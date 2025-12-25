ETV Bharat / politics

ভোট আসছে! রাজনৈতিক হানাহানির রক্তাক্ত ইতিহাস কি এবারও ভবিতব্য হবে বঙ্গবাসীর

ভোট এলেই রাজনৈতিক হিংসা তীব্র হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গে৷ ঝড়ে যায় তামান্না-অভিজিতের মতো বহু প্রাণ৷ আবার নির্বাচন আসছে৷ রাজনৈতিক হানাহানি কি এবারও বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ হবে?

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
রাজনৈতিক হানাহানি কি এবারও বঙ্গ রাজনীতির অঙ্গ হবে? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 25, 2025 at 9:31 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

সৌমিক কর্মকার

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR), এই আবর্তেই এখন ঘুরছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি৷ শাসক থেকে বিরোধী, সবপক্ষই এখন একে অপরের বিরুদ্ধে এই নিয়েই আক্রমণ শানাচ্ছে৷ এসআইআর পর্ব শেষ হবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি৷ তার পরপরই সম্ভবত এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাবে৷ তখন থেকেই কার্যত শুরু হয়ে যাবে আগ্রহ ও আতঙ্কের প্রহর৷

আগ্রহের কথাটা কেন লিখলাম, তা অনুমান করা অসুবিধার নয়৷ যেকোনও ভোটই আগ্রহ নিয়ে আসে৷ ফলাফলের আগ্রহ৷ কোন দল জিতবে, আগ্রহের মূল বিষয় এটাই৷ এই আগ্রহ যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থাকে, তেমনই থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে৷ আর আতঙ্ক! এটা মূলত ভোট-চলাকালীন তাড়া করে শান্তিপ্রিয় বাঙালির মধ্যে৷ কারণ, বঙ্গের ভোট উৎসবে প্রতিবার লেগে যায় খুনোখুনির রক্ত৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
বীরভূমে তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধারের স্থানীয়দের ভিড় (ফাইল ছবি)

এবারও কি তাই হবে? এটাই বঙ্গ-রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রশ্ন৷ যদিও গত কয়েকমাসে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার দিকে যদি চোখ রাখা যায়, তাহলে এবারও রক্তাক্ত ভোটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না৷ 2025 সালের শেষ দু’টি মাস, নভেম্বর ও ডিসেম্বরেই রাজনৈতিক হানাহানির বলি হয়েছেন পাঁচজন৷

জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন: এই ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগরের মহিষমারি এলাকায়৷ গত 6 নভেম্বর রাতের ওই ঘটনায় স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মী জয়ন্ত মণ্ডলকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে৷

বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে হত্যা: এই ঘটনাটি নভেম্বরের 28 তারিখের৷ ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে৷ সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হায়াতুল্লা শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ নিহতের শ্যালক আইজুদ্দিন মণ্ডল বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি৷ ঘটনার সময় তিনি এর দায় চাপিয়েছিলেন কংগ্রেসের ঘাড়ে৷ স্থানীয়রাও সেই সময় এলাকায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে গোলমাল চলার অভিযোগ করেছিলেন৷

নানুরে তৃণমূলের বুথ সভাপতি খুন: এই ঘটনাটি ঘটে গত 5 ডিসেম্বর৷ বীরভূমের নানুর থানার থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিসরা গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি রাজবিহারী সর্দার ওরফে দোদন (50)-কে শাবল-বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়৷ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই এই খুন বলে অভিযোগ ওঠে৷ পুলিশ চারজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতারও করে৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
দেহ উদ্ধারের প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)

নিখোঁজ তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার: নিহতের নাম মদন লোহার৷ বেশ কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়৷ তাঁর বাড়ি বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোলটেকুড়ি গ্রামে৷ তিনি তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি৷ পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগই তোলা হয়৷

ফরাক্কায় খুন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই: 14 ডিসেম্বর রাতে আলম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে প্রথমে গুলি করা হয়৷ তার পর ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে দুষ্কৃতীরা৷ মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার কেদুয়ার এনটিপিসি-র অ্যাশপন্ড থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়৷ তাঁর বাড়ি জোড়পুকুরিয়া এলাকায়৷ বছর ছেচল্লিশের ওই ব্যক্তির দাদা নবী শেখ স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য৷ আলম শেখও এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত৷

তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে পাঁচজন নিহত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী৷ একটি ক্ষেত্রে তো সরাসরি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে৷ এমনকী পুলিশও চার তৃণমূল কর্মীকে ঘটনার পরপরই গ্রেফতার করে৷ আর একটি ক্ষেত্রে অভিযোগের তির কংগ্রেসের দিকে৷ বাকিগুলিতে অভিযুক্তের তালিকায় দুষ্কৃতীরা৷ তাঁদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল কি না, সেটা স্পষ্ট নয়৷ কিন্তু নিহতরা প্রত্যেকেই যেহেতু তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী, তাই এই ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না৷

