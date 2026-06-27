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21 জুলাই শহিদ মিনারে সমাবেশের ঘোষণা; মনীশ গুপ্ত ফাইল প্রকাশের দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে 21 জুলাই 1993-এর শহিদদের স্মরণে দলের কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করেন।

West Bengal Pradesh Congress
21 জুলাই শহিদ মিনারে সমাবেশের ঘোষণা প্রদেশ কংগ্রেসের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 8:42 AM IST

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কলকাতা, 27 জুন: তৃনমূল কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। একুশে জুলাই এর সমাবেশ নিয়ে এখন সংশয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবার সেই একুশে জুলাইকেই হাতিয়ার করল প্রদেশ কংগ্রেস। আগামী একুশে জুলাই শহিদ মিনারে সমাবেশের ডাক দিয়েছে তারা। পাশাপাশি, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেছেন, একুশে জুলাই ঘটনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যিনি তৎকালীন সরকারী আমলা মনিশ গুপ্তের ফাইল প্রকাশে আনতে হবে। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কথাই জানিয়েছেন শুভঙ্কর সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে 21 জুলাই 1993-এর শহিদদের স্মরণে দলের কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, 21 জুলাই 2026 পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ‘শহিদ মিনার চল’ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে কর্মসূচির পোস্টারও উন্মোচন করা হয়।

শুভঙ্কর সরকার বলেন, "এই কর্মসূচি শুধু শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয় একই সঙ্গে এটি সংবিধান রক্ষা, ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ধারাবাহিক সংগ্রামেরও অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করবে।"

21 জুলাই 1993-এ যুব কংগ্রেসের মিছিলে পুলিশের গুলিচালনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, "মনীশ গুপ্ত ফাইল প্রকাশের জোরাল দাবি জানাচ্ছি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মনীশ গুপ্ত প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। ওই দিনের ঘটনাপ্রবাহ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং গুলিচালনার পেছনের প্রকৃত সত্য জানার অধিকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার স্বার্থে এবং সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ‘মনীশ গুপ্ত ফাইল’ অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।"

21 জুলাইয়ের কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ চক্রবর্তীকে কর্মসূচির প্রধান আহ্বায়ক করা হয়ছে। অমিতাভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে খুব শীঘ্রই একটি পূর্ণাঙ্গ আয়োজক কমিটি গঠন করা হবে, যা কর্মসূচির সমস্ত দিক তদারকি করবে বলে জানা গিয়েছে।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল আগামী 29 ও 30 জুন কলকাতা সফরে আসছেন। এই সফরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক সাংগঠনিক পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হবে।

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