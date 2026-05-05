ETV Bharat / politics

দম্ভ-ঔদ্ধত্য-দুর্নীতি তৃণমূলের হারের কারণ, মত আরজি করের আন্দোলনকারীদের

15 বছরের তৃণমূল জমানার অবসান হয়েছে৷ দু’শোর বেশি আসনে জিতে বাংলার মসনদে এখন বিজেপি৷

RG KAR PROTESTERS ON BENGAL POLL
মমতার বাড়ির সামনে আরজি করের আন্দোলনকারীরা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 5 মে: দুই তৃতীয়াংশ আসন জিতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ শোচনীয় হার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের৷ 80-তেই আটকে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল৷ এই ভরাডুবির সম্ভাব্য যে কারণগুলি উঠে আসছে, তার মধ্যে অন্যতম আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা৷

অনেকেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আরজি কর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা নেতিবাচক মন্তব্যগুলি৷ সেই মন্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ‘‘এক মাস হয়ে গেল, এবার উৎসবে ফিরুন।’’ দুর্গাপুজোর আগে আন্দোলনের ইতি টানার কথা বলতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি৷

এমনকী, তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে কালীঘাটের দরজার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদের কারণে বৈঠক হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল।

এই প্রত্যেকটা ঘটনা কি ব্যাকফায়ার করেছে তৃণমূলের জন্য? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পতনের পর উঠছে এই প্রশ্ন৷ এই কথা এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম একটি প্রধান মুখ চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘‘দম্ভ-ঔদ্ধত্য এবং দুর্নীতি এই তিনটে প্রধান কারণ সরকার থেকে চলে যাওয়ার। মানুষ সবসময় কাজে প্রতিবাদ করে না। মানুষ তাদের প্রতিবাদ বুঝিয়ে দিয়েছে এবার।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আরজি কর ঘটে যাওয়ার পরেও আমরা একাধিকবার দেখেছি ওঁকে বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কাজ করতে। যে সমস্ত জুনিয়র চিকিৎসকরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের বেআইনি পোস্টিং দেওয়া থেকে শুরু করে আমাদের মতো সিনিয়র চিকিৎসকদের কাউকে কাউকে পুলিশ কেসে ফাঁসিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই পুলিশ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। অথচ তাঁকে কিছু করতে দেখা যায়নি।’’

আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম একজন জুনিয়র চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। তাঁকে বেআইনিভাবে পোস্টিং দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই আসফাকুল্লা বলেন, ‘‘এই হার হল ঔদ্ধত্য, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণ। শুধুমাত্র আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনা নয়, তারপর দুর্গাপুর, কসবা ল কলেজের মতো ঘটনা ঘটেছে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিকমতো চলছে না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘মানুষ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ যেমন করেছে, তেমনই ভোটেও সেই প্রতিবাদ মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই জনজাগরণের কারণেই আজকে এই অবস্থা তৃণমূল কংগ্রেসের। তবে আমাদের তরুণী চিকিৎসক দিদির মায়ের যে জয় হয়েছে, সেটা আমাদের আন্দোলনের জয় বলে আমরা মনে করি না। যতদিন না যথাযথ বিচার আসছে, ততদিন আমাদের আন্দোলনের জয় হবে না।’’

জুনিয়র চিকিৎসকদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনিকেত মাহাতো। অনশন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তিনি। তাঁকে দেখা গিয়েছিল নবান্নের সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতেও জড়িয়েছিলেন তিনি। অনিকেত বলেন, ‘‘সাধারণ মানুষের যেকোনও জায়গায় গেলে থ্রেট, অপসংস্কৃতি-সহ নানা দুর্বিসহ সমস্যার-সম্মুখীন হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে উঠেছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘নতুন সরকারের কাছে আমার একটাই আবেদন থ্রেট কালচার মুক্ত ক্যাম্পাস ও আরজি কর ঘটনার যথাযথ ন্যায়বিচার। যদি নতুন সরকার পুরনো এই সমস্যাগুলোকে মান্যতা না দিয়ে স্বৈরাচারী শাসন শুরু করে, তাহলে কিন্তু যেভাবে এই সরকারের পতন হয়েছে, সেই ভাবেই নতুন এই সরকারের পতন ঘটবে।’’

অন্যদিকে পানিহাটি বিধানসভা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন আরজি কর-কাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের মা। জয়ের পর তিনি বলেন, ‘‘মেয়েকে দু'বছর হল হারিয়েছি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কারণে আমাকে অনেক কটূ কথা শুনতে হয়েছে। তাদেরকে আমি জবাব দিতে পেরেছি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঘোষ পরিবারের এই থ্রেট কালচার থেকে পানিহাটিবাসীকে আমি উদ্ধার করব। সেটা আমি করতে পেরেছি। পাশাপাশি তৃণমূলকে মূল সমেত আমি উপড়ে ফেলেছি।’’

আরও পড়ুন -

  1. বিজেপি জিততেই বাড়ছে সদস্যপদের আবেদন, জেন-জি’র উপর বিশেষ নজর এবিভিপি-র
  2. ভোট পরবর্তী হিংসা: নানুরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BENGAL ELECTION RESULTS 2026
MAMATA BANERJEE
TRINAMOOL CONGRESS
RG KAR PROTESTERS ON BENGAL POLL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.