বঙ্গ রাজনীতির অতীতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের খুনের ঘটনার সঙ্গে পলিটিক্স ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিল৷ সে লোকসভা-বিধানসভা কিংবা পঞ্চায়েত ভোট হোক, অথবা অন্য সময় হোক৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে৷ প্রতিবারই ভোটের সময় রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন বহু মানুষ৷ পরিসংখ্যান বলছে, 2013, 2108 ও 2023 সালের পঞ্চায়েত ভোটের সময়ই রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ গিয়েছে শতাধিক মানুষের৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
বীরভূমে তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধারের স্থানীয়দের ভিড় (ফাইল ছবি)

2013 সালের 39 ও 2018 সালে 29 জনের প্রাণ গিয়েছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন৷ 2023 সালে সংখ্যাটা তিরিশের বেশি হয়ে যায়৷ তৃণমূল জমানায় লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনেও হিংসার ঘটনা ঘটেছে৷ একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2014 সালের লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন সারা দেশে 16 জন রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়৷ এর মধ্যে সাতজন মারা যান পশ্চিমবঙ্গে৷ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ভোটে 2008 জন রাজনৈতিক কর্মী আহত হন৷ এঁদের মধ্যে এই রাজ্যেই 1298 জন আহত হন৷

অন্য একটি পরিসংখ্যানে উঠে আসে 2019-এর লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন বঙ্গে 693টি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 11 জন নিহত হন৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ঊনিশের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলায় ভোট পরবর্তী 852টি হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 61 জন নিহত হন৷ এর মধ্যে তৃণমূলের 35 জন ও বিজেপির 20 জন ছিলেন ৷ আহতের সংখ্যাও ছিল প্রায় দেড় হাজার৷ এনসিআরবি-এর তরফে দেওয়া একটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল, 2019 সালে রাজনৈতিক খুনের তালিকায় বঙ্গের স্থান ছিল শীর্ষে৷

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও সেই ট্র্যাডিশন অব্যাহত ছিল৷ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সেবার শেষ দফায় যে ক’টি আসনে ভোট হয়েছিল, সেখান থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটের দিন দুপুর পর্যন্ত আড়াই হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছিল৷ এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মারামারি, গোলমাল, ভাঙচুর সংক্রান্ত অভিযোগ৷ এছাড়া প্রাণ গিয়েছিল বেশ কয়েকজনের৷

বিধানসভা ভোটও ব্যতিক্রম নয়৷ কল ফর জাস্টিস নামে একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী নাগরিক কমিটির তদন্তে উঠে আসে যে 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর 15 হাজার রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটে৷ 25 জন নিহত হন৷ সাত হাজার মহিলা শ্লীলতাহানির শিকার হন৷ এই তথ্য যে কমিটির তদন্তে উঠে আসে, তার প্রধান ছিলেন সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি প্রমোদ কোহলি৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
হিংসার প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)

এছাড়া ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়৷ আদালতের নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই৷ মালদায় ভোট পরবর্তী হিংসা চলাকালীন এক বিজেপি কর্মীর নাবালিকা মেয়ের উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয়৷ সেই ঘটনায় সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়৷ একুশের ভোটের পর হিংসা নিয়ে যত অভিযোগ দায়ের হয়েছে, মামলা দায়ের হয়েছে, সেগুলির মধ্যে এটাই ছিল প্রথম, যেখানে সাজা ঘোষণা হয়েছে৷

এতক্ষণ যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল, তা সবই গত দেড় দশকের৷ তার আগে কি এই বাংলায় কোনও রাজনৈতিক হানাহানি হয়নি! পরিসংখ্যান বলছে, বাম জমানায় 2003 সালের পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন রাজনৈতিক হিংসার জেরে 76 জনের প্রাণ গিয়েছিল৷ এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের শাসনকালে রাজনৈতিক হিংসার বহু রক্তাক্ত নিদর্শন রয়েছে৷

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস: 1946 ও 1948 সালের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনই হিংসার রাজনীতির শুরু বাংলায়৷ ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষিদের দেওয়ার দাবিতেই শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন৷ তৎকালীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত কৃষকরাই ছিলেন এই আন্দোলনের মুখ৷ জমি মালিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় কৃষকদের সঙ্গে৷ জমি মালিকরা সব কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন৷ ফলে অতি সহজেই এই আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক রং লেগে যায়৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
মারধরের প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)

1959-এ খাদ্য আন্দোলন ও ছয়ের দশকের প্রথম দিকের ছাত্র-আন্দোলনও বারবার রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে৷ 1967 ও 1969 সালে কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সময়ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা বারবার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে৷ চারু মজুমদারের নেতৃত্বে 1967 সালে নকশাল আন্দোলন বাংলার পরিবেশকে একাধিকবার অশান্তির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে৷ অনেকের প্রাণও গিয়েছে৷

1977-এর পর থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই রাজনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বামেদের শক্তঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে৷ কিন্তু ক্ষমতায় আসার সাত বছর আগে, 1970 সালে নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে যায় কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম-এর নাম৷ বর্ধমানের একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়৷ ওই পরিবারের পদবী ছিল সাঁই৷ তাই ওই ঘটনা সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড নামেই পরিচিত৷

