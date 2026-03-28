বিজেপি প্রার্থী আরজি করের নির্যাতিতার মা, মুখ খুলল জুনিয়র চিকিৎসক সংগঠন

আরজি করের নির্যাতিতার মা পানিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী৷ এই নিয়ে কী মত জুনিয়র চিকিৎসক সংগঠনের?

RG KAR RAPE AND MURDER VICTIM
আরজি কর আন্দোলন (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 9:48 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 28 মার্চ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর ফের রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেন নির্যাতিতার মা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি লড়বেন পানিহাটি কেন্দ্র থেকে, যেখানে ওই চিকিৎসক-পড়ুয়ার বাড়ি। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের প্রেক্ষিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট।

সংগঠনের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে তীব্র সমালোচনার সুর শোনা গিয়েছে। তাদের দাবি, নির্যাতিতার মা এমন একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছে নারী নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের প্রতি নমনীয়তা দেখানোর। তিনি এমন একটি দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, যারা ধর্ষকের গলায় মালা পরিয়ে উল্লাস করে এবং যাদের বহু প্রভাবশালী নেতা নারী নির্যাতনের ঘটনায় সরাসরি যুক্ত থেকেছে৷ ক্ষমতার বলে দমন-পীড়ন চালিয়েছে নির্যাতিতা ও তার পরিবারের ওপর। সংগঠনের বক্তব্য, এমন একটি দলের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করা বাস্তবসম্মত নয় — বরং তা ‘সোনার পাথরবাটি’-র মতোই অলীক।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 2024 সালের 9 অগস্টের সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর প্রায় 19 মাস কেটে গেলেও বিষয়টি এখনও রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রেই রয়ে গিয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সংগঠন। তাদের মতে, নির্যাতিতার মায়ের প্রার্থী হওয়া নতুন করে সেই বিতর্ককে উসকে দিয়েছে, যার ফলে সংগঠনকে তাদের অবস্থান নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।

তবে সংগঠন স্পষ্ট করেছে, কে কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেবেন, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে তাদের সমর্থন বা বিরোধিতা — কোনোটাই থাকার কথা নয়। বরং তারা প্রশ্ন তুলেছে বৃহত্তর ব্যবস্থার দিকে — যে পরিস্থিতি একজন সন্তানহারা মাকে এই বিশ্বাসে পৌঁছে দেয় যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে না গেলে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। একই সঙ্গে সংগঠন মনে করিয়ে দিয়েছে, এই আন্দোলন ছিল সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। নির্যাতিতার বিচার চাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ থেকেই মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন। তাই এই আন্দোলনকে কোনও রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব হিসেবে দেখানোর প্রবণতাকে তারা সমর্থন করে না।

সংগঠনের বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণেই নির্যাতিতার মা যে দলেরই হয়ে লড়ুন না কেন, তাঁকে সমর্থনের প্রশ্ন ওঠে না। যদিও তারা স্বীকার করেছে, শাসকদলকে হারানোর লক্ষ্যেই তিনি প্রধান বিরোধী শক্তিকে বেছে নিয়েছেন এবং সেই পথেই বিচার পাওয়ার আশা করছেন। শেষে, নির্যাতিতার মাকে ঘিরে ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে সংগঠন।

তাদের আবেদন, একজন অসহায়, সন্তানহারা মায়ের সিদ্ধান্তকে বিচার করার আগে তাঁর অবস্থান ও মানসিক যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। একই সঙ্গে তারা স্পষ্ট করেছে, আন্দোলনকারীদের স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন — কারণ এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ন্যায়বিচার ও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধের দাবিতেই।

