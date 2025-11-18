6 ডিসেম্বর সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে কি ভোট-বার্তা দেবেন মমতা-অভিষেক
6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তি হিসেবে সংহতি দিবস পালন করে তৃণমূল৷ এবারও মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে এই অনুষ্ঠান হতে চলেছে৷
Published : November 18, 2025 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তিতে আগামী 6 ডিসেম্বর কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে সংহতি দিবস পালন করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
শাসক দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, সংহতি দিবসের এই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান এবারও মেয়ো রোডে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রতিবছর এই সমাবেশ আয়োজনের দায়িত্বে থাকেন সংখ্যালঘু সেল। এই বছর এই সমাবেশ আয়োজনের মূল দায়িত্বে থাকছে দলের যুব ও ছাত্র সংগঠন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, 2011 সালের পর থেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে এই সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে প্রায় নিয়ম করেই উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু গত কয়েক বছরে অন্য কর্মসূচি থাকায় তাঁকে কিছু ক্ষেত্রে এই সমাবেশে দেখা যায়নি। তবে এসআইআর আবহে এবার সংহতি দিবসের মঞ্চকে বিজেপিকে নিশানা করার জন্য বেছে নিতে পারেন মমতা-অভিষেক৷ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারও ওই মঞ্চ থেকেই কার্যত শুরু করে দিতে পারেন তাঁরা৷
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এসআইআর-কে সামনে রেখে আরও একবার বিজেপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করার অভিযোগ তুলবেন মমতা-অভিষেক৷ ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের বার্তাও দিতে পারেন তাঁরা৷ পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার বার্তাও দিতে পারেন তৃণমূলের এই দুই শীর্ষ-নেতা৷
প্রতিবছরের মতো এই বছরের সমাবেশেও তৃণমূল নেতাদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তৃণমূল যে সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়, সেই বার্তাই এর মাধ্যমে দেওয়া হবে৷ উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি তৃণমূলের তরফে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের হাজির করাতে দেখা গিয়েছে৷
প্রতি বছরের 21 জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সারা বছরের কর্মসূচি নির্ধারণ করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই বার্তা শোনার জন্যই দলে দলে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভিড় জমান কলকাতায়৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোন পথে প্রচার করবে শাসক দল, কোন লাইনে বিজেপিকে নিশানা করা হবে, তা হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে মেয়ো রোডে সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে৷ ফলে মমতা ও অভিষেক ঠিক কী কী বলেন, তা শুনতে বিভিন্ন জেলা থেকে ঘাসফুলের কর্মী-সমর্থকরা হাজির হবেন, তা বলাই বাহুল্য৷