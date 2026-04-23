বোমা-ইভিএম বিভ্রাটের মধ্যেই 'শান্তিপূর্ণ' ভোটের দাবি কমিশনের, কড়া নজরদারিতে স্বয়ং সিইও

বোমা-ইভিএম বিভ্রাটের মধ্যেই 'শান্তিপূর্ণ' ভোটের দাবি কমিশনের, কড়া নজরদারিতে স্বয়ং সিইও
Published : April 23, 2026 at 10:02 AM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার । 16 টি জেলার 152টি কেন্দ্রে ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন । কড়া নিরাপত্তা, নজরদারি এবং বিশাল কর্মীবাহিনী- সব মিলিয়ে প্রশাসনের তরফে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের বার্তাই সামনে আনা হয়েছে । কমিশন সূত্রের খবর, সকাল 9 টা পর্যন্ত প্রথম দফার ভোট পড়েছে প্রায় 18.67 শতাংশ ৷ তবে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরে, সেখানে সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটদানের হার প্রায় 19.6 শতাংশ ৷
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্তপ্রথম দফার ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণ এবং ভালোভাবেই চলছে । তবে এই আশ্বাসের মধ্যেই একাধিক ঘটনায় সকাল থেকেই তৈরি হয়েছে প্রশ্নের আবহ ।
মুর্শিদাবাদের নওদায় বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । ভোটের আগে চিরুনি তল্লাশির নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিস্ফোরক এল, তা নিয়ে কমিশনের অন্দরে সিইও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে সূত্রের খবর । এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করার পাশাপাশি কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, বিভিন্ন জেলায় ভোট গ্রহণ পর্ব শুরুর পরই ইভিএম বিকল হয়ে পড়ায় ভোটগ্রহণে বিঘ্ন ঘটেছে । মালদহের চাঁচল, আলিপুরদুয়ারের কালচিনি, মুর্শিদাবাদের কান্দি ও শামসেরগঞ্জ একাধিক বুথে নির্ধারিত সময়ে ভোট শুরু করা যায়নি । শিলিগুড়ির মার্গারেট স্কুলের বুথেও দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে পারেননি ভোটাররা । বাঁকুড়ার সারদামনি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের 187 নম্বর বুথেও একই ছবি ।
শুধু ইভিএম নয়, কিছু জায়গায় সিসিটিভি বিকল হয়ে যাওয়ার খবরও মিলেছে । কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । মুর্শিদাবাদের ডোমকলে আবার জটলা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন । পাশাপাশি সিপিএম অভিযোগ করেছে, তাদের সমর্থকদের বাড়িতে আটকে রেখে ভোটে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অভিযোগের তির শাসকদল তৃণমূলের দিকে ।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এ দফায় প্রায় 15 হাজার বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । মোট 44,376টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে, আর দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় 5 লক্ষ ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনী ।
সব মিলিয়ে, কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির মধ্যেই শুরু হয়েছে প্রথম দফার ভোট । তবে সকাল থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তি, বোমাবাজি এবং যান্ত্রিক গোলযোগে সেই 'শান্তিপূর্ণ' ছবিতে ধাক্কা লেগেছে । এখন দেখার, দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি কতটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নির্বাচন কমিশন ।