সেখানে ছেলেকে খুনের পর মাকে রক্তমাখা ভাতও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল৷ সাঁই পরিবার ছিল কংগ্রেস সমর্থক৷ সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ ওঠে৷ ওই ঘটনায় খোকন সেন নামে এক সিপিআইএম নেতার নাম জড়ায়৷ রাজনীতির অন্দরের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের অনেকের দাবি, খোকন সেন আসলে নিরূপম সেন৷ যিনি পরে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী হয়েছিলেন৷ যদিও এর কোনও প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
বিস্ফোরণের প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)

আটের দশকের শুরুতে বাম জমানায় অপরাশেন বর্গার সময়ও কৃষক ও জমির মালিকদের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে৷ তার পরও প্রতিবার ভোটে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে৷ 2003 সালের পঞ্চায়েত ভোটের পরিসংখ্যান তো আগেই উল্লেখ করেছি৷ একসময় সংবাদ শিরোনামে থাকত কংগ্রেস ও সিপিআইএমের সংঘর্ষ৷ 1998 পরবর্তী সময়ে তৃণমূল ও সিপিআইএম-এর মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই বেশি হতে দেখা গিয়েছে৷

2000-এ বীরভূমের নানুরের সূচপুরে সিপিআইএম-তৃণমূল সংঘর্ষে 11 জনের মৃত্যু হয়৷ 2001-এ তৎকালীন মেদিনীপুরের (বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর) ছোট আঙারিয়ায় সিপিআইএমের হামলায় 11 জনের মৃত্যু হয়৷ 2003 সালে উত্তরবঙ্গে এক সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতে হামলা হয়৷ সেই সময় বেশ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে তিনি বৈঠক করছিলেন৷ তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়৷

এর পর 2007 সালের 14 মার্চ পুলিশের গুলিতে 14 জন নিহত হন পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে৷ জমি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হওয়া ওই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় নন্দীগ্রাম গণহত্যা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে৷ 2011 সালে বিধানসভা ভোটের আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতাইয়ে এক সিপিআইএম নেতার বাড়ি থেকে গুলি চালিয়ে 14 জন নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করা হয়৷ 2011-র 7 জানুয়ারি এই ঘটনাটি ঘটেছিল৷ এছাড়া বাম জমানার শেষ দশক ও তৃণমূল জমানার শুরুতে বহু মানুষ নিহত হন মাওবাদী হামলায়৷ মূলত, জঙ্গলমহল অধ্যুষিত জেলাগুলিতেই এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল৷

POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL
2021 সালের ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত অভিজিৎ সরকার (ফাইল ছবি)

ফলে রাজনৈতিক হানাহানির যে ইতিহাস বঙ্গ রাজনীতি বহন করছে, তা বদলে গিয়েছে ঘটমান বর্তমানে৷ হয়তো ভবিষ্যতও রক্তাক্ত হবে এভাবেই৷ সামনেই ভোট৷ গণতন্ত্রের উৎসব৷ সেই উৎসবে হয়তো কারও বাড়ি ঢেকে যাবে অমাবস্যার অন্ধকারে৷ ঠিক যেভাবে মাস কয়েক আগে নদীয়ার কালীগঞ্জে ঘটেছিল৷ ভোটে জয়ের উল্লাসের সঙ্গে মিশে থাকা প্রতিশোধ স্পৃহা মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিল ছোট্ট শিশু তামান্না খাতুনকে৷ ভোট আসছে, এই কথাটি কি শেলের মতো বিঁধবে না তামান্নার মায়ের মনে!

কিংবা কাঁকুড়গাছির অভিজিৎ সরকার৷ 2021-এর 2 মে ভোটের ফল বের হওয়ার রাতেই বিশ্বহিন্দু পরিষদের এই কর্মী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হন৷ তাঁর পরিবারের সদস্য়রা কি ভোট এলেই শঙ্কিত হন না!

আসলে এই শঙ্কা শুধু তাঁদের নয়, শান্তিপ্রিয় বাঙালির সকলের৷ আবার ভোট আসছে৷ আবারও কি রাজনৈতিক হানাহানির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বাংলায়? নাকি দেশের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হবে আপাত-শান্ত, প্রাণহানি-হীন? সময় যত এগোবে ভোটের দিকে, ততই স্পষ্ট হবে উত্তর৷

আরও পড়ুন -

  1. জয়নগরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন
  2. বহরমপুরে তৃণমূল কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন, আটক 2
  3. 9 দিনের ব্যবধানে 2 তৃণমূল নেতা খুন, ভোট আসার আগেই উত্তপ্ত বীরভূম
  4. গুলির পর একাধিক কোপে ক্ষতবিক্ষত দেহ, ফরাক্কায় খুন পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
রাজনৈতিক হিংসা
SIR
বিধানসভা নির্বাচন
POLITICAL VIOLENCE IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.