হাসপাতাল, IIT, IIM, ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়- একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা শোনা যায় তাঁর মুখে । রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি । পাশাপাশি পুনর্ভবা নদীর সংস্কার, বন্যা রোধে বাঁধ মজবুত করা এবং কৃষিজমি রক্ষার আশ্বাসও দেন ।

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কড়া সুরে শাহ বলেন, "এই অনুপ্রবেশকারীরা দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক । বিজেপি সরকার গড়লে বেছে বেছে তাদের তাড়ানো হবে ।" উত্তরবঙ্গ দিয়ে গরু ও সোনাপাচার রুখতেও কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দেন তিনি ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিশানা করে শাহের তোপ, "দিদির লক্ষ্য বাংলার উন্নয়ন নয়, নিজের ভাইপোকে প্রতিষ্ঠা করা ।" এখানেই না থেমে 'সিন্ডিকেট রাজ' এর অভিযোগ তুলে তাঁর মন্তব্য, "5 তারিখের পর দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সিন্ডিকেট বন্ধ হবে ।"

মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতিও দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । বিজেপি সরকার গড়লে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে 3000 টাকা, প্রসূতিদের জন্য 21 হাজার টাকা, সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাত্রা- এমন একাধিক ঘোষণা করেন তিনি । যুবক ও কৃষকদের জন্য কর্মসংস্থান ও সহায়তার আশ্বাসও শোনা যায় তাঁর বক্তৃতায় ।

পয়লা বৈশাখের আবহে রাজনৈতিক বার্তা আরও তীক্ষ্ণ করে শাহের মন্তব্য, "নতুন বছরের শুরুতেই বাংলার মানুষ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবে । দিদিকে ‘টাটা-বাই বাই’ বলার সময় এসে গিয়েছে ।" গঙ্গারামপুরের সভা ছাড়াও এ দিন মালদহের মানিকচক ও গাজোলে আরও দুটি জনসভা রয়েছে তাঁর ৷

