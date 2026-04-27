কালীগঞ্জ: তামান্না আবেগ-সংখ্যালঘু ভোট কাটাকুটির অঙ্কের হিসেব মীরজাফরের ভূমিতে

কালীগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী আলিফা আহমেদ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএমের প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ৷ কী হবে ওই আসনে? খোঁজ নিলেন সাহাজান পুরকাইত ও সৌমিতা ভট্টাচার্য্য৷

KALIGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY
কালীগঞ্জ: সিপিএম প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন শেখ (বাঁদিকে)৷ তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ (ডানদিকে)৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 9:20 PM IST

কালীগঞ্জ (নদিয়া), 27 এপ্রিল: ছাব্বিশের নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানসভা কেন্দ্র নদিয়ার কালীগঞ্জ। কারণ, গতবছর উপ-নির্বাচনে তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে ছোট্ট তামান্না খাতুনের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে সিপিআইএম তামন্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখকে প্রার্থী করেছে।

যদিও তা নিয়ে সিপিএমের অন্দরেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সেই অংকেই মনে করছেন যে, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যেমন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল, তেমনই সিপিএমের অন্দরেই দ্বন্দ্বই সিপিএম প্রার্থীকে তৃণমূলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হতে পারে।

Kaliganj Assembly Constituency
তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ (নিজস্ব ছবি)

তবে, সিপিএম প্রার্থী ইয়াসমিনের দাবি, যাঁরা ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, তাঁরা সিপিএমের হয়েই কাজ করবেন। সাবিনার আরও দাবি, তাঁর সঙ্গে কালীগঞ্জের মানুষ আছেন। যে কারণে তৃণমূল ভয় পেয়েছে বলেই তাঁকে ফোন করে দুই কোটি টাকার অফার দিয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি চাকরি।

যদিও তা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। তাঁর দাবি, ‘‘তামান্নার মৃত্যু দুঃখজনক। তাঁর পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা আছে। কিন্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়নের সুবিধা মানুষ পেয়েছেন। এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। হাসপাতালের কিছু সমস্যা রয়েছে। সেগুলো সমাধান করা হবে।’’

কালীগঞ্জের সংখ্যালঘু ভোট ভাগের সম্ভবনা তৈরি হয়েছে হুমায়ুনের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং সিপিএমের মধ্যে। এসবের মাঝে গত উপ-নির্বাচনেই এই কেন্দ্রে প্রায় 50 হাজার ভোট পেয়েছিল বিজেপি। সেই ভোট শতাংশ বিজেপির বাড়বে বলেই মনে করছেন বিজেপি বিরোধীরাই।

Kaliganj Assembly Constituency
সিপিএমের প্রার্থী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ (নিজস্ব ছবি)

এছাড়াও, একাধিক ইস্যু রয়েছে এই বিধানসভায়। স্থানীয়রা অধিকাংশই কৃষিকাজে যুক্ত। মুর্শিদাবাদ-নদীয়া সীমান্তে বিড়ি, ইটভাটা ও সোনার কাজে পরিযায়ী শ্রমিকদার আনাগোনা রয়েছে। কালীগঞ্জের পালপাড়া, মীরা, ফরিদপুর, দেবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নদী ভাঙনের জেরে কয়েক হাজার পরিবার ঘরছাড়া।

সীমান্তবর্তী এলাকায় বিজেপির হাতিয়ার ‘অনুপ্রবেশ’। এসআইআর নিয়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। ফলে, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রধান ফ্যাক্টর। হুমায়ুন কবীরের নতুন দল কালীগঞ্জে কেছাবুদ্দিন শেখকে প্রার্থী করেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসন হওয়ায় তৃণমূলের ভোট কাটতে পারেন তিনি। তবে, পালটা তৃণমূলের হাতিয়ার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো একাধিক জনমুখী প্রকল্প।

এসবের মাঝে স্থানীয় মানুষ ও এলাকায় রাজনীতির সঙ্গে জড়িতরা অবশ্য বলছেন তামান্নার এবারের ভোটে ফ্যাক্টর হতে পারবেন না৷ স্থানীয় কংগ্রেস সমর্থক এসএম আবু সুফিয়ানের মতে, কড়া টক্কর হবে কালীগঞ্জে৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত তৃণমূলই জিতবে৷ তবে তিনি মনে করেন যে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্য়ে জোট হলে ফলাফল অন্যরকম হলেও হতে পারত৷

Kaliganj Assembly Constituency
তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ (নিজস্ব ছবি)

এলাকার বাসিন্দা ফুলচাঁদ শেখও মনে করেন যে এবার তৃণমূলই জিতবে৷ তবে তাঁর হিসেবে বিজেপি এই আসনে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে৷ অন্যদিকে তৃণমূল বেশ আত্মবিশ্বাসী৷ দলের সমর্থক পাভেল খানের বক্তব্য, কালীগঞ্জে যদি 2 লাখ ভোট পড়ে, তার মধ্যে 1 লাখ তৃণমূল পাবে৷ বাকিটা বিরোধীরা ভাগাভাগি করে নেবে৷ পাশাপাশি তাঁর মতে, নদিয়ায় হুমায়ুন কবীর কোনও ফ্যাক্টর হবেন না৷

তবে পেশায় বেসরকারি শিক্ষক এমডি গোলাম কাইজার অবশ্য মনে করেন, এবার কালীগঞ্জে মিরাকেল হবে৷ জিতবে বিজেপি৷ যুক্তি হিসেবে তাঁর মত, এবার এই বিধানসভা এলাকার হিন্দু ভোট একজোট হয়ে বিজেপিতে যাবে৷ অনেক সংখ্যালঘুও বিজেপিকেই ভোট দেবে৷

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
কালীগঞ্জ
তামান্নার মা
ALIFA AHMED
KALIGANJ ASSEMBLY CONSTITUENCY

