ভোটের উত্তাপ নেই! একুশের মেগা-ফাইটের পর এবারের নন্দীগ্রাম যেন বড্ড 'নিশ্চুপ'
ভেকুটিয়া থেকে বয়াল, গোকুলনগর থেকে সোনাচূড়া- সর্বত্রই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা । কারও মুখেই ভোট নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা নেই । নন্দীগ্রাম থেকে সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন৷
Published : April 15, 2026 at 12:37 PM IST
নন্দীগ্রাম: গত দুই দশক ধরে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র নন্দীগ্রাম । একুশের বিধানসভা নির্বাচনে গোটা দেশের নজর আটকে ছিল এই মেগা 'ব্যাটেলফিল্ডে' । কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে সেই রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই পালটে গিয়েছে বলে মত স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের ।
মমতার ছেড়ে যাওয়া এই কেন্দ্রে এবারে ঘাসফুলের হয়ে লড়ছেন শুভেন্দু অধিকারীরই একসময়ের ছায়াসঙ্গী পবিত্র কর । অন্যদিকে, নিজের গড় ধরে রাখতে মরিয়া স্থানীয় বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু । তবে একুশের সেই ফুটন্ত উত্তাপ ছাব্বিশে উধাও । ভেকুটিয়া থেকে বয়াল, গোকুলনগর থেকে সোনাচূড়া—সর্বত্রই এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা । সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক নেতা, কারও মুখেই ভোট নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা নেই । স্বভাবতই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল- এই নীরবতার আড়ালে কি একতরফা গেরুয়া দাপট নাকি নিঃশব্দে হাওয়া ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশলে ব্য়স্ত রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থী পবিত্র কর ?
পরিসংখ্যান বলছে, নন্দীগ্রামের মাটি বহু আগে থেকেই আন্দোলনের ঘামে ও রক্তে ভেজা । কৃষি জমি বাঁচাতে বন্দুকের নলের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোই হোক বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা-এখানকার মানুষের শিরায় শিরায় প্রতিবাদের আগুন । শোনা যায়, ষোড়শ শতকে সমুদ্রের তলায় থাকা এই এলাকার নাম ছিল 'গুমগড়', যা জঙ্গল কেটে বসবাসযোগ্য করে তোলেন স্থানীয়রা । পরে রাজা নন্দীগোপাল রায়চৌধুরীর নামানুসারে এর নাম হয় নন্দীগ্রাম । 1903 সালে গোপাল রায়ের বেআইনি অর্থলগ্নি ব্যবসার বিরুদ্ধে এই নন্দীগ্রামেই ফেটে পড়েছিল জনরোষ । প্রতারকদের আড়াল করার অপরাধে তৎকালীন দারোগা রায়মোহন ঘোষকে পুড়িয়ে মেরেছিল ক্ষিপ্ত জনতা । সেই লড়াকু নন্দীগ্রামে এবারে যেন ভোটের উত্তাপ থেকেই নেই, অদ্ভূতভাবে এক শান্তির পরিবেশ বিরাজমান !
একুশের ভোটে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেছিলেন তাঁর একসময়ের সেনাপতি শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে । এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে, আর নন্দীগ্রামে তৃণমূলের বাজি পবিত্র কর । তৃণমূলের কাছে এটি যেমন হারানো জমি পুনরুদ্ধারের 'প্রেস্টিজ ফাইট', বিজেপির কাছে তেমনই নিজেদের আধিপত্য রক্ষার লড়াই । কিন্তু নন্দীগ্রামের অলিগলিতে ঘুরলে সেই লড়াইয়ের আঁচ পাওয়া দায় !
সংবাদমাধ্যম দেখলেই সচেতনভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন ভোটাররা । নন্দীগ্রাম বাজারের এক প্রবীণ বাসিন্দা আব্দুল আলিম বলেন, "গত পাঁচ বছরে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে । তৃণমূল জমি রক্ষার আন্দোলন দিয়ে ভিত গড়লেও এখন অধিকারী বাড়ির মেজোখোকার প্রতিই বড় অংশের মানুষের আনুগত্য । গতবার মুখ্যমন্ত্রীর লড়াইয়ে যে হাড্ডাহাড্ডি ভাব ছিল, এবার তার ধারেকাছেও নেই ।" স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ মাইতির মতে, "আগের মতো তৃণমূলের একতরফা আধিপত্য আজ আর নেই । কেবল সংখ্যালঘু এলাকার ভোটের ওপর ভিত্তি করে জয় সম্ভব নয় ।"
প্রচারের ময়দানে যথারীতি আক্রমণাত্মক শুভেন্দু অধিকারীও । নাম না করে তৃণমূল নেত্রীকে বিঁধে তিনি বলেন, "আমি তো ভেবেছিলাম মালিক আরেকবার আসবেন । কিন্তু এটা তো পার্টি নয়, প্রাইভেট কোম্পানি । মালিক এলেন না, কারণ ন্যাড়া বারবার বেলতলায় যায় না । মালিক একজন কর্মচারীকে ভাড়া করে এনেছেন, যাঁকে কেউ চেনে না ।" পাশাপাশি তিনি অভিযোগ তোলেন, নন্দীগ্রামের সংখ্যালঘু বুথগুলোতে বিজেপির প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না অথচ হিন্দু বুথগুলোতে তৃণমূল অবাধে প্রচার করছে ।
অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের নিশানায় শুধুই শুভেন্দু । তিনি পালটা তোপ দেগে বলেন, "নন্দীগ্রামের মাটিতে এখন অসহিষ্ণুতা আর যন্ত্রণার বাতাস বইছে । মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে সরতে চাইছে ৷ এর প্রধান কারণ শুভেন্দু অধিকারী । এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দুকে সরাতেই হবে ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নন্দীগ্রামের এই 'নীরবতা'র নেপথ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান । নন্দীগ্রাম বিধানসভায় রয়েছে মোট 17টি গ্রাম পঞ্চায়েত, দু'টি পঞ্চায়েত সমিতি ও পাঁচটি জেলা পরিষদ আসন । ভৌগোলিক ও জনবিন্যাসের নিরিখে নন্দীগ্রাম-1 ব্লক সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং নন্দীগ্রাম-2 ব্লক হিন্দু প্রভাবিত । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 1 হাজার 956 ভোটে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু । কিন্তু এরপর থেকেই গেরুয়া শিবিরের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী । 2023 এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই ব্লকের 17টির মধ্যে 11টি পঞ্চায়েতই জিতেছিল বিজেপি । এরপর গত লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে বিজেপির লিড ছিল প্রায় আট হাজার ভোটের ।
আইএসএফ প্রার্থী মোহঃ শবে মিরাজ আলিখান লড়াইয়ে থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বিমুখী । এখন দেখার, এই নিস্তরঙ্গ ও আপাত একমুখী হাওয়া পবিত্র কর ঘোরাতে পারেন কিনা ! সেই উত্তরের অপেক্ষায় আগামী ৪ মে-র দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ।
