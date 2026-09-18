ETV Bharat / politics

নতুন নাম-পরিচয়ে মমতা নাকি ঋতব্রত, পাল্লা ভারী হবে কোন পক্ষের

Trinamool New Logo: নাম-প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর নতুন পরিচয় পেয়েছে তৃণমূলের দুই শিবির ৷ এতে লাভবান হবে কারা ? পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷

TRINAMOOL NEW LOGO
নতুন নাম-পরিচয়ে মমতা নাকি ঋতব্রত, পাল্লাভারী হবে কোন পক্ষের? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 9:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: ঘাসের উপর জোড়াফুল ৷ গত 28 বছরে এটাই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচয় ৷ কিন্তু সেই পরিচয়ও আপাতত ফ্রিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ আসন্ন উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের দুই পক্ষকে নতুন নাম ও প্রতীকে লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে ৷ নতুন এই নাম-পরিচয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ কি বাড়িয়ে দিল ? নাকি এতে কোনও একপক্ষ সুবিধা পেয়ে যাবে ? যদি সেটা হয়, তাহলে তারা কারা ? এই প্রশ্নগুলিই এখন রাজ্য রাজনীতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে ৷

ঋতব্রত শিবির যেমন মানুষের হাতেই শেষ সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে মমতা-তৃণমূলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটাই যথেষ্ট ৷ বিজেপি অবশ্য বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ ৷ তারা বিষয়টিকে ‘প্রতীক-প্রতীক খেলা’ বলে আখ্যা দিয়েছে ৷ অন্যদিকে সিপিএম মনে করে, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই হয়েছে ৷

TRINAMOOL NEW LOGO
নতুন নাম ও প্রতীক পেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির (ইটিভি ভারত)

ঠান্ডাঘরে ঘাসের উপর জোড়াফুল

নাম ও প্রতীক যে কোনও রাজনৈতিক দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের ভোট দেওয়ার সময় প্রার্থীর নামের চেয়ে দলের নাম ও প্রতীক অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ৷ সেটা দেখেই ভোট দেন অনেকে ৷ স্বাভাবিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছেও তাদের নাম ও প্রতীক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷

বিশেষ করে এই প্রতীক গত 28 বছরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷ এই প্রতীকের উপর মানুষের আস্থা তৃণমূল কংগ্রেসকে বিরোধী থেকে রাজ্যের শাসকে পরিণত করেছে ৷ আবার বঙ্গের ভোটাররাই মাসপাঁচেক আগের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পার্টির ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীককে প্রত্যাখান করেছেন ৷ ফলে শাসক থেকে বিরোধী হয়েছে তৃণমূল ৷

বিধানসভা নির্বাচনে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ভাঙন ধরে তৃণমূলে ৷ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুই তৃতীয়াংশ তৃণমূল বিধায়ক দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন ৷ ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা বেছে নেন ৷ পরে আরও অনেক বিধায়ক এবং তৃণমূলের জেলা-রাজ্য়স্তরের হেভিওয়েট নেতারা চলে যান ওই শিবিরে ৷ জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডেকে অরূপ রায়কে চেয়ারম্যান করে ঋতব্রত শিবির ৷ তার পর নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করে ৷

TRINAMOOL NEW LOGO
নতুন নাম ও প্রতীক পেল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির (ইটিভি ভারত)

সেই নিয়ে কমিশন একাধিকবার দু’পক্ষের বক্তব্য শোনে ৷ শুক্রবার রাতে কমিশনের তরফে জানানো হয় যে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক, দু’টোই ফ্রিজ করা হল ৷ দুই শিবিরের কাছেই নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব চাওয়া হয় ৷ তারা সেই মতো প্রস্তাব জমা দেন ৷ এর পর কমিশন জানায় যে, মমতা শিবিরের নাম হবে মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই দলের প্রতীক হবে ফুটবল খেলোয়াড় ৷ অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের নাম, ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই দলের প্রতীক খাম ৷

আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপ-নির্বাচনে এই প্রতীক ও নামেই লড়বে দুই শিবির ৷ যদিও নন্দীগ্রামে মমতা শিবিরের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷ সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ৷ রেজিনগরের বিষয়টি নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন ৷ তবে পরিস্থিতি যেদিকেই যাক, ভোটের ময়দানে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখবেন বলেই মনে করেন কুণাল ঘোষ ৷ তাঁর কথায়, ‘‘আমাদের প্রতীক আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । খেলা হবে । মমতাদির নামটাই যথেষ্ট । তৃণমূল কংগ্রেস তো তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই অধিকার । এর চেয়ে বেশি কিছু বলব না ।’’

অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা তিনটে নাম পাঠিয়েছিলাম ৷ এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ছিল আমাদের তৃতীয় প্রায়োরিটি । আর প্রতীকের মধ্যে খাম ছিল আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি । আমাদের লড়াই কাল্টের বিরুদ্ধে । সেদিক থেকে নির্বাচন কমিশন আমাদের দাবিকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে । আর ফলাফল তো মানুষের হাতে । শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন মানুষ ।’’

কী বলছে বিজেপি-সিপিএম ?

বিজেপি নেতা অনুপম ঘোষ বলেন, ‘‘এরা প্রতীক-প্রতীক খেলা করুক । বিজেপির অনেক বড় দায়িত্ব আছে । মানুষ 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের রায়ে বাংলাকে আবার সোনার বাংলা তৈরি করার গুরুদায়িত্ব দিয়েছে বিজেপিকে । 50 বছর আগে বাংলা যা ছিল, সেই বাংলাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে । তাই কে কী প্রতীক পেল, তাতে সাধারণ মানুষের খুব একটা কিছু এসে যায় না ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আগামী 6 অক্টোবর উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবে । যাতে আগামিদিনে সাধারণ মানুষ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল পেতে পারে, তাঁরা সুবিধা পেতে পারেন, যাতে বিজেপি সাধারণ মানুষের জীবন সুবিধায় ভরিয়ে দিতে পারে, কাজে ভরিয়ে দিতে পারে, তাই মানুষ ঠিক জানে কাকে ভোট দিতে হবে । তাই প্রতীক-প্রতীক খেলা ওঁরা করুক । শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে তো শূন্যই হয় । তাই এইসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই ।’’

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী জানান, যেভাবে নির্বাচন কমিশন কয়েক বছর ধরে বিজেপির অংশীদারের মতো চলছে, সেটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই । শিবসেনা হোক বা এনসিপি, একই কাজ । অন্যদের সঙ্গে ফারাক হল তৃণমূল নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিভাজন করেছে । বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে কমিশন দিয়ে শেষ করতে চাইছে বিজেপি, এটা সত্য । যেমন তৃণমূল আরএসএসের কথায় চলেছে, তেমন নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় চলে । আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব বলছেন ৷ কাল পাল্টি খাবেন ।’’

আরও পড়ুন -

TAGGED:

DEMOCRATIC TRINAMOOL CONGRESS
MAMATA ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
TRINAMOOL NEW LOGO

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.