ETV Bharat / politics

ফর্ম-6 দিয়ে ভিনরাজ্যের বেআইনি ভোটার বাংলায় ঢোকাচ্ছে বিজেপি, অভিযোগ অভিষেকের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রায় 30 হাজার অবৈধ ‘ফর্ম-6’ (নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন) জমা পড়েছে সিইও দফতরে।

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 30, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে হার নিশ্চিত জেনে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে ভিনরাজ্যের ভোটারদের বেআইনিভাবে বাংলায় ঢোকাচ্ছে বিজেপি। আর এই কাজে তাঁদের সম্পূর্ণ মদত দিচ্ছে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরে গিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে প্রায় 30 হাজার অবৈধ ‘ফর্ম-6’ (নতুন ভোটার হওয়ার আবেদন) জমা পড়েছে সিইও দফতরে। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সিইও দফতরের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সিইও দফতরের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক জানান, নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি সর্বাধিক 50টি ফর্ম-6 জমা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে, সোমবার সকাল 11টা থেকে মাত্র 6-7 ঘণ্টার মধ্যে প্রায় 30 হাজার ফর্ম-6 জমা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতার যুক্তি, এই বিপুল সংখ্যক ফর্ম জমা দিতে হলে অন্তত 600 জনকে সশরীরে দফতরে উপস্থিত থাকতে হবে। তাই এই জালিয়াতি প্রকাশ্যে আনতে সিইও-র কাছে সোমবার সকাল থেকে পুরো 24 ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। তবে সিইও এই বিষয়ে তাঁদের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি বলে দাবি অভিষেকের।

তৃণমূল সেনাপতির অভিযোগ, বিশেষ করে দ্বিতীয় দফায় যে সব কেন্দ্রে ভোট রয়েছে, মূলত সেখানেই এই কারচুপি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, নোয়াপাড়ায় 650-700, উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, চৌরঙ্গীর মতো একাধিক কেন্দ্র ছাড়াও বারাকপুর এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরাতে এই বেআইনি ফর্মগুলো জমা পড়েছে। অভিষেকের আরও অভিযোগ, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য খোদ সিইও-কে ফোন করে চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং জোরজবরদস্তি এই ফর্মগুলি জমা করিয়েছেন। বিজেপির এক নেতা বেআইনিভাবে সিইও-র কাছে সরাসরি আবেদন করেছেন, যা সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ বলেও দাবি করেন তিনি।

বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলার জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি বদলের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, "যাঁদের বাংলার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যাঁরা বিহার বা উত্তরপ্রদেশের ভোটার, তাঁদের জোর করে বাংলার ভোটার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে।" অভিষেকের অভিযোগ, ঠিক এই একই মডেলে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং দিল্লিতে ভোটার তালিকায় জালিয়াতি করে নির্বাচন জিতেছে বিজেপি। মহারাষ্ট্রে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে 40 লক্ষ এবং দিল্লিতে 5 লক্ষ বহিরাগত ভোটার ঢুকিয়ে বিরোধীদের হারানো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, ইভিএমে নয়, আসল চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে অভিষেক জানান, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে গত 10 দিনে বাংলায় 395 জন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যা দেশের অন্য কোনও ভোটমুখী রাজ্যে (যেমন কেরালা বা তামিলনাড়ু) দেখা যায় না। পাশাপাশি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তেরও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

দু'মাস আগে বাঁকুড়ার তালড্যাংরায় ভুয়ো 'ফর্ম-7' (নাম বাতিলের আবেদন) বোঝাই গাড়ি উদ্ধারের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, বাংলায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতির নামে 1 কোটি 20 লক্ষ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এর ফলে চরম আতঙ্কে রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় 200 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি অভিষেকের। এর দায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে বলে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
ILLEGAL VOTERS
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.