মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ না করার নেপথ্যে কি শুধুই প্রতিবাদ নাকি রাজনৈতিক কৌশল ?

সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 9:46 PM IST

কলকাতা, 5 মে: পরাজয়ের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । উলটে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই হার ‘বাস্তব’ নয়, বরং 'পরিকল্পিত' । তাঁর কথায়, "কেন পদত্যাগ করব ? আমরা তো হারিনি । জোর করে ভোট লুট করে হারানো হয়েছে ।" তৃণমূল নেত্রীর এই অবস্থান ঘিরেই এখন রাজ্যের রাজনীতিতে জোর আলোচনা, এটি কি শুধুই প্রতিবাদ, নাকি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল ?

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, নির্বাচনে পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালের কাছে গিয়ে ইস্তফা দেওয়া দস্তুর । 2011 সালে ক্ষমতা হারানোর পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই পথই বেছে নিয়েছিলেন । সেই প্রেক্ষিতে মমতার এই ব্যতিক্রমী অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে, সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হবে কি ? নাকি এটি নিছক রাজনৈতিক বার্তা ?

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সরাসরি কোনও সঙ্কট তৈরি নাও হতে পারে । বিধানসভার মেয়াদ শেষ হলেই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালও শেষ হয়ে যায় । কিন্তু রাজনীতির অঙ্ক অন্য কথা বলছে । পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে রয়েছে সংগঠনকে ধরে রাখার লড়াই ।

ওয়াকিবহাল মহলের ব্যাখ্যা, ভোটের ফল তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে বড় ধাক্কা । এই পরিস্থিতিতে সরাসরি পরাজয় স্বীকার করলে সংগঠনের ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে । তাই 'হারিনি, হারানো হয়েছে', এই বার্তার মাধ্যমে নেত্রী কর্মীদের বোঝাতে চাইছেন, লড়াই এখনও শেষ হয়নি । বরং এটি নতুন অধ্যায়ের শুরু ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মমতার এই কৌশলের পেছনে অতীতের অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ । 2011 সালে ক্ষমতা হারানোর পর বামফ্রন্টের শক্তিশালী সংগঠন দ্রুত ভেঙে পড়েছিল । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই মমতা বুঝেছেন, ক্ষমতা হারানোর পর সংগঠন ধরে রাখা কতটা কঠিন । ফলে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি পরাজয় মেনে নেওয়া মানে সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা, এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা ।

একই সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি রাজনৈতিক লড়াইকে অন্য মাত্রা দিতে চাইছেন । তাঁর অভিযোগ, এসআইআর এর নামে বহু ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং গণনায় কারচুপি হয়েছে । এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি শুধু ফলাফল নয়, গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাকেই বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন, যা ভবিষ্যতের আইনি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের জমি তৈরি করতে পারে বলেও অনেকের মত ৷

মমতার নিজের বক্তব্যও সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়, "আমরা আত্মসমর্পণ করিনি, বাঘের মতো লড়াই করেছি", এই বার্তার মধ্য দিয়ে তিনি স্পষ্টতই কর্মীদের উদ্দেশে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি নেতৃত্বের লড়াকু ভাবমূর্তি অটুট রাখারই প্রয়াস ।

তবে বিজেপি তৃণমূল নেত্রীর এই অবস্থানকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করছে । প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তথা মানিকতলা থেকে এবারের বিজেপি বিধায়ক তাপস রায় কটাক্ষ করে বলেন, "কর্মীদের চাঙ্গা রাখতে মমতা সবকিছুই করতে পারেন ।" তাঁর এই মন্তব্যের ব্যাখ্যায় রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি এই অবস্থানকে 'বাস্তবতা অস্বীকার' হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছে । বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, "নাটক করা ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) স্বভাব । মানুষ সেটা ধরে ফেলেছেন ৷ এখন আর এসব নাটকে কাজ হবে না ৷"

অন্যদিকে, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী রসিকতার সুরে বলেন, "যদি জোর করে হারানো হয়ে থাকে, তা হলে তো বৃহত্তর প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে তৃণমূলের জয়ী 80 বিধায়কেরও পদত্যাগ করা উচিত ! কিন্তু ক্ষমতার মায়া ভুলে তাঁরা কি পদত্যাগ করতে চাইবেন !"

একই সঙ্গে তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহী হিসেবে পরিচিত মনোরঞ্জন এও মনে করিয়েছেন, এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করার যৌক্তিকতা কোথায় ? যেভাবে প্রায় 27 লক্ষ 16 হাজার 393 জন ভোটারকে 'অযোগ্য' বলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হল না, তারা ভোট দিলে সমীকরণটা তো তো অন্যরকমও হতে পারতো !

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, ইস্তফা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে একদিকে সংগঠনকে চাঙ্গা রাখা এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি রাখতে চাইছেন দুঁদে রাজনীতিক মমতা । এখন দেখার, এই কৌশল কতটা কার্যকর হয় এবং নেতৃত্ব সংগঠনকে কতটা ধরে রাখতে পারে ।

