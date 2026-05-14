মমতার প্রতি তাঁর ‘আখরি সওয়াল’ কী হবে, উত্তরে যা বললেন মিঠুন

মমতার প্রতি তাঁর ‘আখরি সওয়াল’ কী হবে, উত্তরে যা বললেন মিঠুন
ছেলের ছবি প্রচারে কলকাতায় মিঠুন চক্রবর্তী৷ সেখানেই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, মমতার প্রতি তাঁর ‘আখরি সওয়াল’ কী হবে? কী বললেন মিঠুন চক্রবর্তী?
Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 14 মে: রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে৷ দেড় দশকের তৃণমূল জমানা এখন অতীত৷ প্রথমবার বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হয়েছে৷ এই আবহে কলকাতায় এক চলচ্চিত্রের প্রচারে হাজির হয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী৷ সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, রাজ্য়ের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর ‘আখরি সওয়াল’ কী হবে? উত্তরে পর্দার মহাগুরু বললেন, ‘‘ওঁকে আমার কোনও প্রশ্নও নেই, উত্তরও নেই৷ যা খুশি করুক, যেখানে খুশি যাক।...’’
উল্লেখ্য, মিঠুনের ছোট ছেলে নমশি চক্রবর্তীর পরবর্তী সিনেমা ‘আখরি সওয়াল’৷ বৃহস্পতিবার কলকাতায় মিঠুন হাজির হয়েছিলেন সেই ছবির প্রচারেই৷ স্বভাবতই ছেলের ছবি মুক্তি নিয়ে খুশি ও আশাবাদী তিনি৷ তাঁর মতে, এই ছবি সারা ভারতের মানুষের ছবি৷ এই ছবি ক্ষমতাশালীকে প্রশ্ন করতে শেখায়, সাহস জোগায়৷ স্বাধীনভাবে ভাবার দিশা দেয়৷
ছবির এই বিষয় ও নামের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই সাংবাদিকদের তরফে ‘ডিস্কো ডান্সার’-এর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয় প্রশ্ন৷ জানতে চাওয়া হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর ‘আখরি সওয়াল’ কী হবে? প্রশ্ন শুনে মিঠুন কিছুটা হকচকিয়ে যান৷ আরও একবার শোনেন এবং বুঝে নেন যে প্রশ্নটা আসলে কী? তার পরই জানিয়েদেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের জন্য তাঁর কোনও প্রশ্ন নেই৷ উত্তরও কিছু নেই৷ তাই মমতা কী করছেন আর কোথায় যাচ্ছেন, সেই নিয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই৷
প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল অভূতপূর্ব হয়েছে৷ দুশোর বেশি আসন নিয়ে জিতেছে বিজেপি৷ ভোটও পেয়েছে প্রায় 46 শতাংশ৷ সেই জয় নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মিঠুন চক্রবর্তী৷ তাঁর কথায়, বরাবর সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক নিয়ে আলোচনা হয়েছে৷ সংখ্যালঘুদের সমর্থন যেদিকে, তারাই সরকার গড়ে৷ কিন্তু এবার সেই অঙ্ক ভুল প্রমাণিত হয়েছে৷ সংখ্যালঘুদের ভোট ছাড়া যে সরকার গঠন করা যায়, বিজেপি সেটা দেখিয়ে দিয়েছে৷ মিঠুন বলেন, ‘‘সব সনাতনীরা একসঙ্গে জেগে উঠলে এরকম আরও সরকার গঠন করা যায়।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলা এবার সোনার বাংলা দেখবে, নতুন সূর্যের আলোয় আলোকিত হবে।’’ মিঠুনের কথায়, ‘‘বাংলা আজ স্বাধীন৷ এখানে সবাই স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারবে উত্তর দিতে পারবে। কোনও বাধা থাকবে না।’’
এদিন ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলায় সওয়াল করার জন্য আইনজীবীর বেশে হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এই বিষয়টিও এদিন জানতে চাওয়া হয় মিঠুনের কাছে৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘ওঁকে যেখানে খুশি যেতে দিন। যা ইচ্ছা করতে দিন। উনি হেরে গেছেন, ব্যস।’’