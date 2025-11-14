SIR একটা পন্থা, ভোট কাটছে কমিশনই ! বিরোধীদের বার্তা, 'বিহার-বাংলা এক নয়'

SIR একটা পন্থা, ভোট কাটছে কমিশনই ! বিরোধীদের বার্তা, 'বিহার-বাংলা এক নয়'
বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র দাপটের কারণ খুঁজতে বুথ ভিত্তিক বিশ্লেষণের দাবি সিপিআইএমের ৷ একদলে খেলছে কমিশন ও বিজেপি, অভিযোগ শুভঙ্করের ৷
Published : November 14, 2025 at 7:37 PM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে এনডিএ-র জয়জয়কার ৷ কার্যত একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছে বিজেপি ও জেডিইউ’র নেতৃত্বাধীন এনডিএ ৷ কিন্তু, এই জয়ের নেপথ্যে মানুষের সমর্থনের থেকেও বেশি এসআইআর রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের বিজেপি বিরোধী দলগুলির ৷ বিশেষত, বাম ও কংগ্রেসের ৷ অন্যদিকে, গিরিরাজ সিংয়ের বাংলা থেকে 'রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি' তাড়ানোর মন্তব্যকে রাজ্যের অপমান বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷
বিহার বিধানসভার ফলাফল নিয়ে রাজ্য সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শমীক লাহিড়ী বলেন, "নীতীশ কুমারের সঙ্গে বিজেপির জোট, তারা জিতেছে ৷ আর বাম-কংগ্রেস-আরজেডি-সহ মহাজোটের ফলাফল ভালো হয়নি ৷ এই ফলাফল নিয়ে বেশকিছু দিক বিশ্লেষণ করার ব্যাপার আছে ৷ সেটা সেখানকার বিহার পার্টির নেতৃত্বই করবে ৷ সিপিআইএম ওখানে একটা আসনে জয়লাভ করেছে ৷ বামেরা মোট 5টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, আমাদের ভোটের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি ৷ বিস্তারিত পরে এলে সঠিকটা জানতে পারব ৷"
এই ইস্যুতেই শমীক এসআইআর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "এটাও আমাদের দেখতে হবে 36 লাখের যে নাম বাদ পড়ল, তার প্রভাব কীভাবে পড়েছে ভোটে ৷ এই বাদ দেওয়ার পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না বা কোনও অঙ্ক কাজ করেছে কি না, খতিয়ে দেখতে হবে ৷ পার্টি নেতৃত্বের হাতে বুথ ভিত্তিক ফলাফল এলেই চূড়ান্ত বোঝাপড়া জানতে পারব ৷"
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "রেফারি আর ফুটবল দল এক হয়ে গেলে যা হওয়ার তাই হয়েছে ৷ দেশ যখন স্বৈরাচারী দলের হাতে যায়, তখন দেশের বহু ভাষা, বহু মত, বহু ধর্ম, বহু দলের আদর্শের উপর আস্থা থাকে না ৷ তখনই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য ধ্বংস করে তারা ৷ সেই ধ্বংস অন্যভাবে নয়, সরাসরি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে করছে ৷ এটা সব থেকে বড় খারাপ বোঝাপড়া ৷"
এই প্রসঙ্গে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের লোকসভার ফলাফলের কথা উল্লেখ করেন শুভঙ্কর সরকার ৷ তিনি এসআইআর নিয়ে বলেন, "এসআইআর হল একটা পন্থা ৷ নির্বাচন কমিশন নিজেই লোকের ভোট কাটছে ৷ ভুয়ো ভোটার নাম তুলছে ৷ এই করেই বিজেপি নির্বাচন জিতছে ৷ রাহুল গান্ধি প্রমাণ করেছেন ব্রাজিলিয়ান মহিলা এখানে ভোট দিয়েছে ৷ কই সেই অভিযোগ তো কেউ মিথ্যা বলছে না ৷ কংগ্রেস আদর্শবান দল ৷ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছে ৷"
বিহারের ফলাফল মানুষের ভোটদানে হয়নি বলে দাবি করেছেন শুভঙ্কর ৷ তাঁর দাবি, "এটা ভোটারদের অধিকারের ফলাফল নয় ৷ খারাপ ফল হতে পারে, হারতে পারে, কিন্তু ভোটারদের মতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন নয় এটা ৷ জনমত পদদলিত হয়েছে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন নেই বলে ৷ সেদিনই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা শেষ হয়েছে গেছে, যেদিন নির্বাচনী আধিকারিক ঠিক করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷"
অন্যদিকে, বিহার নির্বাচনের ফলাফলের পর বাংলায় পরিবর্তন এবং রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ৷ তাঁর সেই মন্তব্যকে বাংলা তথা বাঙালির অপমান বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ৷ এ নিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি ৷
সাগরিকা ঘোষের বক্তব্য, "বিহারের নির্বাচনের ফলাফলে বিজেপির নেতারা অহংকারী হয়ে পড়েছেন ৷ গিরিরাজ সিং বলছেন, বাংলায় রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিরা থাকে ৷ এবার তাদের তাড়ানোর পালা ৷ এটা আদতে বাংলা ও এখানকার মানুষের অপমান ৷ এই অপমানের জবাব দেওয়া হবে ৷"
অন্যদিকে, বিহারের ফলাফলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিজয় উৎসব পালনকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ তিনি বলেন, "কথায় আছে ছাগলের দু’টি সন্তান দুধ পান করে আর তৃতীয় সন্তান লাফালাফি করে ৷ শুভেন্দু অধিকারীর অবস্থা তেমনই ৷ বিহার আর বাংলা এক নয় ৷ এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আছে, থাকবেন ৷"