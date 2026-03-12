ETV Bharat / politics

মালদায় প্রার্থিপদের গুঞ্জনে মুখরিত দুই ফুলের অন্দরমহল, কোন কেন্দ্রে থাকবে কার নাম

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির প্রার্থী তালিকায় কাদের নাম থাকবে, তত্ত্বতালাশ চালাল ইটিভি ভারত৷

মালদায় প্রার্থিপদের গুঞ্জনে মুখরিত দুই ফুলের অন্দরমহল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
পার্থ দাস

মালদা, 12 মার্চ: এখনও নির্বাচনের ঢাক বাজায়নি কমিশন৷ মনে করা হচ্ছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে৷ কিন্তু ভোটের ঢাক বেজে গিয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অন্দরমহলে৷ আওয়াজ উঠছে প্রার্থিপদ নিয়ে৷ এবার কে প্রার্থী হতে পারেন, কার নাম বাদ পড়তে পারে, তা নিয়ে প্রতিটি শিবিরেই এখন চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠছে৷ বিশেষ করে দুই ফুলের শিবিরে এই নিয়ে চর্চার অন্ত নেই৷ সেই চর্চায় অবশ্য পিছিয়ে নেই বাম আর কংগ্রেস মহলও৷

যেকোনও নির্বাচনে মানুষের মূল কৌতুহল থাকে শাসক আর প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থী নিয়ে৷ এবারও মালদায় তার ব্যতিক্রম নয়৷ বিরোধী বিজেপি শিবির সূত্রে জানা যাচ্ছে, হবিবপুর, মালদা গাজোল কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী কার্যত চূড়ান্ত৷ একুশে জয়ী বিধায়করাই এই তিনকেন্দ্রে টিকিট পাচ্ছেন৷ বাকি ন’টি কেন্দ্রে কে কে প্রার্থী হতে পারেন, কেউ নিশ্চিত নন৷

মালদায় বিজেপির কার্যালয় (বাঁদিকে)৷ মালদায় তৃণমূলের কার্যালয় (নিজস্ব ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলাস্তরের এক নেতার কথায়, “প্রার্থিপদ নিয়ে এবার চূড়ান্ত গোপনীয়তা বজায় রেখেছে দিল্লি নেতৃত্ব৷ এমনকি রাজ্য নেতারাও বিষয়টি নিয়ে কার্যত অন্ধকারে৷ কোনও আঁচই পাওয়া যাচ্ছে না৷ মনে হচ্ছে, এবার একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এবার ইংরেজবাজার কেন্দ্রের প্রার্থী নিয়েও কেউ কিছু আঁচ করতে পারছেন না৷ গত নির্বাচনে এই আসনে প্রার্থী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী৷ সম্ভবত এবার তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে না৷ এই কেন্দ্রে নতুন কাউকে প্রার্থী করা হতে পারে৷ তবে এই নিয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়৷”

বিজেপির ওই নেতার কথায় পরিষ্কার, প্রার্থী নিয়ে আরও জল মাপতে চাইছে গেরুয়া শিবিরের থিংক ট্যাংক৷ প্রতি কেন্দ্র নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের পরেই প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে৷ দলের মালদা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষমতা জেলাস্তরের হাতে নেই৷ রাজ্য ও জাতীয় নেতৃত্ব সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই প্রার্থী নির্বাচন করেন৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না৷”

তবে গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর, ছাব্বিশের নির্বাচনে চাঁচল কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারেন আদর্শ রাম, রতুয়া কেন্দ্রে অভিজিৎ সিংহানিয়া, হরিশ্চন্দ্রপুরে রূপেশ আগরওয়ালা অথবা কিষান কেডিয়া, মালতিপুর কেন্দ্রে একুশের প্রার্থী মৌসুমী দাসের উপরেই আরও একবার ভরসা করতে পারে পদ্ম-শিবির৷ মালদা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি গৌর মণ্ডলকে এবার মানিকচক কেন্দ্রে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি নেতৃত্ব৷

মালদায় বিজেপির কার্যালয় (নিজস্ব ছবি)

মোথাবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল কিংবা নন্দন ঘোষ৷ বৈষ্ণবনগরে প্রার্থী করা হতে পারে দলেরই প্রাক্তন বিধায়ক স্বাধীন সরকার কিংবা তারক ঘোষকে৷ সুজাপুর কেন্দ্রে উঠে আসছে কমলকৃষ্ণ দাস আর অভিরাজ চৌধুরীর নাম৷ সবচেয়ে বেশি চর্চা চলছে ইংরেজবাজার কেন্দ্র নিয়ে৷ এই কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সঙ্গে প্রার্থী হিসাবে উঠে আসছে অম্লান ভাদুড়ি এবং বিষ্ণুপদ রায়ের নামও৷

এ তো গেল বিরোধী বিজেপির ছবি৷ এই জেলায় শাসকদলের অন্দরের খবর কী? এই নিয়ে কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ না-খুললেও জেলার এক শীর্ষনেতা বলেন, “গোটা তিনেক কেন্দ্র ছাড়া জেলার সব আসনে প্রার্থীদের নাম নিয়ে আমরা একপ্রকার নিশ্চিত৷ তবে দিদির ঘোষণার আগে এই নিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না৷ আমাদের কাছে খবর, হবিবপুর কেন্দ্রে এবার প্রার্থী করা হবে বিজেপি সাংসদের স্ত্রী অরুণা মার্ডিকে৷ গাজোলে আমাদের প্রার্থী হতে পারেন যুবনেতা প্রসেনজিৎ দাস৷ মালতিপুর কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক আবদুর রহিম বকসিই প্রার্থী হবেন৷’’

ওই নেতা আরও বলেন, ‘‘রতুয়ায় বর্ষীয়ান সমর মুখোপাধ্যায়কে আবারও প্রার্থী করার প্রবল সম্ভাবনা৷ মানিকচকে কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী কিংবা কবিতা মণ্ডলকে দল এবার টিকিট দিতে পারে৷ মালদা কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ৷ মোথাবাড়ি কেন্দ্রে সাবিনা ইয়াসমিন আর বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে চন্দনা সরকারের প্রার্থী হওয়া প্রায় পাকা৷’’

মালদায় তৃণমূলের কার্যালয় (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘সুজাপুর কেন্দ্রে এবার জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার মেহেতাব হোসেনের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা৷ তা না হলে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারেন সফিকুল ইসলাম কিংবা দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন৷ হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রে মতিবুর রহমানের প্রার্থী হওয়া কার্যত নিশ্চিত৷ ওই কেন্দ্র থেকে সরিয়ে মন্ত্রী তজমুল হোসেনকে চাঁচল কেন্দ্রে প্রার্থী করা হতে পারে৷ চাঁচলের বর্তমান বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে তাঁর পুরনো কেন্দ্র ইংরেজবাজারে৷” তবে চাঁচলে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও শোনা যাচ্ছে৷

তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসিকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ কথা, “কে কোথায় প্রার্থী হবেন, তা আমরা ঠিক করি না৷ পুরোটা রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করে৷ তাই এই নিয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই৷ শুধু বলতে পারি, সবদিক বিবেচনা করেই রাজ্য নেতৃত্ব জেলার 12টি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করবে৷”

