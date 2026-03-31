আয়কর দিয়েছেন 17 লাখ, গত 5 বছরে কি বাড়ল শুভেন্দুর সম্পত্তির পরিমাণ

ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম বিধানসভা আসনের জন্য মনোনয়ন জমা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত হিসেব দিয়েছেন তিনি ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 12:37 PM IST

নন্দীগ্রাম, 31 মার্চ: একুশের পর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনেও নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । সোমবার মনোনয়ন পর্বের প্রথম দিনেই নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে নন্দীগ্রামের রিটার্নিং অফিসারের কাছে নিজের হলফনামা দাখিল করেন তিনি । এবারের নির্বাচনে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি । জোড়া কেন্দ্র থেকে লড়াইয়ের ময়দানে নামলেও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গত পাঁচ বছরে বিরোধী দলনেতার সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির পরিবর্তে বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে ।

গত বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় তাঁর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল 90 লক্ষ 6 হাজার 149 টাকা 32 পয়সা । কিন্তু এবারের হলফনামা বলছে, তাঁর বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ 85 লক্ষ 87 হাজার 600 টাকা । অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে শুভেন্দু অধিকারীর মোট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 4 লক্ষ 18 হাজার 549 টাকা কমে গিয়েছে ।

হলফনামায় তাঁর আয়ের যে বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে 2024-25 অর্থবর্ষে শুভেন্দু অধিকারী 17 লক্ষ 38 হাজার 590 টাকার আয়কর দাখিল করেছেন । এর আগে 2023-24 অর্থবর্ষে 10 লক্ষ 37 হাজার 160 টাকা, 2022-23 অর্থবর্ষে 8 লক্ষ 78 হাজার 400 টাকা এবং 2021-22 অর্থবর্ষে 8 লক্ষ 8 হাজার 461 টাকার আয়কর দাখিল করেছিলেন তিনি ।

অস্থাবর সম্পত্তির নিরিখে বিজেপি প্রার্থীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে মাত্র 12 হাজার টাকা । উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতার নিজস্ব কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি নেই এবং তাঁর কাছে কোনও সোনার গয়নাও নেই । তবে তাঁর নামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । সেই সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডাকঘরের বিভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প এবং কিষাণ বিকাশ পত্র মিলিয়ে তাঁর মোট বিনিয়োগ ও জমানো অর্থের পরিমাণ 24 লক্ষ 57 হাজার 600 টাকা ।

অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে হলফনামায় জানানো হয়েছে যে, এগরা এবং নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর নামে জমি রয়েছে । সব মিলিয়ে তিনি 2.46 একর কৃষি জমির মালিক । এর মধ্যে একটি জমির মূল্য 1 লক্ষ 5 হাজার টাকা এবং অপরটির মূল্য আট লক্ষ টাকা বলে জানানো হয়েছে । তবে সম্পত্তির শেষ এখানেই নয় । তমলুকের পার্বতীপুরে মণীষা অ্যাপার্টমেন্টে 450 বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট এবং কুমারপুর মৌজায় নিবেদিতা আবাসনে 1152 বর্গফুটের আরও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে তাঁর নামে । এছাড়া কারকুলিতে সাড়ে চার হাজার বর্গফুটের একটি আবাসিক ভবনও রয়েছে তাঁর । সব মিলিয়ে বর্তমানে তাঁর স্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক পরিমাণ 61 লক্ষ 30 হাজার টাকা । স্থাবর এবং অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর মোট সম্পত্তির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে 85 লক্ষ 87 হাজার 600 টাকায় ।

শিক্ষাগত যোগ্যতার কলামে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে, তিনি 2011 সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর বা এমএ পাশ করেছেন। তবে এই হলফনামার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিকটি হল তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিচারাধীন মামলার তালিকা । হলফনামার প্রায় 19 থেকে 20টি পাতা জুড়ে শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার বিবরণ রয়েছে ।

গড়বেতা, চাঁচল, খড়গপুর, খড়দা, লালগড়, সাঁকরাইল, জামবনি, ঝাড়গ্রাম, বেলেঘাটা, বউবাজার, ভূপতিনগর, হেয়ার স্ট্রিট, দুর্গাচক, আলিপুরদুয়ার, কুলটি, পাঁশকুড়া, ময়দান, কাঁথি এবং জোড়াসাঁকো থানায় তাঁর নামে এই অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছে । এই মামলাগুলির বিচারপ্রক্রিয়া বর্তমানে বিভিন্ন নিম্ন আদালতে চলছে । অভিযোগগুলির মধ্যে আদিবাসীদের অসম্মান, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, আর্থিক দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা, খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর ধারা রয়েছে । এমনকী পকসো (POCSO) মামলাতেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বলে হলফনামা সূত্রে জানা গিয়েছে । হাই-ভোল্টেজ এই নির্বাচনে জোড়া কেন্দ্রের প্রার্থীর এই হলফনামা এখন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

