ভোট আসছে! রাজনৈতিক হানাহানির রক্তাক্ত ইতিহাস কি এবারও ভবিতব্য হবে বঙ্গবাসীর
ভোট এলেই রাজনৈতিক হিংসা তীব্র হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গে৷ ঝড়ে যায় তামান্না-অভিজিতের মতো বহু প্রাণ৷ আবার নির্বাচন আসছে৷ রাজনৈতিক হানাহানি কি এবারও বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ হবে?
Published : December 25, 2025 at 9:31 PM IST
সৌমিক কর্মকার
ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR), এই আবর্তেই এখন ঘুরছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি৷ শাসক থেকে বিরোধী, সবপক্ষই এখন একে অপরের বিরুদ্ধে এই নিয়েই আক্রমণ শানাচ্ছে৷ এসআইআর পর্ব শেষ হবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি৷ তার পরপরই সম্ভবত এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে৷ তখন থেকেই কার্যত শুরু হয়ে যাবে আগ্রহ ও আতঙ্কের প্রহর৷
আগ্রহের কথাটা কেন লিখলাম, তা অনুমান করা অসুবিধার নয়৷ যেকোনও ভোটই আগ্রহ নিয়ে আসে৷ ফলাফলের আগ্রহ৷ কোন দল জিতবে, আগ্রহের মূল বিষয় এটাই৷ এই আগ্রহ যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে, তেমনই থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে৷ আর আতঙ্ক! এটা মূলত ভোট-চলাকালীন তাড়া করে শান্তিপ্রিয় বাঙালির মধ্যে৷ কারণ, বঙ্গের ভোট উৎসবে প্রতিবার লেগে যায় খুনোখুনির রক্ত৷
এবারও কি তাই হবে? এটাই বঙ্গ-রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন৷ যদিও গত কয়েকমাসে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার দিকে যদি চোখ রাখা যায়, তাহলে এবারও রক্তাক্ত ভোটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না৷ 2025 সালের শেষ দু’টি মাস, নভেম্বর ও ডিসেম্বরেই রাজনৈতিক হানাহানির বলি হয়েছেন পাঁচজন৷
জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন: এই ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরের মহিষমারি এলাকায়৷ গত 6 নভেম্বর রাতের ওই ঘটনায় স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী জয়ন্ত মণ্ডলকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে৷
বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে হত্যা: এই ঘটনাটি নভেম্বরের 28 তারিখের৷ ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে৷ সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হায়াতুল্লা শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ নিহতের শ্যালক আইজুদ্দিন মণ্ডল বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি৷ ঘটনার সময় তিনি এর দায় চাপিয়েছিলেন কংগ্রেসের ঘাড়ে৷ স্থানীয়রাও সেই সময় এলাকায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে গোলমাল চলার অভিযোগ করেছিলেন৷
নানুরে তৃণমূলের বুথ সভাপতি খুন: এই ঘটনাটি ঘটে গত 5 ডিসেম্বর৷ বীরভূমের নানুর থানার থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিসরা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি রাজবিহারী সর্দার ওরফে দোদন (50)-কে শাবল-বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়৷ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই খুন বলে অভিযোগ ওঠে৷ পুলিশ চারজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারও করে৷
নিখোঁজ তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার: নিহতের নাম মদন লোহার৷ বেশ কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়৷ তাঁর বাড়ি বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোলটেকুড়ি গ্রামে৷ তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি৷ পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগই তোলা হয়৷
ফরাক্কায় খুন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই: 14 ডিসেম্বর রাতে আলম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে প্রথমে গুলি করা হয়৷ তার পর ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে দুষ্কৃতীরা৷ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার কেদুয়ার এনটিপিসি-র অ্যাশপন্ড থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়৷ তাঁর বাড়ি জোড়পুকুরিয়া এলাকায়৷ বছর ছেচল্লিশের ওই ব্যক্তির দাদা নবী শেখ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য৷ আলম শেখও এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে পাঁচজন নিহত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী৷ একটি ক্ষেত্রে তো সরাসরি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে৷ এমনকী পুলিশও চার তৃণমূল কর্মীকে ঘটনার পরপরই গ্রেফতার করে৷ আর একটি ক্ষেত্রে অভিযোগের তির কংগ্রেসের দিকে৷ বাকিগুলিতে অভিযুক্তের তালিকায় দুষ্কৃতীরা৷ তাঁদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল কি না, সেটা স্পষ্ট নয়৷ কিন্তু নিহতরা প্রত্যেকেই যেহেতু তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী, তাই এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না৷
