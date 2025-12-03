ETV Bharat / politics

আগামী নির্বাচনে জিততে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান, বঙ্গ-বিজেপিকে বার্তা মোদির

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বকে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আরও আক্রমণাত্মক অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

PM Modi Meets West Bengal BJP
বঙ্গের বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
December 3, 2025

নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদ তথা নেতৃত্বের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন ৷ আগামী বছর নির্বাচনে জিততে হলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে৷ রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ-জয় নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আক্রমণাত্মক অবস্থান নেওয়ার এবং গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য আরও জোরালোভাবে জনগণের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা দেখা করেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগন মুর্মু, যিনি অক্টোবরে বিজেপি-বিরোধী একদল ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং অন্যান্য সাংসদদের বলেন যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য তাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। বিজেপি নেতাদের মতে, মোদি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং নির্বাচন জিততে হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতাদের রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরতে এবং জনগণের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান যে, প্রধানমন্ত্রী আগামী বছর তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য দলকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি বলেন, "গণতন্ত্র বাঁচাতে বিজেপি এই লড়াই আরও তীব্র করবে।"

সুকান্ত মজুমদার জানান, মোদি দলীয় কর্মীদের নতুন উদ্যমে গণ-প্রচার অভিযান শুরু করতে এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, বিজেপি কর্মীরা কঠিন সময়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং এটিই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

2026 সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে, প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদদের রাজ্যে চলা SIR প্রচার সহজ ও স্বচ্ছ রাখার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "SIR অভিযানকে সহজ ও স্বচ্ছ রাখুন। এর একমাত্র লক্ষ্য হল যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং অযোগ্যদের অপসারণ করা।" তিনি এই প্রক্রিয়ায় স্পষ্টতা এবং দক্ষতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সাংসদদের মনোযোগী ও আত্মবিশ্বাসী থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সাংসদদের প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদি দলের সর্বশক্তিকে কাজে লাগানো এবং বিগত বছরগুলিতে তৈরি কাজের গতি বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

বিহারে বিজেপি-জেডিইউ জোটের বড় জয়ের পর গেরুয়া শিবিরের উৎসাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চায় এর প্রভাব বাংলায়তেও দৃশ্যমান হোক। তাই আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ-জয় নিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদ তথা নেতৃত্বকে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে আহ্বান জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি৷

