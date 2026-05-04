কখনও সবুজ, কখনও গেরুয়া ! হাওড়ায় শ্বাসরুদ্ধ লড়াই, রাউন্ডে রাউন্ডে রং বদল

গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপি কর্মীদের দাবি, এবার কাজের ভিত্তিতেই ভোট হয়েছে, তাই ফলও বদলাচ্ছে ।

বিজয়োৎসব (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 5:35 PM IST

হাওড়া, 4 মে: গণনার ঘড়ি যত এগোচ্ছে, ততই বদলাচ্ছে ছবিটা । কখনও সবুজ, কখনও গেরুয়া ! রাউন্ডে রাউন্ডে রং বদলের খেলায় মেতেছে হাওড়া জেলা ! সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, হাওড়ার 16টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 11 তে এগিয়ে তৃণমূল, 5 টিতে বিজেপি । তবে ব্যবধানের অঙ্ক বলছে, কোনও পক্ষই এখনও নিশ্চিন্ত নয় ।

সবচেয়ে বড় চমক ডোমজুড়ে । দশম রাউন্ড শেষে তৃণমূলের তাপস মাইতি 72,930 ভোট পেয়ে বিজেপির গোবিন্দ হাজরার থেকে 31 হাজার 602 ভোটে এগিয়ে । এই বিপুল ব্যবধান ঘিরে তৃণমূল শিবিরে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে । গণনাকেন্দ্রের বাইরে কর্মী শেখ রফিকের দাবি, "ডোমজুড় উন্নয়নের জবাব দিয়েছে ভোটে ।" যদিও বিজেপি সমর্থক দীপা পালটা বলেন, "এখনও অনেক রাউন্ড বাকি ।"

পাঁচলা ও সাঁকরাইলেও তৃণমূলের দাপট স্পষ্ট । পাঁচলায় দশম রাউন্ডে গুলশান মল্লিক এগিয়ে 12,933 ভোটে । সাঁকরাইলে দ্বাদশ রাউন্ডে প্রিয়া পালের লিড 11,776 । উলুবেড়িয়া পূর্বে অষ্টম রাউন্ড শেষে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে 11,439 ভোটে । এই তিন কেন্দ্রেই শুরু হয়েছে সবুজ আবিরের খেলা ।

উলুবেড়িয়া উত্তর, দক্ষিণ, হাওড়া মধ্য, হাওড়া দক্ষিণ, বালি ও বাগনানেও এগিয়ে তৃণমূল । বাগনানে চতুর্থ রাউন্ডে অরুণাভ সেন 3,386 ভোটে এগোতেই শুরু হয়ে যায় মিষ্টি বিলি । যদিও বালিতে তৃতীয় রাউন্ডে তৃণমূল এগিয়ে মাত্র 1,086 ভোটে, সেখানে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় কুমার সিং লড়াইয়ে রয়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ।

অন্যদিকে, গেরুয়া শিবিরের সবচেয়ে বড় সাফল্য শিবপুরে । দ্বাদশ রাউন্ড শেষে বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ 60,977 ভোট পেয়ে তৃণমূলের রানা চট্টোপাধ্যায়কে 12,705 ভোটে পিছনে ফেলেছেন । গণনাকেন্দ্রের বাইরে বিজেপি কর্মীদের দাবি, "এবার কাজের ভিত্তিতেই ভোট হয়েছে, তাই ফলও বদলাচ্ছে ।"

আমতায় পঞ্চম রাউন্ডে অমিত সামন্ত এগিয়ে 2,530 ভোটে, শ্যামপুরে সপ্তম রাউন্ডে হিরণ চট্টোপাধ্যায় 2,482 ভোটে এগিয়ে । হাওড়া উত্তরে অষ্টম রাউন্ডে উমেশ রাইয়ের লিড 3,464 ভোট । জগৎবল্লভপুরে ত্রয়োদশ রাউন্ডে অনুপম ঘোষ এগিয়ে 1,683 ভোটে, আর উদয়নারায়ণপুরে চতুর্থ রাউন্ডে প্রভাকর পণ্ডিতের লিড মাত্র 442 ! যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন এখনও মজবুত । অন্যদিকে শহর ও শহরতলিতে বিজেপি ক্রমশ জমি শক্ত করছে । তবে অধিকাংশ কেন্দ্রেই এখনও বহু রাউন্ড বাকি, উলুবেড়িয়া দক্ষিণে 18টির মধ্যে মাত্র 5রাউন্ড, বাগনানে 19টির মধ্যে 8 রাউন্ড শেষ হয়েছে । ফলে এখনই চূড়ান্ত রায় দেওয়া কঠিন ।

তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের দাবি, "মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ওপর আস্থা রেখেছে ।" বিজেপির পালটা বক্তব্য, "পাঁচটি আসনে এগিয়ে থাকা পরিবর্তনের ইঙ্গিত, শেষ রাউন্ডে আরও চমক থাকবে ।”

সব মিলিয়ে, হাওড়ার লড়াই এখন উত্তেজনার চূড়ায় । রাউন্ডে রাউন্ডে বদলাচ্ছে রং, বদলাচ্ছে সমীকরণ। শেষ হাসি কার, তা জানতে অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার ।