বঙ্গ রাজনীতির অতীতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের খুনের ঘটনার সঙ্গে পলিটিক্স ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল৷ সে লোকসভা-বিধানসভা কিংবা পঞ্চায়েত ভোট হোক, অথবা অন্য সময় হোক৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে৷ প্রতিবারই ভোটের সময় রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন বহু মানুষ৷ পরিসংখ্যান বলছে, 2013, 2108 ও 2023 সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময়ই রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ গিয়েছে শতাধিক মানুষের৷
2013 সালের 39 ও 2018 সালে 29 জনের প্রাণ গিয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন৷ 2023 সালে সংখ্যাটা তিরিশের বেশি হয়ে যায়৷ তৃণমূল জমানায় লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনেও হিংসার ঘটনা ঘটেছে৷ একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সারা দেশে 16 জন রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়৷ এর মধ্যে সাতজন মারা যান পশ্চিমবঙ্গে৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ভোটে 2008 জন রাজনৈতিক কর্মী আহত হন৷ এঁদের মধ্যে এই রাজ্যেই 1298 জন আহত হন৷
অন্য একটি পরিসংখ্যানে উঠে আসে 2019-এর লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন বঙ্গে 693টি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 11 জন নিহত হন৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ঊনিশের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় ভোট পরবর্তী 852টি হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 61 জন নিহত হন৷ এর মধ্যে তৃণমূলের 35 জন ও বিজেপির 20 জন ছিলেন ৷ আহতের সংখ্যাও ছিল প্রায় দেড় হাজার৷ এনসিআরবি-এর তরফে দেওয়া একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল, 2019 সালে রাজনৈতিক খুনের তালিকায় বঙ্গের স্থান ছিল শীর্ষে৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত ছিল৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সেবার শেষ দফায় যে ক’টি আসনে ভোট হয়েছিল, সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের দিন দুপুর পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছিল৷ এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মারামারি, গোলমাল, ভাঙচুর সংক্রান্ত অভিযোগ৷ এছাড়া প্রাণ গিয়েছিল বেশ কয়েকজনের৷
বিধানসভা ভোটও ব্যতিক্রম নয়৷ কল ফর জাস্টিস নামে একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী নাগরিক কমিটির তদন্তে উঠে আসে যে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর 15 হাজার রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 25 জন নিহত হন৷ সাত হাজার মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার হন৷ এই তথ্য যে কমিটির তদন্তে উঠে আসে, তার প্রধান ছিলেন সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রমোদ কোহলি৷
এছাড়া ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়৷ আদালতের নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই৷ মালদায় ভোট পরবর্তী হিংসা চলাকালীন এক বিজেপি কর্মীর নাবালিকা মেয়ের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়৷ সেই ঘটনায় সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়৷ একুশের ভোটের পর হিংসা নিয়ে যত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, মামলা দায়ের হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এটাই ছিল প্রথম, যেখানে সাজা ঘোষণা হয়েছে৷
এতক্ষণ যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল, তা সবই গত দেড় দশকের৷ তার আগে কি এই বাংলায় কোনও রাজনৈতিক হানাহানি হয়নি! পরিসংখ্যান বলছে, বাম জমানায় 2003 সালের পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন রাজনৈতিক হিংসার জেরে 76 জনের প্রাণ গিয়েছিল৷ এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের শাসনকালে রাজনৈতিক হিংসার বহু রক্তাক্ত নিদর্শন রয়েছে৷
পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস: 1946 ও 1948 সালের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনই হিংসার রাজনীতির শুরু বাংলায়৷ ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষিদের দেওয়ার দাবিতেই শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন৷ তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত কৃষকরাই ছিলেন এই আন্দোলনের মুখ৷ জমি মালিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কৃষকদের সঙ্গে৷ জমি মালিকরা সব কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন৷ ফলে অতি সহজেই এই আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক রং লেগে যায়৷
