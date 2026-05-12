মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে রাখতে বলুন তৃণমূলকে : তাপস রায়
মঙ্গলবার বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হিসেবে শপথ নেন তাপস রায়৷ লোকভবনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ একাধিক বিধায়ক ও সরকারি আধিকারিক৷
Published : May 12, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 12 মে: 2011 সালে ক্ষমতার পালাবদলের পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাম বিধায়কদের মুখে লিউকো প্লাস্ট লাগিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন। তার ঠিক 15 বছর পর 2026-এ ফের ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। আর নানা ইস্যুতে শাসক বিজেপিকে আক্রমণ করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 15 বছরের পুরনো বক্তব্য দিয়ে পাল্টা জবাব দিলেন মানিকতলায় বিজেপির জয়ী প্রার্থী তথা প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। বললেন, ‘‘মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে রাখতে বলুন তৃণমূলকে।’’
সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে৷ পরে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকেও তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়৷ সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি৷ পরে অবশ্য রাজ্যের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মনোজ কুমার আগরওয়ালকে মুখ্যসচিব পদে বসানোর কথা জানানো হয়৷
মঙ্গলবার এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ প্রসঙ্গে তাপস রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘‘2011 সালে পালাবদলের পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাম বিধায়কদের কটূক্তি করেছিলেন। তাদের নানারকম অভিযোগকে পাত্তা না দিয়েই মুখে লিউকো প্লাস্ট লাগিয়ে রাখার কথা বলেছিলেন। ফলে আবারও পালাবদল হয়েছে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কথাই আমি বলছি, মুখে সেলোটেপ লাগিয়ে রাখতে বলুন তৃণমূলকে।’’
এদিকে এদিন তাপস রায় লোকভবনে গিয়ে প্রোটেম স্পিকার পদে শপথ নিয়েছেন। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী বিধানসভায় বিধায়কদের শপথ গ্রহণ করিয়ে থাকেন প্রোটেম স্পিকার। সেই অনুযায়ী আগামিকাল বুধবার থেকে পরপর তিনদিন বিধায়কদের শপথ গ্রহণ করাবেন তাপস রায়। এই নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘প্রোটেম স্পিকার হওয়ার সুযোগ সকলের সব সময় হয়ে ওঠে না। আমার দল ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে সেই পদে সুযোগ দিয়েছে। সাধারণত সিনিয়র বিধায়ককে এই সুযোগ দেওয়া হয়।’’
আগামীর পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হলে তাপস রায় বলেন, ‘‘আগামিকাল, পরশু এবং তারপরের দিন (বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র) জয়ী বিধায়কদের শপথ গ্রহণ করানো হবে বিধানসভায়। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। তারপরে সিডিউল অনুযায়ী শাসক ও বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দলের বিজয়ী প্রার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে।’’
উল্লেখ্য, এদিন প্রোটেম স্পিকারের শপথ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের একাধিক শীর্ষ অধিকারিক উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। সবমিলিয়ে প্রায় 30 জন জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিক এই শপথ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে লোকভবনে উপস্থিত ছিলেন৷