আইনি জটিলতায় স্বপ্নার প্রার্থী-ভাগ্য, তৃণমূলের বিকল্প কে? জল্পনা রাজগঞ্জে

আইনি জটিলতায় স্বপ্নার প্রার্থী-ভাগ্য, তৃণমূলের বিকল্প কে? জল্পনা রাজগঞ্জে
রাজগঞ্জে তৃণমূলের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন৷ তিনি কি ভোটে লড়তে পারবেন? এটাই এখন বড় প্রশ্ন৷
Published : March 28, 2026 at 7:44 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 মার্চ: রাজগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বদলে এশিয়াডে সোনাজয়ী ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ আগামী সপ্তাহেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়নের প্রক্রিয়া৷ মনোনয়ন পেশের শেষদিন আগামী 6 এপ্রিল৷ সেদিনের মধ্যে স্বপ্না বর্মন মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন তো? জলপাইগুড়ির রাজনীতিতে এটাই এখন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন৷
তবে এর সঙ্গে আরও কয়েকটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে জেলার রাজনৈতিক মহলে৷ যদি স্বপ্না বর্মন মনোনয়ন জমা দিতে না পারেন, তাহলে তৃণমূলের বিকল্প প্রার্থী কে হবেন? স্বপ্না যদি ভোটে লড়েন, তাহলে বিজেপির জন্য লড়াই সহজ হবে? নাকি স্বপ্ন ভোটে না প্রার্থী হলে, বিজেপির সুবিধা হবে?
রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মন
গত 27 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে গিয়ে ওই দলে যোগদান করেন স্বপ্না বর্মন৷ তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয় যে জলপাইগুড়ির মেয়ে স্বপ্না বর্মন প্রার্থী হবেন৷ তবে কোন কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল শুরুতে৷ গত 17 মার্চ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস৷ স্বপ্নাকে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থেকে প্রার্থী করা হয়৷
প্রার্থী না হয়ে খগেশ্বর রায়ের ক্ষোভ
খগেশ্বর রায় 2009, 2011, 2016 ও 2021 সালে রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী হন৷ এবার তাঁর বদলে স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করে তৃণমূল৷ ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন খগেশ্বর রায়। স্বপ্না বর্মন কোনোভাবেই জিততে পারবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন। জলপাইগুড়িতে খগেশ্বর রায়ের বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে পরিচিত তৃণমূলের কৃষ্ণ দাস পালটা দাবি করেন, স্বপ্নাকে তিনি রাজগঞ্জ থেকে জিতিয়ে আনবেন। এই নিয়ে তরজা চলতেই থাকে৷
এই পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ খগেশ্বরকে সরাসরি ফোন করেন তৃণমূল নেত্রী৷ স্বপ্নাকে জেতানোর জন্য প্রচারে নামতে নির্দেশ দেন৷ এর পর খগেশ্বর ক্ষোভ প্রশমিত হয়৷ শুরু হয় প্রচার৷ জলপাইগুড়িতে প্রচারে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও খগেশ্বর রায়কে প্রচারে সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়ে যান৷ পাশাপাশি স্বপ্না বর্মনকে জেতানোর জন্য রাজগঞ্জ বিধানসভার ভোট পরিচালনার কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় খগেশ্বর রায়কে। সেখানে খগেশ্বর ও কৃষ্ণ, উভয়ের অনুগামীরাই রয়েছেন৷
মামলার প্যাঁচে স্বপ্না বর্মন
