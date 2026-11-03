শিলিগুড়িতে বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও' মহামিছিল, বিরোধীদের ভূমিকায় তোপ সুকান্তর

শিলিগুড়িতে বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও' মহামিছিল, বিরোধীদের ভূমিকায় তোপ সুকান্তর
Sukanta lashes out at opposition: ‘বাঘাযতীন পার্ক চলো’ স্লোগানকে সামনে রেখে শহর জুড়ে বিজেপির এই মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে ।
Published : November 3, 2026 at 1:05 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: শিলিগুড়িতে বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিরোধীদের একহাত নিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা সংবিধান কেন্দ্রিক ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলোকে ভেঙে অরাজকতা বা অ্যানার্কি তৈরি করার চক্রান্ত করছে ।
এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিতে মঙ্গলবার সকালে পদাতিক এক্সপ্রেসে চেপে কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে এসে পৌঁছান সুকান্ত মজুমদার । স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা । ‘বাঘাযতীন পার্ক চলো’ স্লোগানকে সামনে রেখে শহর জুড়ে বিজেপির এই মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে । বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল হিলকার্ট রোড ধরে এগোবে এবং মহাত্মা গান্ধি চকে গিয়ে শেষ হবে, যেখানে বক্তব্য রাখবেন বিজেপি নেতৃত্ব । নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দীপনা চোখে পড়ার মতো ।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেশের বিরোধী শিবির ও তাদের ভূমিকা নিয়ে এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন সুকান্ত মজুমদার । গণতন্ত্রে গঠনমূলক সমালোচনার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি মনে করিয়ে দেন যে, বিজেপি 50 বছরেরও বেশি সময় সফলভাবে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেছে । বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ উন্নয়ন এবং জিডিপি বৃদ্ধির পথে এগোচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি ।
বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দেশে 50 কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার উপর তুলে আনা সম্ভব হয়েছে, যা সহ্য করতে না-পেরে বিরোধীরা দেশে অরাজকতা ছড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং বিজেপি তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে । যাদের পছন্দ হচ্ছে না, তাদের যে চ্যালা-চামুণ্ডা আছে ভারতে, যে আরশোলা, গিরগিটি, ছারপোকা যাই হোক না কেন, তাদেরকে কিছু উপহার দিয়ে, কিছু এনার্জি দিয়ে, তাদেরকে বুস্ট করে, ভারতবর্ষের এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে ।"
তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীরের জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গেও কড়া প্রতিক্রিয়া দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তিনি স্পষ্ট সতর্কবার্তা দিয়ে জানান, জাতীয় সড়ক অবরোধ করা একটি জামিন অযোগ্য অপরাধ । তিনি বলেন, "এই ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক চিন্তা করবেন না ৷ বাবরের চক্রে পড়লে এরকম চিন্তাই মাথায় আসে, তাই বাবর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বাবার প্রতি দায়বদ্ধ হওয়াই ভালো । প্রয়োজনে তিনি বাবরের নাম সরিয়ে নিজের বাবার নামে মসজিদ করার বার্তা দেন ।"
রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনা নিয়েও কথা বলেন তিনি । মেটিয়াবুরুজের গণধর্ষণের অভিযোগ প্রসঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উপর ভরসা রেখে তিনি জানান, পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কেউ কোনওভাবেই পার পাবে না । একইসঙ্গে ডেবরায় বিজেপির বিধায়ক সুভাশিস ভৌমিকের উপর হামলার ঘটনাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন বলে জানান । কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে সুকান্ত হুঙ্কার দেন, শাসকদলের মদতে তোলাবাজির অরাজকতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।
আসন্ন পুরসভা নির্বাচন এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন সুকান্ত মজুমদার । সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাস্তায় নেমে জনগণের যে আবেগ তিনি দেখেছেন, তাতে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ অত্যন্ত স্পষ্ট । এই জনমতের মোড় দেখেই নেতৃত্ব আগামী পথ নির্ধারণ করছে এবং পুরভোটে বিরোধীরা যোগ্য জবাব পাবে বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি । এছাড়া কেদারনাথে নিখোঁজ হওয়া ট্রেকারদের উদ্ধারকাজে সরকারের তরফ থেকে সবরকম সহায়তা অব্যাহত রয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ।