'15 বছরের অপশাসন' ! চার্জশিটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কী কী উল্লেখ করল বিজেপি

ভোটের মুখে একগুচ্ছ গুরুতর অভিযোগ সামনে এনে রাজনৈতিক লড়াই তীব্র করল বিজেপি । যদিও তৃণমূল এই চার্জশিটকে 'সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও ভিত্তিহীন' বলেই উড়িয়ে দিয়েছে ।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 8:48 PM IST

কলকাতা, 28 মার্চ: বিধানসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে । সেই আবহেই শনিবার কলকাতা থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 35 পাতার 'চার্জশিট' পেশ করেছে বিজেপি । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত ধরে প্রকাশিত ওই নথির নাম, 'তৃণমূলের 15 বছরের অপশাসন, রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের অভিশপ্ত অধ্যায়'।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ, শিল্পহানি থেকে নারী নিরাপত্তা, একাধিক ইস্যুতে শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছে গেরুয়া শিবির । বিজেপির দাবি, রাজ্যে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি থেকে শুরু করে শিল্পপতিদের প্রস্থান ৷ সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজ গভীর সংকটে ।

প্রশাসন ও কর্মসংস্থান

সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হয়নি, প্রায় 20 লক্ষ সরকারি কর্মী বঞ্চিত

দুর্নীতির জেরে 26 হাজার চাকরি বাতিল

রাজ্যে 30 লক্ষ চাকরি 'নষ্ট' হয়েছে বলে দাবি

40 লক্ষের বেশি যুবক কাজের খোঁজে রাজ্য ছেড়েছেন

শিল্প ও অর্থনীতি

6688 টি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে বলে অভিযোগ

একসময় শীর্ষে থাকা ধান উৎপাদনে রাজ্যের অবস্থান এখন তৃতীয় স্থানে

বহু কারখানা বন্ধ, শিল্পক্ষেত্রে স্থবিরতা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

প্রায় 8000 স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে

শিক্ষা ব্যবস্থায় 'স্ক্যাম'-এর অভিযোগ

হাসপাতালের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার অভিযোগ

আইনশৃঙ্খলা ও নারী সুরক্ষা

2023 সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে 34,738টি অপরাধের অভিযোগ

পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, সন্দেশখালি-সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ

অপরাধীদের 'রক্ষা' করা হচ্ছে বলে দাবি বিজেপির

সীমান্ত ও নিরাপত্তা

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের 569 কিমি এখনও বেড়াবিহীন

অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো পরিচয়পত্র দেওয়ার অভিযোগ

'সিন্ডিকেট রাজ'-এর প্রসঙ্গ তুলে আক্রমণ

চা শিল্প ও গ্রামীণ সমস্যা

ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলের 80শতাংশ চা বাগান বন্ধ

5 লক্ষের বেশি চা শ্রমিক চরম দুরবস্থায়

'চা সুন্দরী' প্রকল্পকে 'প্রতারণা' বলে কটাক্ষ

অন্যান্য অভিযোগ

অ্যাসিড হামলার 27.5 শতাংশ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে

ক্ষুদিরাম বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে অপমানের অভিযোগ

উড়ালপুল ভেঙে পড়া, অগ্নিকাণ্ডে শহরকে 'মৃত্যুফাঁদ' এ পরিণত করেছে

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রসঙ্গ

সব মিলিয়ে, ভোটের মুখে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ গুরুতর অভিযোগ সামনে এনে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করল বিজেপি । যদিও শাসকদলের তরফে এই চার্জশিটকে 'সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও ভিত্তিহীন' বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । আগামী দিনে এই অভিযোগ-প্রতিআভিযোগই যে বাংলার ভোট রাজনীতির কেন্দ্রে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য ।