স্বপ্না বর্মন ক্রীড়াবিদ হিসেবে 2020 সালে চাকরি পেয়েছিলেন রেলে৷ সেই চাকরি থেকে ইস্তফা না দিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে৷ চাকরিরত অবস্থায় কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করা যায় না, তাই রেলের তরফে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয় স্বপ্নার বিরুদ্ধে৷ শোকজ করা হয়৷ দশদিনের মধ্যে জবাব তলব করা হয়৷ অভিযোগ, সেই জবাব না দিয়ে স্বপ্না গত 15 মার্চ ইস্তফাপত্র পাঠান রেলকে৷
কিন্তু রেল তাঁর সেই ইস্তফা গ্রহণ করেনি৷ ফলে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেন স্বপ্না বর্মন৷ সেই মামলায় রেল আদালতে জানায়, স্বপ্না রেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিলে, অবসরকালীন সমস্ত সুবিধা ছেড়ে দিলে এবং গত কয়েকমাস ছুটিতে থাকাকালীন পাওয়া বেতন ফেরত দিলে, রেল অব্যাহতি দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে৷
আদালত গত মঙ্গলবার বিকেল 5টার মধ্যে স্বপ্নাকে রেলের কাছে ক্ষমা চাইতে বলে৷ রেলের অভিযোগ, স্বপ্না ইমেল করলেও ক্ষমা চাননি৷ পরদিন আদালতে বিষয়টি ওঠে৷ স্বপ্নাকে আবার ক্ষমা চাইতে বলে আদালত৷ গতকাল, শুক্রবার এই মামলার শুনানি হয়৷ সেখানে রেল জানায়, যেহেতু স্বপ্নাকে শোকজ করা হয়েছে, তাই সেই বিষয়টি নিষ্পত্তি না হলে অব্যাহতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়৷
আদালত আগামী সোমবার রেলের দফতরে গিয়ে স্বপ্নাকে নিজের বয়ান রেকর্ড করতে বলা হয়েছে৷ রেলকেও এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি স্বপ্নাকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত৷ পরবর্তী শুনানি আগামী 6 এপ্রিল৷ কারণ, এখন সার্কিট বেঞ্চ বন্ধ৷ অর্থাৎ মনোনয়নের শেষদিন মামলার শুনানি৷ এর অর্থ রেল যদি স্বপ্নাকে অব্যাহতি না দেয়, তাহলে হয় তাঁকে 6 এপ্রিলের শুনানি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে৷ অথবা কলকাতায় হাইকোর্টের মূল বেঞ্চে আবেদন করতে হবে৷ তাই সব মিলিয়ে রাজগঞ্জ থেকে স্বপ্নার প্রার্থী হওয়া এখন বিশবাঁও জলে৷
স্বপ্না বর্মন প্রার্থী হতে যদি না পারেন
চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে রাজগঞ্জ আসনে টিকিট না দিয়ে স্বপ্নাকে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল। তিনি যদি প্রার্থী হতে না পারেন, তাহলে কি খগেশ্বর রায়ের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে। খগেশ্বর রায় এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি৷ স্বপ্না বর্মনও মুখে কুলুপ এঁটেছেন৷ তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি তথা রাজগঞ্জ বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর কৃষ্ণ দাস বলেন, ‘‘স্বপ্না বর্মনকে আমরা জিতিয়ে নিয়ে আসব।’’
তৃণমূল সূত্রের খবর, পুরো পরিস্থিতির উপর শীর্ষনেতৃত্বের নজর রয়েছে৷ স্বপ্না মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য যাবতীয় নথিপত্র জোগাড় করছেন৷ যাতে রেল এনওসি দিলেই তিনি মনোনয়নপত্র পেশ করতে পারেন৷ সেটা শেষদিন, শেষ মুহূর্তে হলেও৷ অন্যদিকে বিকল্প একজনকে তৈরি থাকতেও বলা হয়েছে৷ যদি শেষপর্যন্ত স্বপ্না রেলের থেকে অব্যাহতি না পান, তাহলে বিকল্প প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেবেন৷
স্বপ্না প্রার্থী না-হলে বিজেপির কী লাভ হবে?
