ETV Bharat / politics

দিল্লি থেকে নেত্রী এনে সায়েন্স সিটি ভাড়া নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? বিজেপিকে খোঁচা কুণালের

বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা হিসেবে বিজেপির প্রস্তাবিত ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে’ মাসে 3000 টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েও কড়া সুর কুণালের ।

kunal ghosh
কুণাল ঘোষ৷ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের কাউন্টডাউন ঘিরে রাজ্যে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে । রবিবার কলকাতা সফরে এসেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা উত্তর দিল্লির প্রাক্তন মেয়র রেখা গুপ্তা ৷ কালীঘাটে পুজো দেন, পরে সায়েন্স সিটিতে দলের মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। আর পদ্ম শিবিরের মহিলা সম্মেলন শেষ হতেই অনুষ্ঠানস্থলের ‘ফাঁকা চেয়ার' এর ছবি দেখিয়ে রেখা গুপ্তার সফর নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷

সাংবাদিক বৈঠকে কুণালের দাবি, সায়েন্স সিটির সভায় নাকি ‘অর্ধেকের বেশি চেয়ার ফাঁকা’। বিদ্রূপের সুরে কুণালের কটাক্ষ, "বিজেপি বলছে মহিলাদের উপর জোর দিচ্ছে । দিল্লি থেকে নেত্রী এনে সায়েন্স সিটি ভাড়া নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল ? আমাদের যে কোনও ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলেই এই ভিড় ধরে যেত !" সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, "মানুষের প্রতি ওদের ভরসা নেই, তাই বাংলায় বিজেপির সংগঠন সবটাই কাগুজে !"

বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা হিসেবে বিজেপির প্রস্তাবিত ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে’ মাসে 3000 টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়েও কড়া সুর কুণালের । তাঁর বক্তব্য, "নারীর আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একসময় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে ভিক্ষা বলেছিল বিজেপি । আজ তারাই সেই মডেল নকল করছে ।" তৃণমূলের দাবি, বাংলার মহিলারা জানেন কে পাশে থাকেন, আর কে ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন !

দিল্লির নেতাদের ঘনঘন বঙ্গ-সফর নিয়েও কটাক্ষ শাসক শিবিরের । কুণালের অভিযোগ, বিজেপির নিজস্ব সংগঠন দুর্বল বলেই কেন্দ্রীয় মুখ আর কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর নির্ভরতা বাড়ছে । তাঁর ভাষায়, "নিজেদের লোক নেই, তাই কখনও সিবিআই, কখনও ইডি, আবার কখনও দিল্লির ‘লেঠেল বাহিনী’ পাঠিয়ে জমি দখলের চেষ্টা । আগেও দিল্লি থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি হয়েছে, ফল হয়নি । এবারেও হবে না !"

ধর্মের মেরুকরণ নিয়েও সরব তৃণমূল । কুণালের দাবি, "একসময় বলেছিল সংখ্যালঘু ভোট লাগবে না । এখন বলছে দরকার । আসলে বিজেপি ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করে, আমরা উন্নয়নের পথে ।"

শাসকদলের বার্তা, 2026-এ জনমুখী প্রকল্পই হবে তাদের মূল হাতিয়ার । অন্যদিকে, বিজেপি শিবিরের বক্তব্য—মহিলা সুরক্ষা ও আর্থিক স্বনির্ভরতা নিয়েই তাঁদের কর্মসূচি। দিল্লির অভিজ্ঞতা বাংলায় কাজে লাগাতে চায় দল । যে কারণে আগামী দিনেও বঙ্গ সফরে দেখা যাবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

KUNAL GHOSH
BJP
TMC
REKHA GUPTA
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.