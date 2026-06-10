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হেরেছেন বলেই কংগ্রেসের দুয়ারে মমতা, কং-তৃণমূল মিশে যাওয়ার জল্পনায় মন্তব্য অধীরের

সম্প্রতি নয়াদিল্লি যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে তাঁরা ইন্ডিয়া ব্লকের সঙ্গে বৈঠক করেন৷ মমতা বৈঠক করেন সোনিয়ার সঙ্গে৷ রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিষেক৷

MERGER SPECULATION TMC AND CONGRESS
আলিঙ্গন! সোনিয়া গান্ধি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (এক্স - তৃণমূল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 6:16 PM IST

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বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), 10 জুন: তৃণমূল কি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাবে? প্রায় তিনদশক পর কি কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে? তৃণমূল সুপ্রিমোর নয়াদিল্লি সফরের পরই রাজনীতির অন্দরে এই জল্পনা ছড়াতে শুরু করেছে৷ এই জল্পনা যদি সত্যি হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নেতারা বিষয়টিকে কীভাবে গ্রহণ করবেন? বুধবার বিকেলের পর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে এটাই এখন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে৷

বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ইটিভি ভারত-এর তরফে৷ এই জল্পনার কথা শুনে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের কারও সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কংগ্রেসকে খতম করতে চেয়েছিল তৃণমূল। কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখতেই আমি তার বিরোধিতা করেছিলাম। আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম।’’

প্রসঙ্গত, অধীর চৌধুরী রাজ্য রাজনীতিতে বরাবর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কট্টর বিরোধী হিসেবেই পরিচিত৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরবর্তীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও তাঁকে তোপ দাগতে দেখা দিয়েছে৷ এদিন তৃণমূল ও কংগ্রেসের মিশে যাওয়ার জল্পনা নিয়ে কার্যত কটাক্ষই উঠে এসেছে অধীরের বক্তব্যে৷ তিনি বলেন, ‘‘এখন কে কার সঙ্গে দেখা করছে, কে কোথায় যোগ দিচ্ছে, আমি জানি না। তবে এটা সত্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে গিয়েই আজ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। না হারলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না।’’

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবেই উত্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷ 1998 সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল তৈরি করেন৷ 2011 সালে বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন৷ সেই সময় কংগ্রেসই ছিল তৃণমূলের জোটসঙ্গী৷ পরবর্তীতে পুর-পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা-লোকসভা, সব ভোটেই একাই লড়েছে তৃণমূল৷ জাতীয়স্তরে একমঞ্চে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে দেখা গেলেও রাজ্যে নির্বাচনী সমঝোতা কখনও হয়নি৷

2026 সালের বিধানসভা ভোটেও এককভাবে লড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ ফলাফলে বিজেপির কাছে তাদের পর্যুদস্ত হতে হয়েছে৷ তার পরই তৃণমূলে মুষল পর্ব শুরু হয়েছে৷ প্রথমে বিধায়করা বিদ্রোহ শুরু করেন৷ 58 জন বিধায়ক নিজেদের নেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেছে নেন৷ তার জেরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যান তিনি৷ এর পর সাংসদদের মধ্যেও বিদ্রোহ শুরু হয়৷ এখনও পর্যন্ত যা খবর, লোকসভায় তৃণমূলের দুই তৃতীয়াংশ সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন৷ বিদ্রোহীদের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন দুই তৃণমূল সাংসদ (সুখেন্দুশেখর রায় ও সুস্মিতা দেব)৷

এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে বৈঠক করেছেন ইন্ডিয়া ব্লকের সঙ্গে৷ তার পর মমতা সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন৷ বুধবার রাহুল গান্ধি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হয়েছে৷ সূত্রের খবর, মমতাকে কংগ্রেসে ফেরার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে গান্ধি পরিবারের তরফে৷ এখন দেখার সেই প্রস্তাবে আদৌ বাস্তবায়িত হয় কি না!

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TAGGED:

MAMATA BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE
ADHIR RANJAN CHOWDHURY
MERGER SPECULATION TMC AND CONGRESS

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