2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজগঞ্জ বিধানসভায় খগেশ্বর রায় পেয়েছিলেন 89 হাজার 785 ভোট৷ বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল পেয়েছিলেন 75 হাজার 108 ভোট। খগেশ্বর রায় জিতেছিলেন 14 হাজার 677 ভোটে। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজগঞ্জ বিধানসভায় খগেশ্বর রায় পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 4 হাজার 641 ভোট৷ বিজেপি প্রার্থী সুপেন রায় পেয়েছিলেন 88 হাজার 868 ভোট। খগেশ্বর রায় 15 হাজার 773 ভোটে জয়ী হয়েছিলেন।
একুশের ভোটে ষোলোর তুলনায় জয়ের ব্যবধান হয়তো খগেশ্বর রায় বৃদ্ধি করেছিলেন, তবে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণ দাসের দ্বন্দ্ব খবরের শিরোনামে চলে এসেছিল৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, 2021 সালেও বিধানসভা নির্বাচনে খগেশ্বর রায়ের আসনে কৃষ্ণ দাস টিকিট পাওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালায়। কিন্তু তৃণমূল খগেশ্বর রায়কেই প্রার্থী করে।
সেই দ্বন্দ্ব এখনও অব্যাহত বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর৷ ইতিমধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূল পেয়েছিল 1 লক্ষ 4 হাজার 594 ভোট৷ বিজেপি পায় 97 হাজার 114 ভোট৷ 7 হাজার 480 ভোটে রাজগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে ছিল। ফলে একুশের লিড প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় চব্বিশে৷
তাই এবার কি খগেশ্বর ও কৃষ্ণের লড়াইয়ের প্রভাব পড়বে রাজগঞ্জের ভোটে? খগেশ্বর ভোট পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান৷ কৃষ্ণকে জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিযুক্ত করেছে তৃণমূল। তিনিই আবার সদর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী৷ ফলে খগেশ্বর প্রার্থী হলে কি দুই নেতার দ্বন্দ্বে বিজেপি লাভবান হবে? একুশ থেকে চব্বিশে বিজেপি যে পরিমাণ ভোট বাড়িয়েছে, একই পরিমাণ ভোট এবারও বৃদ্ধি করতে পারলে, বিজেপি হয়তো প্রথমবার রাজগঞ্জে জয় পেতে পারে৷
বিজেপির কী বক্তব্য?
বিজেপি এবার রাজগঞ্জে প্রার্থী করেছে দীনেশ সরকার (হারাধন)-কে৷ 25 মার্চ তাঁর নাম ঘোষণা হয়েছে৷ মামলার জটে পড়ে স্বপ্না বর্মন এখনও সেভাবে প্রচার করতে পারেননি৷ তবে দীনেশ প্রচার শুরু করে দিয়েছেন৷ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল৷ তাঁর প্রার্থিপদ বাতিলের দাবিও উঠেছিল৷ এই পরিস্থিতিতে স্বপ্না বর্মন নাকি অন্য কেউ, কে প্রতিপক্ষ হলে বিজেপির লাভ?
বিজেপির কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাস বলেন, ‘‘রাজগঞ্জ বিধানসভায় স্বপ্না বর্মন বা খগেশ্বর রায়, যেই ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন না কেন, আমরা বিপুল ভোটে জয়ী হব। এখানে স্বপ্না বর্মন বা খগেশ্বর রায়, কে ভোটে দাঁড়ালে লাভ হবে, সেটা বড় কথা নয়। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনিই প্রার্থীই রাজগঞ্জ বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তাঁকেই আমরা হারাব।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বপ্না বর্মনকে আজ পর্যন্ত রাজগঞ্জ বিধানসভার মানুষ কাছে পায়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর বাড়ির আশপাশে ছাড়া তাঁকে দেখাও যায়নি। বিজেপির রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী দীনেশ সরকারের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের নাম ঘোষণা হয়েছে৷ তবে স্বপ্না এখনও প্রচারেই নামতে পারেননি। গোষ্ঠী কোন্দলে জেরবার তৃণমূল কংগ্রেস। কে ভোটে দাঁড়াবে, সেটা নিয়েও সংশয় আছে। আমাদের প্রার্থী রাজগঞ্জ বিধানসভা জুড়েই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন।’’
প্রার্থী হতে না পারলে স্বপ্না বর্মনের ভবিষ্যৎ কী হবে?
যদি রেল স্বপ্না বর্মনকে অব্যাহতি না দেয়, তাহলে তাঁর প্রার্থী হওয়া হবে না৷ তার পর কি তৃণমূলে আর তাঁর প্রাসঙ্গিকতা থাকবে? এদিকে অবসরকালীন সুবিধা ছেড়ে রেলের চাকরি থেকে তিনি অব্যাহতি পাওয়ার পর ভবিষ্যতে কী করবেন, সেটাও এখন বড় প্রশ্ন৷ তবে তিনি যদি প্রার্থী হতে পারেন, তাহলে আপাতত এই আলোচনা চলে যাবে পিছনের সারিতে৷