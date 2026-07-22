‘ওই ছোঁড়া ভিতরে থাকবেন না বাইরে, ভবিষ্যৎই বলবে'; অভিষেককে বেনজির তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 22, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ঠিক 24 ঘণ্টার মাথায় বুধবার বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে তার কড়া জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, এর আগে ডায়মন্ড হারবারে যত ভোটে অভিষেক জিতেছেন, তার থেকে বেশি ভোটে আগামিদিনে অভিষেককে হারাবেন ৷
21 জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে 2031 সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন অভিষেক । বর্তমান শাসক শিবিরের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি । এদিন বিধানসভার অন্দরে তার সরাসরি জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । অভিষেককে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘ওই ছোঁড়াকে, প্রতিষ্ঠিত চোরকে, ওকে আমি বলে গেলাম ভিতরে থাকবেন কি বাইরে থাকবেন ভবিষ্যৎ বলবে । ডায়মন্ড হারবারে লড়ুন, আপনাকে বলছি যত ভোটে জিতেছেন তার থেকে বেশি ভোটে হারাবো ।’’
এদিন বিধানসভায় শাসক ও বিরোধীদের বাকযুদ্ধে রীতিমতো উত্তাপ ছড়ায় । অভিষেকের মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট জবাব, ‘‘গতকাল বড় বড় আওয়াজ দেওয়া হয়েছে ! বলা হচ্ছে নোটবুকে লিখে রাখতে, 31 সালে হিসেব নেবে ! ও 31-এ কোথায় থাকে আগে তো আমি দেখব ! সাহস থাকলে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াক না ! আড়াই হাজার লোক নিয়ে বড় বড় কথা ! আমি একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে মিটিং করলেও এর চারগুন লোক হয় ।’’
পাশাপাশি, রাজ্য থেকে তৃণমূলের নাম-নিশানা মুছে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি । শুভেন্দুর কথায়, ‘‘এই ভাইপো-পন্থী তৃণমূলের নাম-নিশানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুছে দেব । উনি বলছেন হিসেব হবে ? আগে আগে উনি বাইরে থাকুন, তবে তো হিসেব করবেন !’’
অধিবেশনে বাম এবং তৃণমূল আমলের দুর্নীতির তুল্যমূল্য সমালোচনাও উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে । তাঁর দাবি, সিপিএম তাদের দীর্ঘ 34 বছরের শাসনে রাজনৈতিক দুর্নীতি করেছে । অন্যদিকে তৃণমূল শুরু করেছিল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি । প্রাক্তন সরকারের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর তোপ, ‘‘যে সব আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে আপনারা ক্ষমতায় এসেছিলেন, তার একটারও বাস্তবায়ন হয়নি । সিপিএম 34 বছর ধরে রাজনৈতিক দুর্নীতি করেছে, আর তৃণমূল চালু করেছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ।’’
তবে দুর্নীতি ইস্যুতে কাউকেই যে ছাড়া হবে না, সেকথাও স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু । সিপিএমের সমর মুখোপাধ্যায় বা সমীর জানাদের মতো নেতাদের সততার প্রশংসা করলেও, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ‘‘শুধু চোর তৃণমূলই নয়, দুর্নীতিগ্রস্ত সিপিএম-কেও আমরা ছাড়ব না । অবশ্য সমর মুখোপাধ্যায় বা সমীর জানাদের মতো সৎ নেতাদের কোনও চিন্তা নেই । কিন্তু বাকিদের জেলে পাঠাব, সম্পত্তি ক্রোক করব । অনেকে একবার ঢুকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁরা আবার ঢুকবেন ।’’
একুশে জুলাইয়ের সভার প্রশাসনিক অনুমতি নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, প্রশাসন চাইলে তৃণমূলের ওই সভা সহজেই আটকে দিতে পারত । তাঁর কথায়, ‘‘21 জুলাইয়ের সভা যদি আমরা রুখে দিতাম, তা হলে পৃথিবীর কোনও শক্তি ওটা করতে দিতে পারত না । আমার কাছে যখন পুলিশ কমিশনার এসে বলেন যে তিনটি পক্ষ এক দিনে শহিদ দিবস করতে চাইছে, আমি স্পষ্ট বলেছিলাম, কাউকে আটকানোর দরকার নেই, সবাইকে করতে দিন । শুধু খেয়াল রাখবেন একজনের মাইকের শব্দ যেন অন্যের মাইকে না ব্যাঘাত ঘটায় ।’’
সব মিলিয়ে, অভিষেকের মন্তব্যের পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর এই চাঁচাছোলা আক্রমণের পর বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের পারদ যে একলাফে কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল, তা বলাই বাহুল্য ।