'প্রতিপক্ষ কে, তৃণমূল নাকি বামফ্রন্ট?' কটাক্ষ দিব্যেন্দুর, শুভেন্দুকে হারানোর চ্যালেঞ্জ পবিত্রর
শুভেন্দু অধিকারীর 'চুনো পুঁটি'র জবাবে পবিত্র বলেন, অপেক্ষা করুন, আর কয়েকদিন পর সব পরিষ্কার হয়ে যাবে !
Published : April 2, 2026 at 8:11 PM IST
হলদিয়া, 2 এপ্রিল: মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর কার্যত শক্তিপ্রদর্শনের মঞ্চে পরিণত হল ! একই দিনে জেলার একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীরা ৷
আর সেই মনোনয়ন পর্ব থেকেই শাসক-বিরোধী পরস্পরের প্রতি তীব্র আক্রমণ শানাল ৷ এদিন এগরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দিব্যেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, "জয় নিয়ে ভাবছি না, আমার প্রতিপক্ষ কে হবে- তৃণমূল না বামফ্রন্ট, সেটা নিয়েই আমি চিন্তিত!"
অন্যদিকে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের নিশানায় বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ৷ নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবার ভবানীপুর থেকেও প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু ৷ এ প্রসঙ্গে পবিত্র কর সরাসরি বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেন । তাঁর কথায়, "জনগণ যাঁর সঙ্গে থাকে তিনিই হেভিওয়েট । শুভেন্দু আগে ছিলেন, এখন আর নন । নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁর সঙ্গে নেই । উনি বিধায়ক হিসেবে সু-শাসন নয়, কু-শাসন প্রতিষ্টা করেছেন ৷ ফলে নন্দীগ্রামে এবার বিরাট ব্যবধানে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত ।"
তাঁকে কটাক্ষ করে সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন 'চুনো পুঁটি', এদিন যার জবাবে পবিত্র বলেন, "অপেক্ষা করুন, আর কয়েকদিন পর সব পরিষ্কার হয়ে যাবে !"
এদিন এগরা-দিঘা মোড় থেকে মহকুমা শাসকের দফতর পর্যন্ত প্রায় 2 কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য র্যালি করেন দিব্যেন্দু । শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী জেপিএস রাঠোর । প্রায় 5 হাজার সমর্থকের ভিড় সেই র্যালিতে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ায় ।
একই দিনে পটাশপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সেনাকর্মী তপন মাইতিও মনোনয়ন জমা দেন । পাশাপাশি তমলুক মহকুমায় ময়না থেকে অশোক দিন্দা, পূর্ব পাঁশকুড়া থেকে সুব্রত মাইতি, চণ্ডীপুরে পীযূষ কান্তি দাস, নন্দকুমারে নির্মল খাড়া এবং ভগবানপুরে শান্তনু প্রামানিক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন । কাঁথি মহকুমাতেও বিজেপির সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো । রামনগর থেকে চন্দ্রশেখর মণ্ডল, দক্ষিণ কাঁথিতে অরূপ দাস, উত্তর কাঁথিতে সুনীতা সিনহা এবং খেজুরিতে সুব্রত পাইক মনোনয়ন জমা দেন ।
অন্যদিকে হলদিয়া মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেসও শক্তি প্রদর্শনে পিছিয়ে থাকেনি । হলদিয়া, মহিষাদল ও নন্দীগ্রাম—এই তিন কেন্দ্রের প্রার্থীরা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে মনোনয়ন জমা দেন । হলদিয়া সিফেট গ্রাউন্ড থেকে শুরু হওয়া মিছিল কড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তায় সিটি সেন্টারের মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছয় । সেখানেই শুভেন্দুকে নিশানা করেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী পবিত্র কর ৷
'ভবানীপুরে হারবেন মমতা !' ভোটে 15 দিন বাংলাতেই থাকার হুংকার শাহের, পালটা চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের
'রাজ্যে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন !' সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরই মমতার নিশানায় কমিশন-শাহ