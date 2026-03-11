ETV Bharat / politics

আসন সমঝোতার প্রশ্নে সহজ পার্টি-গণিত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেলিম-বিমানদের কাছে

বৃহত্তর বাম-গণতান্ত্রিক জোট গঠনে এখন জ্যোতি বসুর দেখানো পথই ভরসা আলিমুদ্দিনের নেতাদের৷

CPIM
সিপিআইএম (ফাইল ছবি)
Published : March 11, 2026 at 8:38 PM IST

5 Min Read
সাহাজান পুরকাইত

কলকাতা, 11 মার্চ: ক্ষমতা হারানোর পর আবারও একটা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চলেছে বামেরা। এবারও কি শূন্যের গেরো কাটাতে পারবেন বামফ্রন্টের নেতারা? আশাবাদী বিমান বসু-মহম্মদ সেলিম-নরেন চট্টোপাধ্যায়রা৷ সেই কারণেই তৃণমূল ও বিজেপির বিরোধী বলে পরিচিত সমস্ত শক্তিগুলিকে এক করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাম-নেতারা৷

কিন্তু চেষ্টার কথাটা মুখে বলা যতটা সহজ, বাস্তব পরিস্থিতিতে তা করে দেখানো খুবই কঠিন৷ আর তা যদি রাজনীতি আর ভোটের ময়দান হয়, তাহলে বিষয়টা আরও একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়৷ কারণ, এখানে আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট৷ সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সকলের দাবি মতো বণ্টন করা রীতিমতো কঠিন কাজ৷ একটু এদিক-ওদিক হলেই শরিক হারানোর সম্ভাবনা থাকে৷

West Bengal Assembly Elections 2026
সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (ফাইল ছবি)

সেটা যাতে না-হয়, সেদিকে সিপিআইএম-সহ সব বামনেতাদের যে নজর রয়েছে, তা স্পষ্ট হল রামচন্দ্র ডোমের কথায়৷ সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর এই সদস্য বলছেন, ‘‘দশের লাঠি একের বোঝা। সেই দশটি লাঠি থেকে একটি লাঠি কমে যাক আমরা চাইছি না।’’

কিন্তু লাঠি তো একটা কমেই গিয়েছে৷ 2016 ও 2021 বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস ছিল৷ এবার কংগ্রেস আর কোনও জোটে নেই৷ তারা 294টি আসনে একাই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ ফলে গত দু’বার যে আসনগুলি কংগ্রেসের জন্য বরাদ্দ ছিল, সেগুলি কোন কোন দলের ঝুলিতে যাবে, সেটাই এখন বাম শিবিরের অন্দরে অন্যতম বড় প্রশ্ন৷ সূত্রের খবর, একাধিক বাম শরিক ওই আসনগুলি পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তাব দিতে শুরু করেছে৷

West Bengal Assembly Elections 2026
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (ফাইল ছবি)

এদিকে বৃহত্তর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার কাজ অনেকদিন আগে থেকে শুরু করেছেন মহম্মদ সেলিমরা। সিপিআইএম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির শেষ রাজ্য সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় হুগলির ডানকুনিতে। সেই সম্মেলন থেকেই তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের ডাক দিয়েছিল সিপিআইএম৷

সেই কারণে বামফ্রন্টের শরিক ছাড়াও আরও অনেক দল যেমন সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা (জেএলকেএম)-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে জোটবদ্ধ করতে চাইছে সিপিআইএম৷ সূত্রের খবর, জেএলকেএম পশ্চিম মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম সহ জঙ্গলমহল এলাকায় 11টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে। ইতিমধ্যে সিপিআইএমের সঙ্গে এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে৷

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের সঙ্গে ছিল আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট)৷ আইএসএফ-এর নওশাদ সিদ্দিকীই একমাত্র প্রার্থী, যিনি সংযুক্ত মোর্চার তরফে জয়ী হয়েছিলেন৷ ফলে এবার তাঁদের আসনের দাবিটা গতবারের থেকে আরও জোরালো বলেই বামফ্রন্ট সূত্রের খবর৷

