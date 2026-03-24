পাণ্ডবেশ্বর জয়ে আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ; তৃণমূল নেতারা আতঙ্কিত, পালটা তোপ জিতেন্দ্রর

পাণ্ডবেশ্বর জয়ে আত্মবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ; তৃণমূল নেতারা আতঙ্কিত, পালটা তোপ জিতেন্দ্রর
আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফার ভোট৷ সেদিন ভোটগ্রহণ করা হবে পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর আসনে৷
Published : March 24, 2026 at 4:24 PM IST
দুর্গাপুর, 23 মার্চ: প্রথম দফায় যে 16টি জেলায় ভোটগ্রহণ হবে, তার মধ্যে অন্য়তম পশ্চিম বর্ধমান৷ এই জেলার যে আসনগুলির দিকে সকলের নজর রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাণ্ডবেশ্বর৷ ওই আসনে 2021-এর মতো এবারও সম্মুখসমরে তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিজেপির জিতেন্দ্র তিওয়ারি৷ দু’জনেই জয় নিয়ে আশাবাদী৷
আগামী 26 মার্চ পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা ফুটবল ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করবেন। তার আগে মঙ্গলবার হেলিকপ্টারের মহড়া হয়। আর তা দেখতেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন বহু মানুষ। যা দেখে উৎফুল্ল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী৷
তিনি বলেন, ‘‘হেলিকপ্টারের মহড়া দেখতেই মানুষের ঢল। সুতরাং এই ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামবে। গতকাল আমরা যে মিছিল করেছি, সেখানেও হাজার হাজার মানুষকে দেখলাম পথে নামতে। আগামী 29 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দরা ফুটবল মাঠে। সেখানেও লক্ষাধিক মানুষ যাবেন। আসলে মানুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, স্বাস্থ্যসাথী এসব প্রকল্পের সুবিধা লাভ করছেন। তাই মানুষ যে দিদির সঙ্গে আছেন এটা ব্যালট বক্সে প্রমাণ দেবেন। এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নটি আসনের, ন’টিতেই জয় আসবে।’’
উল্লেখ্য, 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পাণ্ডবেশ্বর থেকে জিতে বিধায়ক হন জিতেন্দ্র তিওয়ারি৷ তিনি তখন তৃণমূল কংগ্রেসেই ছিলেন৷ আসানসোলের মেয়রও হয়েছিলেন তিনি৷ একসময় কার্যত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় শাসক দলের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন৷
বিজেপিতে আসার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পর্ক অম্লমধুর ছিল৷ জিতেন্দ্র তিওয়ারির দলবদলের পর তা আরও বৃদ্ধি পায়৷ যা চরম আকার নেয় ছাব্বিশের নির্বাচনের সময়৷ 2016-র ভোটে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভোটে জিতেছিলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি৷ একুশের ভোটে নরেন্দ্রনাথের কাছে জিতেন্দ্র হেরে যান প্রায় চার হাজার ভোটে৷ এবার তাই পাণ্ডবেশ্বরে জিততে মরিয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারি৷ সেই কারণে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণের পথ নিয়েছেন তিনি৷
জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, ‘‘নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তো পাঁচ বছর বিধায়ক ছিলেন। তাহলে তাঁকে এত মিছিল করতে হচ্ছে কেন? আর তৃণমূলের নেতারা কী কেউ বলবেন যে তিনি পরাজিত হবেন? কিন্তু ওদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, মুখের অবস্থা এবং রঙ দেখুন, সবাই খুব টেনশনে আছে। এখন তাই তৃণমূলের নেতারা মুখে কী বলছেন দেখার দরকার নেই। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে টেনশনের ছাপ দেখুন।’’