1959-এ খাদ্য আন্দোলন ও ছয়ের দশকের প্রথম দিকের ছাত্র-আন্দোলনও বারবার রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে৷ 1967 ও 1969 সালে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সময়ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা বারবার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে৷ চারু মজুমদারের নেতৃত্বে 1967 সালে নকশাল আন্দোলন বাংলার পরিবেশকে একাধিকবার অশান্তির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে৷ অনেকের প্রাণও গিয়েছে৷
1977-এর পর থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বামেদের শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে৷ কিন্তু ক্ষমতায় আসার সাত বছর আগে, 1970 সালে নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম-এর নাম৷ বর্ধমানের একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়৷ ওই পরিবারের পদবী ছিল সাঁই৷ তাই ওই ঘটনা সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড নামেই পরিচিত৷
সেখানে ছেলেকে খুনের পর মাকে রক্তমাখা ভাতও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল৷ সাঁই পরিবার ছিল কংগ্রেস সমর্থক৷ সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ ওঠে৷ ওই ঘটনায় খোকন সেন নামে এক সিপিআইএম নেতার নাম জড়ায়৷ রাজনীতির অন্দরের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের অনেকের দাবি, খোকন সেন আসলে নিরূপম সেন৷ যিনি পরে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন৷ যদিও এর কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি৷
আটের দশকের শুরুতে বাম জমানায় অপরাশেন বর্গার সময়ও কৃষক ও জমির মালিকদের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে৷ তার পরও প্রতিবার ভোটে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে৷ 2003 সালের পঞ্চায়েত ভোটের পরিসংখ্যান তো আগেই উল্লেখ করেছি৷ একসময় সংবাদ শিরোনামে থাকত কংগ্রেস ও সিপিআইএমের সংঘর্ষ৷ 1998 পরবর্তী সময়ে তৃণমূল ও সিপিআইএম-এর মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই বেশি হতে দেখা গিয়েছে৷
2000-এ বীরভূমের নানুরের সূচপুরে সিপিআইএম-তৃণমূল সংঘর্ষে 11 জনের মৃত্যু হয়৷ 2001-এ তৎকালীন মেদিনীপুরের (বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর) ছোট আঙারিয়ায় সিপিআইএমের হামলায় 11 জনের মৃত্যু হয়৷ 2003 সালে উত্তরবঙ্গে এক সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতে হামলা হয়৷ সেই সময় বেশ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে তিনি বৈঠক করছিলেন৷ তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়৷
এর পর 2007 সালের 14 মার্চ পুলিশের গুলিতে 14 জন নিহত হন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে৷ জমি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হওয়া ওই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় নন্দীগ্রাম গণহত্যা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে৷ 2011 সালে বিধানসভা ভোটের আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতাইয়ে এক সিপিআইএম নেতার বাড়ি থেকে গুলি চালিয়ে 14 জন নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করা হয়৷ 2011-র 7 জানুয়ারি এই ঘটনাটি ঘটেছিল৷ এছাড়া বাম জমানার শেষ দশক ও তৃণমূল জমানার শুরুতে বহু মানুষ নিহত হন মাওবাদী হামলায়৷ মূলত, জঙ্গলমহল অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল৷
ফলে রাজনৈতিক হানাহানির যে ইতিহাস বঙ্গ রাজনীতি বহন করছে, তা বদলে গিয়েছে ঘটমান বর্তমানে৷ হয়তো ভবিষ্যতও রক্তাক্ত হবে এভাবেই৷ সামনেই ভোট৷ গণতন্ত্রের উৎসব৷ সেই উৎসবে হয়তো কারও বাড়ি ঢেকে যাবে অমাবস্যার অন্ধকারে৷ ঠিক যেভাবে মাস কয়েক আগে নদীয়ার কালীগঞ্জে ঘটেছিল৷ ভোটে জয়ের উল্লাসের সঙ্গে মিশে থাকা প্রতিশোধ স্পৃহা মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিল ছোট্ট শিশু তামান্না খাতুনকে৷ ভোট আসছে, এই কথাটি কি শেলের মতো বিঁধবে না তামান্নার মায়ের মনে!
কিংবা কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকার৷ 2021-এর 2 মে ভোটের ফল বের হওয়ার রাতেই বিশ্বহিন্দু পরিষদের এই কর্মী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হন৷ তাঁর পরিবারের সদস্য়রা কি ভোট এলেই শঙ্কিত হন না!
আসলে এই শঙ্কা শুধু তাঁদের নয়, শান্তিপ্রিয় বাঙালির সকলের৷ আবার ভোট আসছে৷ আবারও কি রাজনৈতিক হানাহানির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বাংলায়? নাকি দেশের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হবে আপাত-শান্ত, প্রাণহানি-হীন? সময় যত এগোবে ভোটের দিকে, ততই স্পষ্ট হবে উত্তর৷