West Bengal Assembly Elections 2026
সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (ফাইল ছবি)

সূত্রের দাবি, আইএসএফ-কে নিয়ে অঙ্ক ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতাদের কাছে৷ আপাতত 26টি আসনের সমঝোতা হয়েছে তাদের সঙ্গে৷ আরও বেশ কয়েকটি আসন সমঝোতা হবে। এখন উত্তর 24 পরগনার চার থেকে ছ’টি আসন নিয়ে সিপিআইএম ও আইএসএফের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে টানাটানি চলছে। বিশেষ করে আইএসএফ চাইছে, 2021 বিধানসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি যেন না-ঘটে। সেবার উত্তর 24 পরগনা দেগঙ্গা-সহ বেশ কয়েকটি আসনে আইএসএফের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট শরিকরা নিজেদের প্রার্থী দিয়েছিল।

কংগ্রেস চলে গিয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-কে কোনোমতে হাতছাড়া করতে চান না বিমান-সেলিমরা৷ বামফ্রন্ট সূত্রে খবর, কংগ্রেস হাত ছাড়ার পর আইএসএফ-ও সরে গেলে শক্তি আরও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসবের কারণেই সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরপরই প্রাথমিক আসন সমঝোতার বিষয়টি প্রকাশ করতে চেয়েও আইএসএফের আপত্তিতে প্রকাশ করতে পারেননি না সেলিমরা।

কয়েকদিন আগে বামফ্রন্টের সঙ্গে বৈঠকের পর এই বিষয়ে মুখও খুলেছিলেন নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেছিলেন, "বামেদের সঙ্গে আইএসএফের জোট হচ্ছে, এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তৃণমূল-বিজেপির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে আমরা জোটবদ্ধ হচ্ছি। এবার এরকমটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। গতবার দেগঙ্গাতে আমাদের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দিয়েছিল। এবারে যতদূর আলোচনা হয়েছে সেই সমস্যা থাকবে না বা ঘটবে না। সে বিষয়টা স্পষ্ট। ঠিক এ কারণেই কিছুটা সময় বেশি লাগছে।"

West Bengal Assembly Elections 2026
সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (ফাইল ছবি)

নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ চলতি সপ্তাহেই কলকাতা থেকে ঘুরে গিয়েছে৷ বিধানসভা ভোট ঘোষণা এখন সময়ের অপেক্ষা৷ নির্বাচন ঘোষণার আগে বামদের পরিকল্পিত বৃহত্তর তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তির মধ্যে সুষ্ঠু আসন বণ্টন সম্ভব হবে তো! সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে বৃহত্তর ফ্রন্ট গড়ে উঠবেই, আশাবাদী সিপিআইএম।

সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রামচন্দ্র ডোম বলেন, ‘‘সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে চলার পথ জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বঙ্গ সিপিআইএম দেখিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ভিন্ন রাজনৈতিক দল কেন্দ্রের রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার হোক কিংবা মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।’’

West Bengal Assembly Elections 2026
আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী (ফাইল ছবি)

কংগ্রেসের প্রসঙ্গ তুলে ইটিভি ভারতকে তিনি আরও বলেন, ‘‘ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যবাধকতা ছিল একত্রিত হওয়ার। কিন্তু, কংগ্রেস সেই পথে হাঁটল না। ভুল পথে চালিত হল। এর ফলে, বাম-গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তি কিছুটা হলেও দুর্বল হয়েছে। তাদের শূন্যস্থান পূরণে অন্যান্য সহযোগীরা সংখ্যা বাড়াতে চাইছে।’’

এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘কিন্ত, চাইলেই তো হবে না। এই সময়ে দাঁড়িয়ে দাবির সঙ্গে তাদের শক্তি-সামর্থ্য কতটা আছে কি না, হিসেব করে দেখা উচিত। তবে, এটা ঠিক আমরা আশাব্যাঞ্জক জায়গাতেই আছি। পরিস্থিতি জটিল হলেও উপযুক্ত কার্যকরী লড়াই দেওয়ার মতো জায়গাতে আমরা জোটবদ্ধ হচ্ছি।’’

