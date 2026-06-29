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'যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে', দলের পরাজয়ে 'আবর্জনা' সাফ হওয়ার তত্ত্ব দিলেন কুণাল

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার পরাজিত হওয়ার পর প্রাথমিক হতাশা কাটিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে কুণালের মত, এই পরাজয় আসলে দলের শুদ্ধিকরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।

Kunal Ghosh
দলের পরাজয়ে 'আবর্জনা' সাফ হওয়ার তত্ত্ব দিলেন কুণাল ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 12:30 PM IST

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কলকাতা, 29 জুন: নির্বাচনী লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে রাজ্যের ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। সরকার পতনের এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দলের এই চরম বিপর্যয়ে নিচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতৃত্ব— সকলেই যখন চরম হতাশা এবং আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন, ঠিক সেই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন কালিঘাট তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, দলের এই হার আদতে দলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়েছে। কারণ, এই পরাজয়ের ফলে দলের অন্দরে থাকা সমস্ত 'আবর্জনা' পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং প্রকৃত মানুষের পরিচয় সামনে এসেছে।

সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি দীর্ঘ পোস্ট করে দলের এই পরাজয়কে কার্যত 'শাপমুক্তি' হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষের পোস্ট (কুণাল ঘোষের ফেসবুক থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)

ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষ অকপটে স্বীকার করেছেন যে, দলের এই পরাজয় প্রাথমিকভাবে তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। বেলেঘাটা কেন্দ্র থেকে তিনি নিজে জয়লাভ করলেও, সরকার গড়তে না পারার যন্ত্রণায় সেই জয়ের ব্যক্তিগত আনন্দও তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নিজের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "4 মে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার পরাজিত হওয়ার পর খারাপ লেগেছিল। নিজের দল হারলে যেমন লাগে। বেলেঘাটায় আমার জয়টাও তেমন আনন্দ দিতে পারেনি।" কিন্তু প্রাথমিক সেই হতাশা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে তিনি মনে করছেন, এই পরাজয় আসলে দলের শুদ্ধিকরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন, "কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যা হয়েছে, ভালো হয়েছে।"

কুণালের এই বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এক চরম বাস্তব। তিনি মনে করেন, দল যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসত, তবে দলের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীদের বদলে সেই সুবিধাবাদী এবং স্তাবকের দলই ফের নেত্রীকে ঘিরে রাখত। দলের মধ্যে থাকা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং উদ্ধত নেতাদের দাপট যে ক্ষমতায় ফিরলে আরও বৃদ্ধি পেত, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, ক্ষমতার অলিন্দে থাকা অপরাধী এবং অরাজনৈতিক সুযোগসন্ধানীদের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন কুণাল। তাঁর কথায়, "যদি তৃণমূল জিতত, এই বিশ্বাসঘাতকরাই স্তাবক হয়ে দিদিকে ঘিরে রাখত; যারা সুবিধেবাদী, তারাই বন্ধু সেজে আমাদের সঙ্গে মিশত; কিছু চোরডাকাত, যারা নিজেদের বাঁচাতে সাধু সাজছে, তারা আরও লাগামছাড়া চুরি করত; দলের কারুর কারুর ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার আরও বাড়ত; কিছু দলে ঢোকা ক্রিমিনাল বিরোধীদের উপর বাড়াবাড়িরকম দমনপীড়ন করত, দলের একাংশকেও ছাড়ত না; কিছু অরাজনৈতিক সেলিব্রিটি অকারণে মঞ্চ আলো করে বসে জনপ্রতিনিধির সুবিধে নিত"।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই নন, প্রশাসনের একাংশ এবং সুশীল সমাজের সুবিধাবাদী অংশের বিরুদ্ধেও চরম ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই নেতা। তাঁর মতে, ক্ষমতায় থাকলে পুলিশ, আমলা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য দলটিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করত। এই প্রসঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, "একাংশের পুলিশ, আমলা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পমহল, হাফবুদ্ধিজীবী কিছু মুখোশধারী দলটাকে আরও ব্যবহার করে নিজেদের অঙ্ক সাজাতো।"

এই সমস্ত সুবিধাবাদীদের ভিড়ে দলের যে সমস্ত প্রকৃত কর্মী দিনের পর দিন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সংগঠন তৈরি করেছেন, তাঁরা যে চূড়ান্ত অবহেলার শিকার হচ্ছিলেন, সে কথাও আক্ষেপের সুরে স্বীকার করে নিয়েছেন কুণাল। তাঁর মতে, " প্রকৃত কর্মী, সংগঠক, শুভানুধ্যায়ীরা উপেক্ষিত থাকতেন। বুকভরা অভিমান নিয়ে দমবন্ধ অবস্থায় পিছনের বেঞ্চে বসে দলটা করতেন।" তাই ভোটের এই ফলাফল দলের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নিলেও, তা যে দলের ভিতরের জঞ্জাল সাফ করতে সাহায্য করেছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি লিখেছেন, "এই ভোটের ফল হয়ত দলের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আবর্জনা সাফ করে মানুষ চিনতে সাহায্য করেছে।"

তবে ক্ষমতা হারালেও তৃণমূল কংগ্রেস যে শেষ হয়ে যায়নি, বরং আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি। দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তিনি জানিয়েছেন, "মাথার উপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সর্বত্র দলকে প্রকৃত ভালোবাসা কর্মীরা। তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই চালাবে।" এই কঠিন সময়কে দলের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা হিসেবেই দেখছেন কুণাল। তাঁর কথায়, "মেদ ঝরেছে, মেদ ঝরছে, আপাতদৃষ্টিতে খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও সময়ের পরীক্ষা দলকে আগামীর জন্য শক্তিশালী করছে।"

পরিশেষে, সুবিধাবাদী স্রোতে গা না ভাসিয়ে কঠিন সময়ে দলের পাশে থাকার লড়াই যে যথেষ্ট সাহসের দাবি রাখে, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি। কুণাল ঘোষের স্পষ্ট বার্তা, "আরে, ক্ষমতামুখী সুবিধেবাদী স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যেও দম দরকার। মানুষ নজর রাখছেন। তাঁদের বিচারই শেষ কথা।" তাঁর এই পোস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, সাময়িক বিপর্যয়ে ভেঙে না পড়ে আগামীর রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য এখন থেকেই নতুন করে প্রস্তুত হচ্ছে ঘাসফুল শিবির।

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KUNAL GHOSH
কুণাল ঘোষ
KUNAL GHOSH ON TMC DEFEAT

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